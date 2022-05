Roma - L’Arredissima Villorba della capitana azzurra Manuela Furlan mette subito una solida ipoteca sulla qualificazione alla Finale scudetto del prossimo 28 maggio al “Lanfranchi” di Parma imponendo un pesante passivo interno all’Unione Rugby Capitolina nel turno d’andata della semifinale della Serie A Femminile.

A Roma, al “Campo dell’Unione”, le Ricce non consentono alle bluamaranto di ripetere l’impresa della settimana scorsa nel barrage contro Colorno, travolgendole 5-70: le ragazze di Francesco Minto archiviano la pratica già nel primo tempo, con cinque mete nella prima mezzora. Al fischio finale saranno dodici le marcature delle venete, contro l’unica meta della Triolo al quarto d’ora del primo tempo a smuovere il tabellino per il XV romano.



CLICCA QUI PER I BIGLIETTI DELLE FINALI SCUDETTO 2022



Anche a Torino l’altra semifinale conferma lo strapotere mostrato in stagione regolare dalle formazioni venete, con il Valsugana Padova che piega le padrone di casa del CUS per 5-52, a sua volta candidandosi all’atto conclusivo di stagione, con un derby veneto che sembra la più probabile delle sfide per il titolo di Campione d’Italia Femminile 2022.

Roma, Campo dell'Unione – domenica 15 maggio

Serie A Femminile, Semifinale Play-off andata

Unione Rugby Capitolina v Villorba Rugby 5-70

Marcatori: PT 4' m. Busato (0-5); 8' m. D'Incà (0-10); 14' m. Triolo (5-10); 20' m.Cipolla t. Capomaggi (5-17); 26' m. Barattin t. Capomaggi (5-24); 31’ m. D'Incà t. Capomaggi (5-31); s.t. 5’ m. Capomaggi (5-36); 15' m. D'Incà (5-41); 20' m. Furlan (5-46); 30' m. Furlan tr. Capomaggi (5-53); 35' m. Muzzo t. Barattin (5-60); 38' m. Zanette (5-65); 40' m. Barattin (5-70)

Unione Rugby Capitolina: Mancini (60' Marsili); Fiorucci, Negroni, Gizzi, Trinca; De Angelis (50' Mastrangelo), Granzotto; Errichiello (66' Albanese), Praitano (66' Cittadini), Pietrini; Triolo, Cacciotti; Nobile (cap) (60' Belleggia), Di Gangi (60' Fiorenza), Serilli (50' Gentile)

All. Martire

Villorba Rugby: Furlan; Buso (55' Cavina), D'Incà, Muzzo, Capomaggi (68' Zanette); Busato, Barattin; Frangipani, Bragante (55' Simeon), Cipolla (70' Magini); Parise (58' Pin), Boso; Casagrande (67' Scandiuzzi), Puppin (65' Crivellaro), Stecca

All. Minto

Arbitro: Dario Merli (Ancona)

Assistenti: Luigi Palombi, Francesco Pierantoni

Quarto Uomo: Paolo Paluzzi

Calciatori: Mancini (URC) 0/1, Capomaggi (Vil) 7/7; Albanese (4/4)

Note: PT 5-31. Giornata calda, terreno di gioco in decenti condizioni, spettatori 400 circa.





Grugliasco (TO), “Angelo Albonico” – domenica 15 maggio 2022

Campionato Nazionale Serie A femminile - semifinale andata

BARRICALLA TORINO UNIVERSITARIA RUGBY – VALSUGANA RUGBY 5-52 (5-28)

Marcatori: p.t. m. 5’ Zini (5-0), n.t., m. 9’ Vecchini (5-5), tr. Sillari (5-7), m. 13’ Rigoni (5-12), tr. Sillari (5-14), m. 27’ Rigoni (5-19), tr. Sillari (5-21), m. 35’ Giordano (5-26), tr. Sillari (5-28); st. m. 12’ Rigoni (5-33), tr. Sillari (5-35), m. 16’ Vitadello (5-40), n.t., m. 20’ Benini (5-45), tr. Sillari (5-47), m. 32’ Sillari (5-52)

BARRICALLA TORINO UNIVERSITARIA RUGBY: Sacchi, Bruno G., Bruno M., Romano, Sarasso (37’ 1t Bugatti), Gronda (C), Toeschi, Gai, Scotto, Luoni, Ponzio, Salvatore, Zini (27’ 2t Repetto), Hu Weiwei, Pagano. A disposizione: Bertinelli, Dambros Da Silva, Reverso, Morchio, Tognoni. All.: Paul Marshallsay

VALSUGANA RUGBY: Ostuni (10’ 2t Zampieri), Vitadello, Folli (4’ 2t Cheval), Rigoni, Sillari, Stevanin, Settembri (21’ 2t Ravani), Giordano, Veronese (17’ 2t Benini), Vecchini (14’ 2t Tizzano), Margotti, Duca, Gai (14’ 2t Fusaro), Cerato (17’ 2t Barro), Maris (4’ 2t Jeni). All.: Nicola Bezzati

Arbitro: Francesco Meschin

Punti conquistati: 0 CUS Torino, 5 Valsugana

Player of the match: Rigoni