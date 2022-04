Rovigo – Si aprirà con l’anticipo tra Rovigo e Viadana la diciottesima ed ultima giornata di regular season del Peroni TOP10. Definita la griglia playoff con Petrarca, Rovigo, Valorugby e Calvisano qualificate per la fase finale del Campionato, c’è da assegnare il secondo posto in classifica attualmente occupato dai Campioni d’Italia in carica con un punto di vantaggio sul Valorugby. Un successo con bonus offensivo nella serata di domani chiuderebbe con anticipo i giochi e consentirebbe ai Bersaglieri di chiudere la stagione regolare al secondo posto. Dal canto suo il Viadana punta a chiudere al meglio la stagione consolidando la propria posizione in classifica. Diretta del match prevista domani – venerdì 22 aprile – alle 19.10 su Rai Sport e gli account Facebook/Youtube FIR. Tutte le altre partite della diciottesima giornata saranno disponibili su Eleven Sports. Questo il programma della XVIII giornata: 22.04.22 – ore 19.10 FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 23.04.22 – ore 15 Mogliano Rugby 1969 v Fiamme Oro Rugby 23.04.22 – ore 16.30 HBS Colorno v Valorugby Emilia 24.04.22 – ore 14 S.S. Lazio Rugby 1927 v Petrarca Rugby 24.04.22 – ore 15 Rugby Transvecta Calvisano v Sitav Rugby Lyons Classifica: Petrarca Rugby 73, Femi-CZ Rugby Rovigo 62, Valorugby Emilia 61, Transvecta Calvisano 53, HBS Colorno 1975 44, Fiamme Oro Rugby 39, Rugby Viadana 1970 28, Sitav Rugby Lyons 26, Mogliano Rugby 1969 21, Lazio Rugby 1927 12 Rovigo, Stadio Battaglini – venerdì 23 aprile ore 19.10 Peroni TOP10, XVIII giornata – diretta Rai Sport FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 FEMI-CZ Rovigo: Borin; Sarto, Moscardi, Diederich Ferrario, Uncini; Da Re, Visentin; Ruggeri, Lubian, Cosi; Steolo, Ferro (cap.); Pomaro, Momberg, Leccioli. A disposizione: Bonan, Rossi, Brandolini, Piantella, Bur, Lucchin, Van Reenen, Bordin. All. Coetzee Rugby Viadana 1970: Zaridze; Ceballos, Modena, Quintieri, Galliano A.; Ferrarini, Jelic; Locatelli (cap), Rossi, Stavile; Zottola, Schinchirimini; Galliano M., Denti Ant., Schiavon. A disposizione: Dorronsoro, Sassi, Novindi, Mannucci, Gamboa J., Gregorio, Apperley, Mateu. All. Fernandez Arb. Manuel Bottino (Roma)

AA1 Federico Vedovelli (Sondrio); AA2 Alberto Favaro (Venezia)

Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza)

TMO: Matteo Liperini (Livorno)