Nei punti vendita DPIÙ di Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, San Marino, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto, le Associazioni sportive avranno l‘opportunità di ricevere in forma totalmente gratuita articoli sportivi e strumenti tecnologici.

COME FUNZIONA:

Fino al 3 Luglio 2022, facendo la spesa presso tutti i punti vendita DPIÙ che espongono il materiale pubblicitario e mettono a disposizione dei consumatori il regolamento relativo alla presente iniziativa e su www.dipiuperlosport.it, i clienti riceveranno tanti bolloni da consegnare alla propria Associazione sportiva.



RACCOGLIERE I BOLLONI E‘ FACILISSIMO:

. 1 bollone ogni 10 euro di spesa (scontrino unico, multipli inclusi)

. Acquistando i prodotti sponsor segnalati a scaffale, si riceveranno ulteriori bolloni per accelerare la raccolta punti

- Una volta raccolti tutti i bolloni necessari per richiedere il premio, la società potrà inserire il proprio ordine sul sito entro il 30 Novembre 2022, scegliendo tra i tantissimi articoli dei fornitori Borgione, Campus Store, Macron. DI PIÙ PER LO SPORT è riservato alle Associazioni sportive dilettantistiche che si iscriveranno al programma. Info e regolamento sono consultabili su dipiuperlosport.it Il modulo d’ordine e i bolloni incollati sulla scheda bolloniandranno spediti entro il 30 Novembre 2022 in busta chiusaall’indirizzo seguente:

DI PIÙ PER LO SPORT

per conto di CORO MARKETING S.R.L. c/o

Casella Postale 35 – 23864 Malgrate (LC)

Per qualsiasi informazione è possibile scrivere una mail all’indirizzo: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. o contattare lo 02 3626 5387 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 Succ. >