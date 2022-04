Roma – Con le due partite giocate nel pomeriggio odierno – valide per la diciottesima giornata di campionato – si è conclusa la regular season del Peroni TOP10. Al CPO Giulio Onesti di Roma il Petrarca – finalista della scorsa edizione di campionato – chiude la stagione regolare al primo posto in classifica superando 50-25 la Lazio nell’ultimo turno. Partita saldamente in mano agli ospiti che viene sbloccata al 2’ dalla meta di Braggiè. La Lazio si affida ai calci piazzati di Cozzi per accorciare le distanze e chiudere la prima frazione di gioco sull’11-21. Nella ripresa la squadra di Marcato allunga le distanze incrementando il vantaggio in proprio favore. A Calvisano perfetto equilibrio tra i padroni di casa e i Lyons con il match che si chiude sul 28-28. Tira e molla continuo tra le due squadre con gli ospiti che passano in vantaggio con la meta di Bruno per poi subire il sorpasso della squadra di Guidi e, al termine del primo tempo, trovano il pareggio con la meta di Ledesma trasformata dallo stesso mediano di mischia piacentino. Nella ripresa, a pochi minuti dal fischio finale, la meta del “Peroni Player of the Match” Manfredi Albanese regala al Calvisano il vantaggio che dura pochi istanti con il calcio piazzato di Fontana allo scadere che trova il pareggio definitivo. A partire da sabato 7 maggio inizierà la fase play-off con il turno di andata che vedrà il Calvisano ospitare il Petrarca, mentre i Campioni d’Italia in carica del Rovigo faranno visita al Valorugby. La Lazio retrocede in Serie A. Questo il programma della XVIII giornata: 22.04.22 – ore 19.15 FEMI-CZ Rovigo v Rugby Viadana 1970 54-17 (5-0) 23.04.22 – ore 15 Mogliano Rugby 1969 v Fiamme Oro Rugby 36-37 (2-4) 23.04.22 – ore 16.30 HBS Colorno v Valorugby Emilia 41-61 (1-5) 24.04.22 – ore 14 S.S. Lazio Rugby 1927 v Petrarca Rugby 25-50 (0-5) 24.04.22 – ore 15 Rugby Transvecta Calvisano v Sitav Rugby Lyons 28-28 (2-2) Classifica finale: Petrarca Rugby 78, Femi-CZ Rovigo 67, Valorugby Emilia 66, Transvecta Calvisano 55, HBS Colorno 1975 45, Fiamme Oro Rugby 43, Rugby Viadana 1970 e Sitav Rugby Lyons 28, Mogliano Rugby 1969 23, Lazio Rugby 1927 12 Questa la composizione della griglia play-off (a partire dal 7 maggio) Transvecta Calvisano v Petrarca Rugby Valorugby Emilia v FEMI-CZ Rovigo Roma, “CPO Giulio Onesti” – Domenica 24 Aprile 2022 ore 14:00

PeroniTOP10, XVIII giornata

S.S. Lazio Rugby 1927 v Petrarca Rugby 25-50 (11-21) Marcatori: p.t. 2’ m. Braggiè tr Lyle (0-7), 6’ cp Cozzi (3-7), 13’ m. Capraro tr Lyle (3-14), 27’ m. Montemauri (8-14), 37’ m. Schiabel tr Lyle (8-21), 40’ cp Cozzi (11-21) s.t. 45’ m. Schiabel tr Lyle (11-28), 50’ m. Fou (11-33), 54’ m. Bonavolontà tr Cozzi (18-33), 60’ m. Fou (18-38), 72’ m. Micheletto tr Zini (18-45), 79’ m. Cruciani tr Cozzi (25-45), 80’ m. Fou (25-50) S.S. Lazio Rugby 1927: Cozzi; Santarelli, Coronel, Baffigi (65’ Cruciani); Herrera (53’ Bonavolontà); Montemauri, Loro (60’ Cristofaro); Cacciagrano (63’ Colangeli); Marucchini, Parlatore; Riccioli (cap) (65’ Asoli), Broglia (74’ Moscioni); Maina (78’ Franco), Gisonni, Leiger (45’ Criach). All. De Angelis Petrarca Rugby: Lyle (64’ Sgarbi); Fou, Scagnolari, Capraro; Schiabel (46’ Lazzarin); Zini; Pannunzi (60’ Citton); Casolari; Manni (65’ Nostran), Catelan; Panozzo, Beccaris (cap) (63’ Micheletto), Franceschetto (47’ Pavesi), Di Bartolomeo (47’ Cugini), Braggiè (47’ Fioriti). All. Marcato

arb.: Matteo Franco (Pordenone)

AA1: Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 : Massimo Salierno (Napoli)

Quarto Uomo: Vincenzo Iavarone (Perugia)

TMO: Emanuele Tomò (Roma)

Cartellini: Al 30’ giallo a Broglia (S.S. Lazio Rugby 1927), al 36’ giallo a Marucchini (S.S. Lazio Rugby 1927) Calciatori: Lyle (Petrarca Rugby) 4/6, Cozzi (S.S. Lazio Rugby 1927) 1/3, Zini (Petrarca Rugby) 4/5 Note: giornata soleggiata a Roma

Punti conquistati in classifica: S.S. Lazio Rugby 1927 0; Petrarca Rugby 5

Peroni Player of the Match: Nathaniel Panozzo (Petrarca Rugby) Calvisano, Stadio “San Michele” – domenica 24 aprile 2022 ore 15.00

Peroni TOP10, XVIII giornata

Transvecta Rugby Calvisano v Sitav Rugby Lyons 28-28 (14-14)

Marcatori: p.t. 7' m Bruno tr Ledesma (0-7), 16' m Luccardi tr Albanese (7-7), 18' m Vaccari tr Albanese (14-7), 40' m Ledesma tr Ledesma (14-14); s.t. 47' m Cocchiaro (14-19), 50' m Susio tr Albanese (21-19), 53' cp Ledesma (21-22), 59' cp Ledesma (21-25), 75' m Albanese tr Albanese (28-25), 80' cp Fontana (28-28). Transvecta Rugby Calvisano: Peruzzo, Vaccari, Regonaschi, Brighetti (41' Bernasconi), Susio, Van Zyl (31' Consoli), Albanese; Vunisa (8' Izekor), Maurizi (45' Izekor), Grenon, Ortis (43' Lewis), Zanetti (cap.), D'Amico (45' Gavrilita), Luccardi (43' Marinello), Barducci (54' Morelli). All. Guidi Sitav Rugby Lyons: G. Via, Cuminetti, Paz (38' Filizzola), Conti, Bruno (cap), Ledesma, A. Via (69' Fontana); Portillo, Cissè, Salvetti (55' Moretto), Janse Van Rensburg (75' Bance), Lekic (41' Cemicetti), Salerno (54' Aloè), Rollero (41' Cocchiaro), Acosta (66' Actis). All. Garcia arb.: Alex Frasson (Treviso) AA1: Federico Vedovelli (Sondrio), AA2: Simone Boaretto (Rovigo) Quarto assistente: Maria Ausilia Paparo (Bologna) TMO: Vincenzo Schipani (Benevento) Calciatori: Albanese (Transvecta Rugby Calvisano) 4/4; Ledesma (Sitav Rugby Lyons) 5/7, Fontana (Sitav Rugby Lyons) 1/1. Note: cielo variabile con circa 18°, campo in ottime condizioni. Spettatori 300 circa. Punti conquistati in classifica: Transvecta Rugby Calvisano 2; Sitav Rugby Lyons 2 Peroni Player of the Match: Manfredi Albanese Ginammi (Transvecta Rugby Calvisano).