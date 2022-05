FINALI SCUDETTO, DA RAI UNA COPERTURA SENZA PRECEDENTI

LA SERIE A FEMMINILE SBARCA SU RAIPLAY, IL PERONI TOP10 SU RAI SPORT Roma - La RAI rafforza il proprio impegno nei confronti delle Finali 2022 di sabato 28 maggio a Parma, offrendo quasi sei ore di programmazione continuativa su RaiPlay e oltre quattro ore su RaiSport per il doppio appuntamento dal “Lanfranchi” di Parma con le sfide che assegneranno i titoli di Campione d’Italia della Serie A Femminile e del Peroni TOP10: rispettivamente, alle 14.30 Valsugana Padova e Arredissima Villorba e, alle 17.30, il Derby d’Italia tra Petrarca Padova e FEMI-CZ Rovigo per il tricolore maschile. La scelta dell’emittente di stato di trasmettere sulla propria piattaforma streaming RaiPlay la diretta integrale della sfida che assegna il titolo femminile (diretta dalle 14.20, calcio d’inizio ore 14.30, simulcast su federugby.it) non solo arricchisce il palinsesto del sabato più importante per il rugby nazionale, ma è l’ideale ciliegina sulla torta di una stagione che ha visto il Peroni TOP10 accrescere in modo significativo la propria visibilità e, grazie al forte incremento degli investimenti FIR in tema di produzione, la qualità del prodotto televisivo del massimo campionato maschile. La diretta Rai della Finale di Serie A Femminile, match inaugurale del double header di sabato 28 maggio al “Lanfranchi”, segna anche una prima assoluta in diretta in chiaro per la prima divisione femminile al termine di un 2021/22 dove mai come in passato gli appassionati italiani hanno potuto contare su una copertura televisiva mai così variegata. Valsugana e Arredissima Villorba saranno in diretta RaiPlay (cronaca di Armando Palanza e commento tecnico di Maria Cristina Tonna) e federugby.it (cronaca di Andrea Gardina) dalle 14.20, mentre Rai Sport si collegherà con il “Lanfranchi” dalle 15.40 per la ripresa della Serie A Femminile e per la cerimonia di premiazione, per poi proseguire ininterrottamente sino alle 20: alle 17 via allo studio pre-partita della Finale di Peroni TOP10 con lo studio bordo campo con Armando Palanza e Umberto Casellato, alle 17.30 il calcio d’inizio del Derby d’Italia (cronaca di Andrea Fusco, commento tecnico di Andrea Gritti) e collegamento sino alla consegna dello scudo di Campione d’Italia maschile.



Sul fronte europeo, venerdì 27 maggio alle 21, in diretta dal Velodrome di Marsiglia su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena ed in streaming su NOW si inaugura il weekend delle Finali continentali: il Tolone di Sergio Parisse affronta il Lione in un derby francese che vale la Challenge Cup. Sabato 28 maggio, sempre dal Velodrome e sempre su Sky, è invece la volta della sfida che assegna il più prestigioso dei trofei del rugby europeo, la Champions Cup: a contendersela la corazzata irlandese del Leinster, che insegue il quinto successo, e lo Stade Rochelais, già finalista nella passata stagione, a caccia della prima stella. 27 maggio, ore 21.00 Challenge Cup, Finale - diretta Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, NOW streaming Toulon RC v Lyon 28 maggio, ore 14.30 Serie A Femminile, Finale - diretta RaiPlay, federugby.it, Rai Sport (dalle 15.40) Valsugana Rugby Padova v Arredissima Villorba Rugby 28 maggio, ore 17.30 Peroni TOP10, Finale - diretta Rai Sport, RaiPlay, federugby.it Petrarca Rugby v Femi-CZ Rovigo 28 maggio, ore 17.45 Champions Cup, Finale - diretta Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, NOW streaming Leinster v Stade Rochelais