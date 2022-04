R eggio Emilia - Si è disputato oggi al Mirabello di Reggio Emilia il posticipo tra i padroni di casa del Valorugby ed il Mogliano, epilogo della diciassettesima giornata del Peroni TOP10. La formazione di Roberto Manghi ha superato i veneti 45 a 19 e conquistato il punto di bonus che la porta a 61 punti in classifica, seconda dopo Petrarca Padova. Partita equilibrata nel primo con Mogliano che parte subito forte e raccoglie primi punti con i calci piazzati di Ormson. Risponde il Valorugby al 15’ con la prima meta dell’incontro realizzata dal n. 2 Luss. Al 19’ altro calcio di punizione per Mogliano che torna in vantaggio. Al 29’ arriva la seconda meta del Valorugby che viola nuovamente l’area di meta avversaria al 32’, chiudendo la prima frazione di gioco sul 21 a 9. Al 10’ della ripresa è il Mogliano ad andare in meta con Drudi; reagisce Valorugby con un calcio piazzato di Newton. Il Mogliano non si dà per vinto e centra nuovamente i pali con Ormson. Negli ultimi minuti arrivano le mete degli emiliani Dell’Acqua e Dominguez allo scadere.

IL TABELLINO Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – Domenica 10 aprile 2022

PERONI TOP10 – XVII giornata

Valorugby Emilia v Mogliano Rugby 1969 45 - 19 (21-09)



Marcatori: p.t. 5’ c.p. Ormson (0-3), 9’ c.p. Ormson (0-6), 15’ m. Luus tr. Newton (7-6), 19’ c.p. Ormson (7-9), 29’ m. Garcia tr. Newton (14-9), 32’ m. Paletta tr. Newton (21-9); s.t. 50’ m. Drudi tr. Ormson (21-16), 62’ c.p. Newton (24-16), 65’ c.p. Ormson (24-19), 74’ m. Dell’Acqua tr. Newton (31-19), 77’ m. Schiabel tr. Newton (38-19), 79’ Dominguez tr. Newton (45-19). Valorugby Emilia: Farolini (cap); Bertaccini (78’ Colombo), Castiglioni, Schiabel, Paletta; Newton, Garcia (65’ Dominguez); Amenta, Favaro, Mordacci (75’ Messori); Gerosa (51’ Ortombina), Du Preez (41’ Dell’Acqua); Randisi (2’ Chistolini) (27’ Sanavia), Luus (56’ Silva), Diaz (75’ Luus). all. Manghi Mogliano Rugby 1969: Fadalti; Pavan (77’ Ceccato A.), Abanga, Pratichetti (26’-34’ Cerioni)(39’ Cerioni), Guarducci; Ormson, Fabi (62’ Semenzato); Derbyshire (cap), Marini, Fantini (44’ Finotto); Baldino (48’ Sante), Carraro (38’ Bocchi); Ceccato N. (10’ Spironello), Ferraro (24’ Bonanni), Ceccato A. (44’ Drudi). all. Costanzo Arb.: D’Elia (Bari)

AA1 Franco, AA2 Bertelli

Quarto Uomo: Farinelli

TMO: Tomò

Cartellini: al 73’ giallo a Finotto (Mogliano Rugby 1969), al 75’ rosso a Drudi (Mogliano Rugby 1969)

Calciatori: Newton (Valorugby Emilia) 7/7; Ormson (Mogliano Rugby 1969) 5/5

Note: giornata soleggiata, con circa 15 gradi. Spettatori circa 600. Prima del match osservato minuto di silenzio in memoria di Alfio Angioli ex Nazionale Azzurro.

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5 , Mogliano Rugby1969 0

Player of the Match: Giulio Bertaccini (Valorugby Emilia) CLASSIFICA PERONI TOP10

Petrarca Rugby 73, Valorugby Emilia 61, Femi-CZ Rugby Rovigo* 57, Transvecta Calvisano* 53, HBS Colorno 1975 44, Fiamme Oro Rugby 39, Rugby Viadana 1970 28, Sitav Rugby Lyons 26, Mogliano Rugby 1969 21, Lazio Rugby 1927 12. *1 gara da recuperare Si tornerà a giocare per l’ultimo turno di gare di regular season nel week end del 23/25 aprile. Venerdì 15 aprile si giocherà Rovigo – Calvisano, recupero della 12esima giornata di gare. IL CALENDARIO DEI PROSSIMI APPUNTAMENTI 15 aprile 2022, recupero della XII giornata

Femi CZ Rovigo Transvecta Calvisano 22 aprile 2022

Femi CZ Rovigo - Rugby Viadana 1970

23 aprile 2022

Mogliano Rugby 1969 – Fiamme Oro Rugby

HBS Colorno – Valorugby Emilia

24 aprile 2022

Lazio Rugby 1927 – Petrarca Padova

Transvecta Calvisano – Sitav Lyons Piacenza