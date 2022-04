Padova - Va al Petrarca l’anticipo del 17esimo turno di Peroni TOP10.



Questa sera al Plebiscito di Padova la formazione di casa ha superato 36 a 19 il XV di Colorno conquistando il punto di bonus. 5 punti a 0 della formazione emiliana che portano la squadra del duo Marcato/Jimez a 73 punti, stabile al primo posto della classifica di regular season.



Sei le mete messe a segno dai giocatori in maglia nera, contro una del Colorno. Partita molto equilibrata per un’ora, il primo tempo si era chiuso 17 a 13 per Petrarca; i cambi del secondo tempo hanno velocizzato il gioco facendo la differenza.



Assegnato al seconda linea del Petrarca, Diego Galetto, il premo Peroni Player of the Match.



Peroni TOP10, XVII Turno

Padova, Stadio del Plebiscito

PETRARCA PADOVA – HBS COLORNO, 36-19 (5-0)



Marcatori: p.t. 4’ cp Rodriguez (0-3), 6’ m. Faiva (5-3), 13’ cp Rodriguez (5-6), 15’ m. De Masi (10-6), 25’ m. Koffi tr Van Tonder (10-13), 37 m. Spagnolo tr Lyle (17-13). S.t. 42’ m. Fou (22-13), 50’ cp Van Tonder (22-16), 61’ cp Van Tonder (22-19), 69’ m. Carnio tr Lyle (29-19), 74’ m. Esposito tr Lyle (36-19) Petrarca Rugby: Lyle; Fou (52’ Esposito), De Masi (62’ Capraro), Broggin, Schiabel; Faiva, Citton (55’ Tebaldi); Trotta (Cap.), Nostran, Makelara (62’ Manni); Panozzo (55’ Michieletto), Galetto; Pavesi (55’ Hasa), Di Bartolomeo (62’ Carnio), Spagnolo (65’ Franceschetto).

All. Marcato, Jimez

Rugby Colorno: Van Tonder (temp. 2’-13' Rodriguez); Batista, Pavese (45’ Rodriguez), Devoto, De Santis; Pescetto (temp. 30’- 40' Rodriguez), Boscolo (45’ Del Prete); Koffi, Adorni (54’ Sapuppo), Sarto (Cap.) (47’ Odiase); Cicchinelli (64’ Rebussone), Butturini; Tangredi (47’ Ferrara), Buondonno (47’ Booysen), Appiah (47’ Singh).

All. Frati

Arb. Vedovelli (Sondrio)

AA1 Boraso (Rovigo), AA2 Sgardiolo (Rovigo)

Quarto Uomo: Cagnin (Venezia)

Tmo: Falzone (Padova) Cartellini: 30’ giallo a Makelara (Petrarca Rugby) Calciatori: Lyle (Petrarca Rugby) 3/6, Rodriguez (Rugby Colorno) 2/2, Van Tonder (Rugby Colorno) 3/4

Peroni Player of the match: Diego Galetto (Petrarca Rugby) Note: serata nuvolosa, campo in buone condizioni. Spettatori 200 circa. Punti conquistati: Petrarca 5; Colorno 0. CLASSIFICA PERONI TOP10 Petrarca Rugby 73, Valorugby Emilia 56, Femi-CZ Rugby Rovigo* 52, Transvecta Calvisano* 49, HBS Colorno 1975 44, Fiamme Oro Rugby 39, Rugby Viadana 1970 28, Sitav Rugby Lyons 26, Mogliano Rugby 1969 21, Lazio Rugby 1927 8 *1 gara da recuperare IL PROGRAMMA DI SABATO 9 E DOMENICA 10 XVII Turno, 09/04/2022 – ore 14.00 - DIRETTA ELEVEN

FIAMME ORO RUGBY – FEMI-CZ RUGBY ROVIGO XVII Turno,09/04/2022 – ore 14.30 - DIRETTA ELEVEN

SITAV RUGBY LYONS – LAZIO RUGBY 1927 XVII Turno,09/04/2022 – ore 15.00 - DIRETTA ELEVEN

RUGBY VIADANA 1975 – TRANSVECTA CALVISANO XVII Turno,10/04/2022 – ore 15.00 - DIRETTA ELEVEN

VALORUGBY EMILIA – MOGLIANO RUGBY 1969