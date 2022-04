SABATO 16 APRILE ALLE 15 FIAMME ORO E PETRARCA IN DIRETTA FEDERUGBY.IT

Roma – Sarà lo Stadio Lanfranchi di Parma, la casa delle Zebre Rugby Club e dell’Italdonne nel TikTok Women’s Six Nations, il palcoscenico che ospiterà l’edizione 2021/22 della Coppa Italia. Dopo la mancata assegnazione nella stagione 2020/21, a contendersi il primo trofeo nazionale dl 2022 saranno, sabato 16 aprile alle 15 con diretta su federugby.it, le Fiamme Oro di Pasquale Presutti ed il Petrarca Padova guidato dall’ex trequarti azzurro Andrea Marcato. Cammino lineare nella fase a Gironi per i veneti che hanno chiuso a punteggio pieno il Gruppo 1 conquistando quattro vittorie in altrettante partite strappando il pass per la finale con una giornata di anticipo e che puntano a conquistare la Coppa Italia dopo averla vista scivolare via, a gennaio 2020, nell’ultima assegnazione datata 18 gennaio 2020, quando il Derby d’Italia con il Rovigo diede ragione ai Bersaglieri rossoblù. Percorso più complicato per i Cremisi che, dopo una vittoria all’esordio in casa del Colorno, hanno pareggiato contro Rovigo e ottenuto un successo contro la Lazio per poi conquistare last minute a Calvisano la qualificazione per la finale con la meta di Vian – trasformata da Di Marco – che ha regalato alla squadra di Presutti un pareggio prezioso, con il risultato di 34-34.



Le Fiamme Oro inseguono la loro quinta Coppa Italia, con i poliziotti che hanno messo in bacheca il titolo nel 1968, 1969, 1971 e 1972, mentre i due successi del Petrarca sono datati 1982 e 2001.



Terzo scontro diretto di stagione tra le due formazioni dopo i due match di stagione regolare nel Peroni TOP10 che hanno visto altrettanti successi per il Petrarca, dominatore della stagione regolare con quindici successi e due sole sconfitte: equilibrato il turno d’andata, vinto al Plebiscito per 21-13, mentre a Roma a febbraio i padovani hanno inflitto al XV capitolino un severo 12-49 che vale loro i favori del pronostico.



Il tecnico delle Fiamme Oro Pasquale Presutti, allenatore dello scudetto padovano del 2011 ed ex di lusso di giornata, non si nasconde: “Affrontiamo una squadra che ha letteralmente dominato la stagione regolare e che di certo non vorrà farsi sfuggire la possibilità di mettere nella propria bacheca questo trofeo al quale, visto il percorso fatto nel proprio girone, ha dimostrato di tenere particolarmente” ha dichiarato l’ex pilone azzurro. “Per quanto ci riguarda, andremo a Parma cercando di dare il massimo in campo e consapevoli che in una partita secca possiamo dire la nostra. Certo, sarà difficile e, soprattutto, dovremo stare attenti a non commettere errori che potrebbero pregiudicare la nostra prestazione, ma ce la metteremo sicuramente tutta per onorare questa finale”.



“E’ una finale, perciò come sempre l’obiettivo è trovare il modo di vincerla”, commenta il tecnico del Petrarca Andrea Marcato. "E’ un traguardo della stagione, quindi faremo di tutto per portarla a casa. Per noi è un buon momento, lavorare sui punti deboli e la vittoria di Colorno ha dato fiducia al gruppo dopo settimane difficili. Un momento positivo sia dal punto di vista fisico che mentale, i ragazzi sono stati bravissimi questa settimana, siamo molto contenti, c’è la giusta tensione, vogliamo vincere per noi, per i tifosi e per la società. Affrontiamo una squadra ostica, con giocatori abituati ad allenarsi anche con le zebre e quindi a un livello di intensità più alto. Per loro è l’ultima obiettivo stagionale, e quindi saranno pronti e organizzati. Vogliamo giocarla senza pensare a statistiche, campionato, classifica e sfide dirette della stagione. Concentrati sulla partita e dare il meglio saranno le nostre priorità. Vedo tanto entusiasmo nel nostro gruppo, la voglia di raggiungere qualcosa di importante. I 23 convocati hanno meritato, ma hanno anche la responsabilità si pensare ai compagni non scelti. Speriamo di festeggiare tutti insieme”. Direzione di gara affidata a Clara Munarini, l’internazionale italiana di Parma che diviene la prima donna a dirigere una Finale nazionale maschile nel nostro Paese. Parma, sabato 16 aprile - ore 15.00

Finale Coppa Italia - diretta federugby.it

Fiamme Oro Rugby v Petrarca Padova

Fiamme Oro (probabile formazione): Biondelli; Spinelli, Forcucci, Fusari (Gabbianelli), Guardiano; Menniti-Ippolito, Marinaro (cap.); Vian, Chianucci, D’Onofrio U.; Stoian, Chiappini; Nocera, Moriconi, Zago

a disposizione: Iovenitti, Kudin, Romano, Fragnito, De Marchi, Piva, Di Marco, Fusco

all. Presutti

Petrarca Padova (formazione annunciata) Lyle; Fou, Sgarbi, Broggin, Esposito; Faiva, Tebaldi; Trotta, Nostran, Casolari; Ghigo, Galetto; Hasa, Cugini, Spagnolo

a disposizione: Franceschetto, Carnio, Pavesi, Panozzo, Michieletto, Citton, De Masi, Schiabel.

all. Marcato

arb. Munarini (Parma)