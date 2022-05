RUGBY E CSR: LE FINALISTE CON TERRE DES HOMMES PER “IO GIOCO ALLA PARI” Roma - Una giornata per celebrare il Gioco, per rivivere al “Lanfranchi” e nel cuore della città ducale l’atmosfera unica che gli appassionati hanno imparato a conoscere ed amare in occasione degli incontri dell’Italrugby. Parma ospita sabato 28 maggio le Finali scudetto 2022, assegnando i titoli di Serie A Femminile (ore 14.30) e di Peroni TOP10 (ore 17.30), e la Federazione Italiana Rugby propone per l’appuntamento conclusivo della stagione il modello di evento che il pubblico ha imparato negli anni a conoscere ed amare. Il “Lanfranchi” sarà animato dal Peroni Terzo Tempo, il caratteristico villaggio dedicato al pubblico del rugby, attivo dalle ore 11 sino alle 21, ben dopo la conclusione della Finale di Peroni TOP10, mentre da mezzogiorno saranno gli strumenti della “Frustica” - la banda folk da anni parte integrante degli eventi FIR - ad animare il centro di Parma a partire da mezzogiorno, per intrattenere e guidare verso lo Stadio il pubblico in arrivo dal Veneto, Regione che ha regalato al rugby italiano le quattro finaliste 2022. La banda capitolina continuerà a diffondere le proprie note caratteristiche nei due cerimoniali pre-partita e farà risuonare al “Lanfranchi” l’Inno Nazionale prima dei due calci d’inizio, partecipando ad un cerimoniale dove un simbolico ringraziamento all’intero movimento durante la pandemia andrà a braccetto con un forte statement di rifiuto di ogni forma di conflitto e con l’adesione delle Società finaliste e delle direttrici e direttori di gara alla campagna “Io gioco alla pari” del partner sociale di FIR, Terre des Hommes, contro ogni forma di discriminazione di genere nello sport. Dalle 11, dunque, porte aperte al “Lanfranchi” per le migliaia di “facce da rugby” pronte a invadere festosamente Parma, vivendo mescolati, senza distinzioni di colori ma accomunati da una sola passione. Questo il programma completo della giornata: Finali “Parma 2022” - il programma di giornata

ore 11.00 - apertura Villaggio Peroni Terzo Tempo

ore 12.00 - Esibizione “Frustica” nel centro di Parma

ore 14.30 - Finale Serie A Femminile, diretta Federugby.it

ore 16.30 - Premiazione Campionesse d’Italia Serie A Femminile 2022

ore 17.00 - Diretta Rai Sport, studio prepartita Finale Peroni TOP10

ore 17.30 - Finale Peroni Top10, diretta Rai Sport e Federugby.it

ore 19.45 c.a. - Premiazione Campioni d’Italia Peroni Top10 2022

ore 21.00 - chiusura Villaggio Peroni Terzo Tempo