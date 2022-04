Roma - Un fine settimana di grande rugby per gli appassionati italiani, con oltre venti ore di messa in onda per una copertura pressoché integrale degli appuntamenti internazionali e domestici del week-end dell’8-10 aprile. Su Rai Sport e Eleven Sports spazio al diciassettesimo turno del Peroni TOP10, spalmato tra venerdì e domenica: penultima giornata di stagione regolare e ancora due posti da assegnare nella corsa ai play-off, con le sfide di sabato tra Viadana e Calvisano e tra Fiamme Oro e Rovigo potenzialmente fondamentali per decidere la composizione della post-season. Sky Sport propone otto partite tra Coppe Europee e TikTok Women’s Six Nations: appuntamento con le Azzurre di Italdonne domenica alle 18, in diretta su Sky Sport Arena e Now, da Cork per la trasferta contro l’Irlanda, mentre sabato alle 16.15 i Leoni della Benetton affrontano a Monigo ed in diretta i francesi del Perpignan nel quinto, fondamentale turno di Challenge. Su federugby.it e sul sito del Sei Nazioni, infine, spazio alla prima giornata del Festival Sei Nazioni U18 maschile: sabato alle 12 gli Azzurrini sfidano a Parigi i pari età della Scozia. Questo il palinsesto completo: Venerdì 8 aprile, ore 19.10 - diretta RaiPlay - Facebook.com/Federugby

Peroni TOP10, XVII giornata

Petrarca Padova v HBS Colorno Sabato 9 aprile, ore 12.00 - diretta federugby.it/u20.sixnationsrugby.com/

Festival Sei Nazioni U18 maschile, I giornata

Italia v Scozia Sabato 9 aprile, ore 14.00 - diretta Sky Sport Arena

Champions Cup, ottavi di finale - andata

Bordeaux v La Rochelle Sabato 9 aprile, ore 14.30 - diretta Eleven Sports

Peroni TOP10, XVII giornata

Sitav Rugby Lyons v Lazio Rugby 1927



Sabato 9 aprile, ore 15.00 - diretta Eleven Sports

Peroni TOP10, XVII giornata

Fiamme Oro Rugby v Femi-CZ Rovigo Sabato 9 aprile, ore 15.00 - diretta Eleven Sports

Peroni TOP10, XVII giornata

Rugby Viadana 1970 v Transvecta Calvisano Sabato 9 aprile, ore 16.15 - diretta Sky Sport Arena

Challenge Cup, V giornata

Benetton Rugby v Perpignan Sabato 9 aprile, ore 17.45 - differita Sky Sport

TikTok Women’s Six Nations, III giornata

Inghilterra v Galles Sabato 9 aprile, ore 18.30 - diretta Sky Sport Arena

Champions Cup, ottavi di finale - andata

Stade Francais v Racing Domenica 10 aprile, ore 14.00 - diretta Sky Sport Arena

Champions Cup, ottavi di finale - andata

Montpellier v Harlequins Domenica 10 aprile, ore 14.00 - differita Sky Sport

TikTok Women’s Six Nations, III giornata

Scozia v Francia Domenica 10 aprile, ore 15.00 - diretta Eleven Sports

Peroni TOP10, XVII giornata

Valorugby Emilia v Mogliano Rugby 1969 Domenica 10 aprile, ore 16.15 - diretta Sky Sport Arena

Champions Cup, ottavi di finale - andata

Clermont v Leicester Domenica 10 aprile, ore 18.00 - diretta Sky Sport Arena/Now

TikTok Women’s Six Nations, III giornata

Irlanda v Italia