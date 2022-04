Roma- Petrarca - Colorno apriranno domani sera il programma della 17esima giornata di gare del Peroni TOP10, penultimo turno di regalar season.

Appuntamento alle ore 19.10 allo stadio Plebiscito di Padova (diretta streaming Rai Play, differita Raisport HD ore 21).

Arbitro Vedovelli di Sondrio, assistenti Boraso e Sgardiolo di Rovigo, quarto uomo Cagnin di Venezia, TMO Falzone di Padova.

Per il tecnico di casa, Andrea Marcato “La cosa più frustrante è non aver giocato domenica scorsa. Veniamo dalla sconfitta nel derby e c’era voglia di giocare subito, invece l’opportunità arriva dopo la pausa, e così abbiamo tanta voglia di fare una buona prestazione. Giochiamo contro un’ottima squadra, che ha la forte motivazione di essere ancora in corsa per i play off. Noi sotto l’aspetto della motivazione e per esigenza personale non possiamo assolutamente fallire. Certo, siamo comunque orgogliosi di aver centrato i play off in anticipo e da primi in classifica, ma vogliamo far bene, come se fosse una medicina per scrollarci di dosso la prestazione di Rovigo”.

Per l’HBS Colorno un impegno che sulla carta si preannuncia difficile per capitan Sarto e compagni, reduci dalle due vittorie consecutive contro Lazio e Lyons ma scivolati al quinto posto a 5 lunghezze da Calvisano e chiamati a fare risultato per continuare a sperare nel quarto posto valevole per le semifinali.

“Ci aspetta una partita davvero dura contro i primi in classifica — esordisce il numero 10 Biancorosso Paolo Pescetto —, abbiamo preparato nel migliore dei modi questa sfida per noi fondamentale. Siamo consci dei nostri mezzi e siamo pronti a giocarci il tutto per tutto”.

Così in campo domani

PETRARCA RUGBY

Lyle; Fou, De Masi, Broggin, Schiabel; Faiva, Citton; Trotta, Nostran, Makelara; Panozzo, Galetto; Pavesi, Di Bartolomeo, Spagnolo.

A disp.: Franceschetto, Carnio, Hasa, Michieletto, Manni, Tebaldi, Esposito, Capraro.

All. Andrea Marcato

HBS COLORNO

Van Tonder; Batista; Pavese, Devoto; De Santis; Pescetto, Boscolo; Koffi, Adorni, Sarto (Cap); Cicchinelli, Butturini; Tangredi, Buondonno L., Appiah.

A disposizione: Ferrara, Singh, Booysen; Rebussone, Sapuppo, Odiase; Del Prete; Rodriguez.

All. Filippo Frati