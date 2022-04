Roma - Questa sera al Plebiscito di Padova (ore 19.10, diretta streaming RAI Play, differita Rai Sport HD ore 21) si aprirà il diciassettesimo turno di gare del Peroni TOP10: i padroni di casa del Petrarca ospiteranno il XV di Colorno. Il penultimo turno del massimo campionato italiano maschile proseguirà domani con tre incontri: alle 14.00 il XV della Polizia di Stato ospiterà sul campo della Caserma Gelsomini di Roma i Campioni d'Italia della Rugby Rovigo; mezz’ora più tardi al Beltrametti di Piacenza faranno il proprio ingresso in campo Lyons e Lazio; concluderà il programma gare di sabato il derby lombardo dello Zaffanella tra Viadana e Calvisano (ore 15.00). Tutti gli incontri di domani - così come il posticipo domenicale tra Valorugby e Mogliano – saranno disponibili in live streaming su Eleven. Di seguito le formazioni per i match di domani. 09/04/2022 – ore 14.00 - DIRETTA ELEVEN

FIAMME ORO RUGBY – FEMI-CZ RUGBY ROVIGO

FIAMME ORO RUGBY (probabile formazione): Spinelli; D'Onofrio G., Forcucci, Fusari, Guardiano (v. cap); Di Marco, Piva; Vian, Chianucci, De Marchi; Chiappini, Stoian; Romano, Moriconi, Zago (cap.)

A disposizione: Taddia, Iovenitti, Nocera, Fragnito, D'Onofrio U., Marinaro, Lai, Crea

FEMI-CZ RUGBY ROVIGO: Borin; Sarto, Lertora, Moscardi, Bacchetti; Diederich Ferrario, Visentin; Ruggeri, Bur, Sironi; Andreoli, Ferro (cap.); Swanepoel, Cadorini, Quaglio.

A disposizione: Momberg, Leccioli, Pomaro, Steolo, Cosi, Lucchin, Uncini, Bordin.

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Maria Beatrice Benvenuti (Roma)

Quarto Uomo: Massimo Salierno (Napoli)

TMO Vincenzo Schipani (Benevento) 09/04/2022 – ore 14.30 - DIRETTA ELEVEN

SITAV RUGBY LYONS – LAZIO RUGBY 1927

SITAV RUGBY LYONS: Biffi; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Ledesma, Via A; Portillo, Cissè, Petillo; Janse van Rensburg, Lekic; Salerno, Rollero, Acosta

A disposizione: Cocchiaro, Minervino, Aloè, Cemicetti, Moretto, Bance, Fontana, Via G

S.S. LAZIO RUGBY 1927: Cozzi; Santarelli, Baffigi, Coronel; Bonavolontà; Montemauri, Loro (cap); Asoli; Marucchini, Parlatore; Broglia, Riccioli; Maina, Gisonni, Leiger

A disposizione: Criach, Gentile, Franco, Colangeli, Pilati, Del Valle, Cruciani, Pancini

Arb. Dario Merli (Ancona)

AA1 Dante D’Elia (Bari), AA2 Matteo Locatelli (Bergamo)

Quarto uomo: Stefano Rebuschi (Rovigo)

TMO Stefano Roscini (Milano) 09/04/2022 – ore 15.00 - DIRETTA ELEVEN

RUGBY VIADANA 1975 – TRANSVECTA CALVISANO

RUGBY VIADANA 1975: Zaridze, Stavile, Modena, Quintieri, Ceballos, Apperley, Jelic; Casado,

Locatelli, Wagenpfeil, Caila, Schinchirimini, Mignucci, Denti Ant. Schiavon.A disposizione: Dorronsoro, Halalilo, Galliano M., Zottola, Rossi, Gregorio, Ferrarini, Mateu.

TRANSVECTA CALVISANO: Van Zyl, Mastandrea, Panceyra Garrido (cap.), Mazza, Bronzini, Hugo, Albanese; Bernasconi, Izekor, Lewis, Ortis, Van Vuren, D'Amico, Marinello, Brugnara.

A disposizione: Luccardi, Barducci, Gavrilita, Grenon, Maurizi, Consoli, Ragusi, Vaccari.

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Mirco Sergi (Bologna)

TMO: Federico Boraso (Rovigo) CLASSIFICA PERONI TOP10 Petrarca Rugby 68, Valorugby Emilia 56, Femi-CZ Rugby Rovigo* 52, Transvecta Calvisano* 49, HBS Colorno 1975 44, Fiamme Oro Rugby 39, Rugby Viadana 1970 28, Sitav Rugby Lyons 26, Mogliano Rugby 1969 21, Lazio Rugby 1927 8 *1 gara da recuperare