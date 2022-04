PADOVA, ROVIGO, VALORUGBY E CALVISANO CONQUISTANO I PLAY OFF

Roma – Si sono concluse a Roma, Viadana e Piacenza le tre partite dell’ottava giornata di ritorno del Peroni TOP10. Il posticipo di domani tra Valorugby Emilia e Mogliano Rugby 1969 del Mirabello (ore 15, diretta Eleven) calerà il sipario sul penultimo turno di regular season.



I risultati di oggi decretano con un turno di anticipo le quattro semifinaliste ai Play off per il Titolo di Campione d'Italia Peroni TOP10 2021/22: sono Padova, Rovigo, Valorugby e Calvisano.

Rovigo ha espugnato la Caserma Gelsomini. I Bersaglieri hanno superato a Roma la formazione della Polizia di Stato 43 a 12 conquistando il punto di bonus. La squadra di Coetzee ha mantenuto il controllo degli 80 minuti di gioco dimostrando di meritare la parte alta della classifica.

Le Fiamme hanno salutato il proprio pubblico e anche le residue speranze di accedere alla fase finale del campionato. Una sconfitta senza attenuanti quella subita oggi dal XV della Polizia di Stato, quasi mai entrato realmente in una partita in cui ha subito costantemente l'iniziativa degli avversari, che già nella prima frazione di gioco sono riusciti a mettere in cassaforte il match.

Allo Zaffanella di Viadana il Transvecta Calvisano ha avuto la meglio sulla formazione di casa nel derby lombardo. 35-24 il risultato finale con 4 punti fondamentali conquistati dalla formazione di Fernandez.

A Piacenza la Lazio ha superato in trasferta il Piacenza 31 a 22 con una prova di squadra solida ed efficace. Una soddisfazione che arriva a fine stagione per i bianco-celesti che hanno avuto un’annata sfortunata culminata con la retrocessione ma che hanno meritato questo pomeriggio di portare a casa il risultato contro i Lyons che non sono riusciti a mantenere alta la concentrazione. Troppa indisciplina (il cartellino rosso a Petillo ed il giallo a Janse van Rensburg) ha condannato gli emiliani alla sconfitta.

CLASSIFICA PERONI TOP10

Petrarca Rugby 73, Femi-CZ Rugby Rovigo* 57, Valorugby Emilia 56, Transvecta Calvisano* 53, HBS Colorno 1975 44, Fiamme Oro Rugby 39, Rugby Viadana 1970 28, Sitav Rugby Lyons 26, Mogliano Rugby 1969 21, Lazio Rugby 1927 12

*1 gara da recuperare

I TABELLINI

Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – sabato 9 aprile 2022, ore 14.15

Peroni TOP10, XVII giornata

Fiamme Oro Rugby v Femi-Cz Rugby Rovigo Delta (0-29) 12-43

Marcatori: p.t. 4’ m. Cadorini tr Lertora (0-7), 14’ m. Sarto tr Lertora (0-14), 18’ m. Bacchetti tr Lertora (0-21), 33’ cp Lertora (0-24), 37’ m. Sarto (0-29) ;s.t. 51’ m. Marinaro tr Di Marco (7-29), 53’ m. Uncini tr Lertora (7-36), 73’ m. Borin tr Lertora (7-43), 78’ m. D’Onofrio G. tr Di Marco (12-43)

Fiamme Oro Rugby: Spinelli (39’ Lai); D’Onofrio G., Forcucci, Fusari, Guardiano (53’ Crea); Di Marco, Piva (51’ Marinaro); De Marchi (45’ D’Onofrio U.), Chianucci, Vian; Chiappini, Stoian (45’ Fragnito); Romano (43’ Nocera), Moriconi (49’ Taddia), Zago (cap.; 49’ Iovenitti)

All. Pasquale Presutti

Femi-Cz Rugby Rovigo Delta: Borin; Sarto (54’ Bordin), Lertora, Moscardi (22’-33’; 41’ Uncini), Bacchetti; Diederich Ferrario, Visentin (51’ Lucchin); Ruggeri, Bur, Sironi; Andreoli (51’ Steolo), Ferro (cap.; 74’ Cosi); Swanepoel (25’ Pomaro), Cadorini (51’ Momberg), Quaglio (51’ Leccioli)

All. Allister Coetzee

Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Maria Beatrice Benvenuti (Roma)

Quarto Uomo: Massimo Salierno (Napoli)

TMO: Vincenzo Schipani (Benevento)

Cartellini: //

Calciatori: Lertora (Femi-Cz Rugby Rovigo Delta) 6/7, Filippo Di Marco (Fiamme Oro Rugby ) 1/2

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 0 – Femi-Cz Rugby Rovigo Delta 5

Peroni Player of the match: Diederich (Femi-Cz Rugby Rovigo Delta)

Note: Giornata molto ventilata. Spettatori: 300. Osservata un minuto di silenzio per la scomparsa di Alfio Angioli, uno dei “mitici cremisi” degli anni ’50.

