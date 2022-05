Roma - Entra nel vivo il massimo campionato giovanile con i quarti di finale nazionali disputati si domenica 22 maggio, primo passo verso la Finale che assegnerà il titolo di Campione d’Italia Juniores 2022 tornando a celebrare dopo due anni di stop la miglior squadra giovanile del panorama nazionale. Benetton Rugby corsara in casa del CUS Torino, battuto dai giovani Leoni 8-38, mentre nell’altra sfida tra Veneto e Piemonte il Petrarca si è imposto per 48-7 sull’UR Monferrato e sfiderà in semifinale proprio i cugini biancoverdi. Nell’altra metà del tabellone l’HBS Colorno ha superato 38-15 le Fiamme Oro sul campo di casa del “Maini” e troverà nella doppia semifinale semifinale l’UR Capitolina, che ha fermato sul 26-0 a Roma i Cavalieri Prato Sesto. Under 19 - quarti di finale nazionali

Cus Torino v Benetton Rugby 8-38 (0-5)

Petrarca Rugby v UR Monferrato 48-7 (5-0)

HBS Colorno v Fiamme Oro Rugby 38-15 (5-0)

UR Capitolina v Cavalieri Prato-Sesto 26-0 (5-0) Semifinali

Benetton Rugby v Petrarca

HBS Colorno v UR Capitolina