MERCOLEDI’ 13 APRILE ALLE 16.40 DIRETTA SU FEDERUGBY.IT Roma - Il capo allenatore dell’Italia U18 Roberto Santamaria ha ufficializzato la formazione che mercoledì 13 aprile alle ore 16.40 affronterà i pari età inglesi a Parigi-Marcoussis nella seconda giornata del Festival Sei Nazioni di categoria. L’incontro sarà disponibile in diretta, con commento in italiano, su federugby.it e sulla pagina Facebook della Federazione. Gli Azzurrini approcciano il secondo turno del Torneo con otto cambi nel XV titolare rispetto alla squadra che, al debutto, è stata battuta dalla Scozia nel quarto finale di gara: “Eravamo un po’ contratti, nervosi, e non abbiamo espresso il nostro pieno potenziale” analizza Santamaria. “Dispiace non aver giocato il nostro miglior rugby in quella che era, forse, la partita più semplice della manifestazione: gli scozzesi sono stati abili a sfruttare i nostri errori più di quanto noi abbiamo fatto coi loro, ma nonostante tutto l’inerzia della partita è rimasta in bilico quasi sino alla fine. Abbiamo lavorato bene in questi giorni e siamo entusiasti all’idea di confrontarci con gli inglesi in quella che sarà una sfida importante dal punto di vista fisico e che rappresenta un passo importante nella crescita del gruppo e dei giocatori”. Questa la formazione scelta da Roberto Santamaria per affrontare l’Inghilterra U18: 15 Francesco IMBERTI (Cus Torino)

14 Marco SCALABRIN (Benetton Rugby)

13 Nicola BOZZO (Sedbegh School)

12 Lorenzo NANNI (Livorno Rugby)

11 Lorenzo ELETTRI (Verona Rugby)

10 Giovanni CINQUEGRANI (Benetton Rugby)

9 Lorenzo CASILIO (Wasps Academy)

8 Jacopo BOTTURI (Transvecta Calvisano) - capitano

7 Vittorio PADOAN (Benetton Rugby)

6 Giovanni TELANDRO (Petrarca Rugby)

5 Tommaso FERRARI (Unione Rugby Capitolina)

4 Samuele MIRENZI (VII Rugby Torino)

3 Marco Francesco GALLORINI (Vasari Junior Arezzo)

2 Nicholas GASPERINI (Rugby Perugia)

1 Sam Luciano FERRARI (Northampton Saints Academy)



a disposizione

16 Andrea FRATTOLILLO (Petrarca Rugby)

17 Francesco GANDOSSI (Rugby Rovato)

18 Davide ASCARI (HBS Colorno)

19 Andrea TONINELLI (Rugby Rovato)

20 Valerio SICILIANO (Unione Rugby Capitolina)

21 Mattia JIMENEZ (Petrarca Rugby

22 Matteo BIANCO (Lazio Rugby 1927)

23 Giacomo VALZELLA (Benetton Rugby)

24 Cesare ZUCCONI (Cavalieri UR Prato-Sesto)

25 Simone BRISIGHELLA (Rugby Viadana 1970)

26 Leonardo SODO MIGLIORI (Lazio Rugby 1927)