Calvisano - Il Transvecta Calvisano fa suo il recupero dell'undicesimo turno di Peroni Top 10 imponendosi nettamente in casa contro il Mogliano con il punteggio di 45 a 16. Match in sostanziale equilibrio nel primo quarto di gara, con la meta del Nazionale Under 20 Vaccari ed i calci di Hugo a tenere a breve distanza i trevigiani del preciso Fadalti. Il primo strappo al 25' con la meta di Maurizi, replicata poco dopo da quella di Ortis per il parziale di 24 a 6 che indirizza la gara decisamente dalla parte dei padroni di casa.

In chiusura di frazione la marcatura di Carraro assottiglia il gap, ma la superiorità in fase di conquista e sul breakdown fiacca la difesa moglianese costruendo le condizioni per le mete di Van Zyl, Mazza e izekor che confezionano il 45 a 16 finale, con il punto aggiuntivo che spinge a quota 49 in classsifica la squadra di Guidi, ora sola al quarto posto con una partita ancora da recuperare al Battaglini ed un potenziale sorpasso golosamente in palio.



Classifica: Petrarca Rugby punti 68; Valorugby Emilia 56; Femi-CZ Rovigo* 52; Transvecta Calvisano* 49; HBS Colorno 44; Fiamme Oro Rugby 39; Rugby Viadana 1970 28; Sitav Rugby Lyons 26; Mogliano Rugby 21; Lazio Rugby 1927 8. *gare da recuperare Calvisano, Stadio “San Michele” – sabato 2 aprile 2022 ore 15.00

Peroni TOP10, recupero XI giornata



Transvecta Rugby Calvisano v Mogliano Rugby 1969 45-16 (24-11)



Marcatori: PT 4’ cp Hugo (3-0), 17' cp Fadalti (3-3), 20' m Vaccari tr Hugo (10-3), 22' cp Fadalti (10-6), 25' m Maurizi tr Hugo (17-6), 33' m Ortis tr Hugo (24-6), 39' m Carraro, nt (24-11). ST 4’ m Van Zyl tr Hugo (31-11), 8' m Guarducci, nt (31-16), 19' m Mazza tr Hugo (38-16), 32' m Izekor tr Hugo (45-16). Transvecta Rugby Calvisano: Van Zyl (44' Ragusi); Vaccari, Panceyra Garrido (cap), Mazza, (63' Peruzzo), Bronzini; Hugo, Albanese (63' Consoli); Vunisa (8' Izekor), Bernasconi, Maurizi; Ortis, Van Vuren (63' Grenon); Leso (41' Gavrilita), Marinello (50' Morelli), Brugnara (60' Barducci). All. Guidi. Mogliano Rugby 1969: Fadalti; D'Anna (58' Pratichetti), Abanga, Falsaperla (51' Marini), Guarducci; Caputo, Semenzato (53' Fabi); Derbyshire (cap)(60' Sutto), Lamanna (66' Cerioni), Fantini; Carraro, Baldino; Alongi (44' N. Ceccato), Ferraro (48' Bonanni), A. Ceccato (44' Drudi). All. Costanzo. Arbitro: Gabriel Chirnoaga (Roma) AA1: Riccardo Angelucci (Livorno), AA2: Filippo Bertelli (Brescia) Quarto Uomo: Pasquale Picheo (Modena) TMO: Stefano Roscini (Milano) Cartellini: al 67’ giallo Grenon (Transvecta Rugby Calvisano)



Calciatori: Hugo (Transvecta Rugby Calvisano) 7/8; Fadalti (Mogliano Rugby 1969) 2/4 Note: cielo nuvoloso con circa 10°, campo in ottime condizioni. Spettatori 300 circa. Punti conquistati in classifica: Transvecta Rugby Calvisano 5; Mogliano Rugby 0



Peroni Player of the Match: Damiano Mazza (Transvecta Rugby Calvisano).