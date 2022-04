Roma – La Nazionale Italiana Rugby torna a Pergine Valsugana. La squadra guidata da Kieran Crowley – che ha iniziato la sua avventura azzurra proprio in Trentino nel giugno 2021 – preparerà i Test Match estivi 2022 nel comprensorio Valsugana Lagorai con un raduno che durerà poco meno di una settimana a partire da venerdì 17 giugno. Un connubio, quello tra FIR, Trentino Marketing e APT Valsugana Lagorai nato nel 2019 con la lunga preparazione alla Rugby World Cup 2019 in Giappone e che è rapidamente evoluto in un forte legame tra l’Italia ed il territorio attraverso attività di team building come quelle organizzate nella splendida cornice del Lago di Levico e Caldonazzo che hanno coinvolto gli atleti e lo staff dell’Italrugby. “Pergine Valsugana è il luogo dove nella scorsa estate abbiamo posto le basi del lavoro con il nuovo gruppo azzurro, staff e giocatori. Grazie ai paesaggi unici presenti in Trentino siamo riusciti ad abbinare la parte tecnica al team building con focus improntato, all’inizio del nostro percorso, sul consolidamento dei rapporti umani tra tutti i membri della squadra, fattore fondamentale in ogni contesto lavorativo. Una volta definito il programma completo del raduno estivo ci confronteremo con le istituzioni locali per valutare la possibilità di organizzare delle attività che possano prevedere il coinvolgimento del pubblico che ha sempre mostrato il proprio calore e affetto nei confronti della Nazionale” ha dichiarato Giovanbattista Venditti, Manager Logistico della Nazionale Italiana Rugby.