Piacenza, Stadio Walter Beltrametti – 9 aprile 2022 ore 14.30

Peroni TOP10, XVII Giornata

Sitav Rugby Lyons v SS Lazio Rugby 22-31 (12-14)

Marcatori: p.t. 2’ m Bruno tr Ledesma (7-0), 15’ m Cozzi tr Montemauri (7-7), 24’ m Bonavolontà tr Cozzi (7-14), 31’ m Bruno (12-14) s.t. 44’ m Bruno tr Ledesma (19-14), 53’ cp Ledesma (22-14), 55’ m Cozzi (22-19), 67’ m Gisonni tr Montemauri (22-26), 76’ m Colangeli (22-31)

Sitav Rugby Lyons: Biffi (61’ s.t. Via G.); Cuminetti, Paz, Conti (71’ s.t. Fontana), Bruno (cap); Ledesma, Via A; Portillo (63’ s.t. Bance), Cissè, Petillo (43’ s.t. Cemicetti); Janse van Rensburg, Lekic (53’ s.t. Moretto); Salerno (47’ s.t. Aloè), Rollero (12’ p.t. Cocchiaro, 20’ p.t. Rollero, 47’ s.t. Cocchiaro), Acosta (53’ s.t. Minervino)

All. Garcia

SS Lazio Rugby: Cozzi; Santarelli (67’ s.t. Cruciani), Baffigi, Coronel; Bonavolontà (60’ s.t. Pancini); Montemauri, Loro (cap) (77’ Del Valle); Asoli (45’ s.t. Colangeli); Marucchini (38’ p.t Pilati), Parlatore (78’ s.t. Criach); Broglia, Riccioli; Maina (77’ s.t. Franco), Gisonni, Leiger

All. De Angelis

Arb. Dario Merli (Ancona)

AA1 Dante D’Elia (Bari), AA2 Matteo Locatelli (Bergamo)

Quarto uomo: Stefano Rebuschi (Rovigo)

TMO Stefano Roscini (Milano)

Cartellini: 23’ Rosso a Petillo (Sitav Rugby Lyons), 65’ Giallo a Janse van Rensburg (Sitav Rugby Lyons)

Calciatori: Ledesma 3/4 (Sitav Rugby Lyons), Montemauri 2/3, Cozzi 1/2(SS Lazio Rugby)

Note: Giornata soleggiata e ventosa, terreno in perfette condizioni

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0 ; SS Lazio Rugby 1969 4





Peroni Player of the Match: Francesco Cozzi (SS Lazio Rugby)

Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” – sabato 9 aprile 2022

Peroni TOP10, XVII giornata

Rugby Viadana 1970 v Transvecta Calvisano 24-35 (10-28)

Marcatori: p.t. 7’ m. Panceyra Garrido tr. Hugo (0-7), 11’ c.p. Zaridze (3-7), 18’ m Bronzini tr. Hugo (3-14), 23’ m. Mazza tr. Hugo (3-21), 26’ m. Albanese tr. Hugo (3-28), 36’ m. Schiavon tr. Zaridze (10-28); s.t. 42’ m. Locatelli tr. Zaridze (17-28), 48’ m. Luccardi tr. Hugo (17-35), 66’ m. Locatelli tr. Zaridze (24-35)

Rugby Viadana 1970: Zaridze, Stavile, Modena (53’ Mateu), Quintieri, Ceballos, Apperley (47’ Ferrarini), Jelic (61’ Gregorio); Casado Sandri, Locatelli, Wagenpfeil (cap.) (41’ Rossi), Caila (46’ Zottola), Schinchirimini, Mignucci (51’ Galliano M.), Denti Ant. (61’ Dorronsoro), Schiavon.

All. Fernandez, Gamboa.

Transvecta Calvisano: Van Zyl (51’ Ragusi), Mastandrea, Panceyra Garrido (cap.), Mazza (56’ Vaccari), Bronzini, Hugo, Albanese (56’ Consoli); Bernasconi (64’ Maurizi), Izekor, Lewis, Ortis (56’ Grenon), Van Vuren, D'Amico (68’ Barducci), Marinello (48’ Luccardi), Brugnara (60’ Gravrilita).

All. Guidi

Arb.: Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Mirco Sergi (Bologna)

TMO: Federico Boraso (Rovigo)

Cartellini: -

Calciatori: Zaridze (Rugby Viadana 1970) 4/4; Hugo (Transvecta Calvisano) 5/5

Note: giornata molto ventosa e soleggiata con circa 12°, campo in ottime condizioni. Spettatori 900 circa.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 0; Transvecta Calvisano 4

Peroni Player of the Match: Damiano Mazza (Transvecta Calvisano).