Rovigo – Rovigo supera 54-17 il Viadana nell’anticipo della diciottesima giornata del Peroni TOP10 e blinda il secondo posto in classifica. Partita che viene sbloccata nelle battute iniziali da una meta di capitan Ferro trasformata da Da Re. Il Viadana pochi istanti più tardi accorcia le distanze con la meta di Denti, ma nel finale della prima frazione di gioco i Campioni d’Italia in carica vanno in fuga con le marcature di Sarto, Borin e Ferro. Nella ripresa i Bersaglieri gestiscono il vantaggio acquisito riuscendo ad andare in meta con Uncini (due volte) e Piantella trovando il bonus offensivo che vale il matematico secondo posto e la contestuale possibilità di giocare il ritorno della semifinale play-off contro il Valorugby tra le mura amiche del Battaglini. Questo il programma della XVIII giornata: 22.04.22 – ore 19.15 FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 54-17 (5-0) 23.04.22 – ore 15 Mogliano Rugby 1969 v Fiamme Oro Rugby 23.04.22 – ore 16.30 HBS Colorno v Valorugby Emilia 24.04.22 – ore 14 S.S. Lazio Rugby 1927 v Petrarca Rugby 24.04.22 – ore 15 Rugby Transvecta Calvisano v Sitav Rugby Lyons Classifica: Petrarca Rugby 73, Femi-CZ Rovigo* 67, Valorugby Emilia 61, Transvecta Calvisano 53, HBS Colorno 1975 44, Fiamme Oro Rugby 39, Rugby Viadana* 1970 28, Sitav Rugby Lyons 26, Mogliano Rugby 1969 21, Lazio Rugby 1927 12 *una partita in più Questa la composizione della griglia play-off (a partire dal 7 maggio) Transvecta Calvisano v Petrarca Rugby Valorugby Emilia v FEMI-CZ Rovigo Rovigo, Stadio “Mario Battaglini” – venerdì 22 aprile 2022 Peroni TOP10, XVIII giornata FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 54-17 (33-5) Marcatori: p.t. 3’ m. Ferro tr. Da Re (7-0), 12’ m. Denti A. (7-5), 15’ m. Ferro tr. Da Re (14-5), 28’ m. Sarto tr. Da Re (21-5), 34’ m. Borin tr. Da Re (28-5), 39’ m. Ferro (33-5); s.t. 43’ m. Uncini tr. Da Re (40-5), 49’ m. Stavile (40-10), 55’ m. Piantella tr. Da Re (47-10), 75’ m. Locatelli tr. Zaridze (47-17), 77’ m. Uncini tr. Da Re (54-17) FEMI-CZ Rovigo: Borin (56’ Van Reenen); Uncini, Moscardi, Diederich Ferrario (67’ Lucchin), Sarto (29’ Bordin); Da Re, Visentin; Ruggeri, Lubian (56’ Bur), Cosi; Steolo, Ferro (cap.)(40’ Piantella); Pomaro (56’ Brandolini), Momberg (56’ Bonan), Leccioli (71’ Rossi). all. Coetzee Rugby Viadana 1970:Zaridze; Inaki, Ceballos, Quintieri (Gamboa J.), Galliano M.(63’ Messari); Ferrarini (55’ Apperley), Jelic (63’ Gregorio); Locatelli, Rossi (63’ Mannucci), Stavile; Zottola, Schinchirimini; Novindi. (78’ Fiorentini), Denti Ant.(cap)(66’ Dorronsoro), Schiavon (38’ Sassi). all. Fernandez Arb. Manuel Bottino (Roma) AA1 Federico Vedovelli (Sondrio), AA2 Alberto Favaro (Venezia) Quarto Uomo: Ferdinando Cusano (Vicenza) TMO: Matteo Liperini (Livorno) Calciatori: Da Re (FEMI-CZ Rovigo) 7/8; Zaridze (Rugby Viadana 1970) 1/3 Cartellini: al 39’ cartellino giallo a Jelic (Rugby Viadana 1970) Note: Giornata nuvolosa, circa 12°, circa 1200 spettatori Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 5; Rugby Viadana 1970 0 Peroni Player of the Match: Stavile (Rugby Viadana 1970)