Calvisano – Punti importanti – in chiave play-off – in palio nel recupero dell’undicesima giornata del Peroni TOP10. Allo Stadio San Michele di Calvisano, sabato 2 aprile, si affronteranno alle 15 i padroni di casa e il Mogliano nel match che sarà trasmesso in diretta sugli account ufficiali Facebook e Youtube FIR. Il XV di Gianluca Guidi (che ha ancora una ulteriore partita da recuperare contro Rovigo) ha una ghiotta occasione di consolidare la propria posizione in classifica staccando il Colorno e, al tempo stesso, riducendo le distanze dal terzo posto occupato dai Campioni d’Italia in carica. “Per noi chiaramente è una partita molto importante perché, se vogliamo capitalizzare i cinque punti conquistati contro le Fiamme Oro, dobbiamo mettere in campo una bella prestazione. Per noi sono partite che hanno solo un risultato possibile e con questa chiave di lettura bisogna interpretarle” ha dichiarato Guidi. “Ci attende una partita durissima. Noi arriviamo da due partite sottotono con diversi errori. Loro devono fare assolutamente punti per raggiungere i play-off e saranno sicuramente molto determinati. Per quanto ci riguarda, dopo la salvezza, dobbiamo finire la stagione al meglio delle nostre possibilità” ha replicato Salvatore Costanzo, allenatore del Mogliano. Peroni TOP10 – Recupero XI giornata – 02.04.22 – ore 15 Rugby Transvecta Calvisano v Mogliano Rugby 1969 Classifica: Petrarca Rugby punti 68; Valorugby Emilia 56; Femi-CZ Rovigo* 52; HBS Colorno e Transvecta Calvisano** 44; Fiamme Oro Rugby 39; Rugby Viadana 1970 28; Sitav Rugby Lyons 26; Mogliano Rugby* 21; Lazio Rugby 1927 8. *gare da recuperare Calvisano, Stadio San Michele – sabato 2 aprile ore 15 Peroni TOP10, recupero XI giornata – diretta Facebook e Youtube FIR Rugby Transvecta Calvisano v Mogliano Rugby 1969 Rugby Transvecta Calvisano: Van Zyl; Vaccari, Panceyra Garrido (cap), Mazza, Bronzini; Hugo, Albabese; Vunisa, Bernasconi, Maurizi; Ortis, Van Vuren; Leso, Marinello, Brugnara. A disposizione: Morelli, Barducci, Gavrilita, Grenon, Izekor, Consoli, Ragusi, Peruzzo. All. Guidi Rugby Mogliano 1969: Fadalti; D'Anna, Abanga, Falsaperla, Guarducci; Sante/Caputo, Semenzato; Derbyshire, Lamanna, Fantini; Carraro, Baldino; Alongi, Ferraro, Ceccato A. A disposizione: Bonanni, Drudi, Ceccato N., Sutto, Zuliani,Marini/Pratichetti, Fabi, Sante/Caputo All. Costanzo Arb. Gabriel Chirnoaga (Roma) AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Filippo Bertelli (Brescia) Quarto Uomo: Pasquale Picheo (Modena) TMO: Stefano Roscini (Milano)