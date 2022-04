Roma – Due vittorie esterne e tanti punti messi a segno nelle due partite della diciottesima giornata del Peroni TOP10 in calendario nel pomeriggio odierno. Le Fiamme Oro espugnano di misura lo stadio “Quaggia” di Mogliano superando i padroni di casa. Gara che viene sbloccata da una meta di D’Anna al 5’ con gli ospiti che riescono poi nel corso del primo tempo a ribaltare il risultato andando all’intervallo sul 19-21. Nella ripresa il tira e molla continuo prosegue fino ai minuti finali con il calcio piazzato di Di Marco che al 78’ inchioda il risultato sul 36-37. Gara spettacolare a Colorno dove il Valorugby si aggiudica con il punteggio di 61-41 il derby emiliano. Sblocca il risultato la meta di Silva al 7’ con la squadra di Manghi che riesce a mantenere il vantaggio chiudendo la prima frazione sul parziale di 21-19 in proprio favore. Nella ripresa, grazie anche alla prestazione di Piero Dominguez, gli ospiti vanno in fuga e riescono ad incrementare il vantaggio in proprio favore chiudendo - in attesa dei play-off - la regular season con una vittoria. Questo il programma della XVIII giornata: 22.04.22 – ore 19.15 FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 54-17 (5-0) 23.04.22 – ore 15 Mogliano Rugby 1969 v Fiamme Oro Rugby 36-37 (2-4) 23.04.22 – ore 16.30 HBS Colorno v Valorugby Emilia 41-61 (1-5) 24.04.22 – ore 14 S.S. Lazio Rugby 1927 v Petrarca Rugby 24.04.22 – ore 15 Rugby Transvecta Calvisano v Sitav Rugby Lyons Classifica: Petrarca Rugby* 73, Femi-CZ Rovigo 67, Valorugby Emilia 66, Transvecta Calvisano* 53, HBS Colorno 1975 45, Fiamme Oro Rugby 43, Rugby Viadana 1970 28, Sitav Rugby Lyons* 26, Mogliano Rugby 1969 23, Lazio Rugby 1927* 12 *una partita in meno Questa la composizione della griglia play-off (a partire dal 7 maggio) Transvecta Calvisano v Petrarca Rugby Valorugby Emilia v FEMI-CZ Rovigo Mogliano Veneto, Stadio “Maurizio Quaggia” – sabato 23 aprile 2022 Peroni TOP10, XVIII giornata Mogliano Rugby 1969 v Fiamme Oro Rugby 36-37 (19-21) Marcatori: pt. 5' m. D'Anna tr. Ormson (7-0); 9' m. Marini (12-0); 16' m. Fusari tr. Di Marco (12-7); 28' m. Marinaro tr. Di Marco (12-14); 33' m. Chiappini tr Di Marco (12-21); 38' m. Semenzato tr. Ormson (19-21); st. 41' m. Finotto tr. Ormson (26-21); 46' m. Marini tr Ormson (33-21); 50' m. Chiappini (33-26); 63' cp. Di Marco (33-29); 67' m. Lai (33-34); 76' cp Ormson (36-34), 78' cp Di Marco (36-37) Mogliano Rugby 1969: Fadalti (64' Pavan); D'Anna, Abanga, Cerioni (55' Caputo), Guarducci; Ormson (v.Cap.), Semenzato (55' Fabi); Derbyshire (Cap.), Marini, Finotto; Ceccato N. (55' Vianello), Bocchi (44' Fantini); Spironello (44' Alongi), Ferraro (44' Bonanni) , Ceccato A. (60' Ros) All. Costanzo Fiamme Oro Rugby: Spinelli; Lai, Forcucci, Fusari, Marinaro (v.Cap.); Di Marco, Piva (60' Tomaselli); De Marchi (48' Zago), Vian, Caffini (Cap.); Chiappini (58' D'Onofrio), Stoian; Iacob, Kudin (48' Taddia), Iovenitti All. Presutti Arb. Luca Trentin (Lecco) AA1 Federico Boraso (Rovigo), AA2 Lorenzo Sacchetto (Rovigo) Quarto Uomo: Marco Vianello (Treviso) TMO: Stefano Roscini (Milano) Cartellini: al 37' giallo a Marinaro (Fiamme Oro Rugby) Calciatori: Ormson (Mogliano Rugby 1969) 5/7; Di Marco (Fiamme Oro Rugby) 5/7 Note: Pomeriggio soleggiato, temperatura 15° C., terreno di gioco in buone condizioni, spettatori circa 600. Punti conquistati in classifica: Mogliano Rugby 1969 2; Fiamme Oro Rugby 4 Peroni Player of the Match: Arturo Fusari (Fiamme Oro Rugby) Colorno, HBS Arena – sabato 23 aprile ore 16.30 Peroni TOP10, XVIII giornata HBS Colorno v Valorugby Emilia 41-61 (19-21) Marcatori: p.t. 4’ m. Silva tr. Piero Dominguez (0-7), 8’ m. Batista (5-7), 15’ m. Colombo tr. Piero Dominguez (5-14), 25’ m Silva tr. Piero Dominguez (5-21); 32' m. Devoto tr. Van Tonder (12-21), 35’ m Batista tr. Van Tonder (19-21); s.t. 43’ m. Gerosa (19-26), 48’ c.p. Van Tonder (22-26), 50’ m. Luus tr. Piero Dominguez (22-33), 54’ m. Devoto tr. Van Tonder (29-33), 60’ m. Farolini tr. Piero Dominguez (29-40), 65’ m. Colombo tr. Piero Dominguez (29-47), 68’ m. Luus tr. Piero Dominguez (29-54), 74’ meta di punizione Colorno (36-54), 77’ m. Appiah (41-54), 80’ m. Leaupepe tr. Piero Dominguez (41-61). HBS Colorno: Van Tonder; Batista, Pavese, Devoto, Balocchi (41’ Balocchi); Rodriguez, Del Prete (34’-41’, 66’ Boscolo); Sapuppo (53’ Mtyanda), Koffi, Sarto (52’ Adorni); Rebussone (33’ Cicchinelli), Butturini; Tangredi (52’ Booysen), Elrick (41’ L. Buondonno), Singh (41’ Appiah).

All. Frati Valorugby Emilia: Farolini (cap); Leaupepe, Castiglioni, Antl (57’ Paletta), Colombo; Dominguez Piero, Garcia (53’ Thomas Dominguez); Sbrocco (77’ Mazzei), Mordacci (57’ Messori), Dell’Acqua; Ortombina, Gerosa (53’ Du Preez); Mattioli (57’ Panerai), Silva (26’ Luus), Sanavia (66’ Zileri). All. Manghi Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Dario Merli (Ancona)

Quarto Uomo: Alessandro D’Orsi (Napoli)

TMO: Stefano Pennè (Lodi) Cartellini: al 55’ rosso a Buondonno (HBS Colorno), al 74’ giallo a Ortombina (Valorugby Emilia) Calciatori: Van Tonder (HBS Colorno); Piero Dominguez (Valorugby Emilia) 8/9 Note: giornata nuvolosa, circa 800 spettatori Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 1; Valorugby Emilia 5 Peroni Player of the match: Piero Dominguez (Valorugby Emilia)