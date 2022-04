NELLA DOMENICA DI PASQUA AZZURRINI IN DIRETTA SU FEDERUGBY.IT ALLE 11.30 Parigi - Nella domenica di Pasqua l’Italia U18 affronta (ore 11.30, diretta federugby.it) i pari età irlandesi nella terza e conclusiva giornata del Festival Sei Nazioni di categoria. Per gli Azzurrini di Roberto Santamaria è l’ultima opportunità di centrare un successo nel torneo giovanili di Marcoussis, dopo un debutto con qualche errore difensivo di troppo contro la Scozia e una prestazione di qualità nettamente superiore contro l’Inghilterra, che ha indotto lo staff tecnico a confermare l’ossatura del XV titolare per la sfida ai giovani irlandesi.



Questa la formazione dell’Italia U18 per la terza ed ultima giornata del Sei Nazioni U18:

15 Francesco IMBERTI (Cus Torino)

14 Marco SCALABRIN (Benetton Rugby)

13 Lorenzo ELETTRI (Verona Rugby)

12 Nicola BOZZO (Sedbegh School)

11 Leonardo SODO MIGLIORI (Lazio Rugby 1927)

10 Giovanni CINQUEGRANI (Benetton Rugby)

9 Lorenzo CASILIO (Wasps Academy)

8 Jacopo BOTTURI (Transvecta Calvisano) - capitano

7 Vittorio PADOAN (Benetton Rugby)

6 Valerio SICILIANO (Unione Rugby Capitolina)

5 Tommaso FERRARI (Unione Rugby Capitolina)

4 Samuele MIRENZI (VII Rugby Torino)

3 Marco Francesco GALLORINI (Vasari Junior Arezzo)

2 Andrea FRATTOLILLO (Petrarca Rugby)

1 Sam Luciano FERRARI (Northampton Saints Academy)



a disposizione

16 Nicholas GASPERINI (Rugby Perugia)

17 Francesco GANDOSSI (Rugby Rovato)

18 Valerio CORDI’

19 Andrea TONINELLI (Rugby Rovato)

20 Giovanni TELANDRO (Petrarca Rugby)

21 Mattia JIMENEZ (Petrarca Rugby

22 Matteo BIANCO (Lazio Rugby 1927)

23 Lorenzo NANNI (Livorno Rugby)

24 Cesare ZUCCONI (Cavalieri UR Prato-Sesto)

25 Giacomo VALZELLA (Benetton Rugby)

26 Simone BRISIGHELLA (Rugby Viadana 1970)