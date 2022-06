Roma - Il Consiglio Federale, in occasione della riunione tenutasi sabato 18 giugno presso l’NH Villanova di Bologna, ha confermato l’accesso al fondo di solidarietà - per la somma di 24.000€ annui pro capite - per i sette atleti che, nello svolgimento dell’attività agonistica federale, hanno riportato lesioni invalidanti tali da richiedere una necessità permanente di cure specializzate. Contestualmente, il Consiglio Federale, viste le relazioni del consulente legale Avv. Valori e della Commissione Medica Federale presieduta dal Prof. Vittorio Calvisi, ha deliberato di garantire, a partire dall’1 gennaio 2022, l’accesso al fondo di solidarietà per l’atleta Ramiro Finco a seguito delle conseguenze dell’emorragia cerebrale occorsa durante l’incontro di Peroni TOP10 del 14 marzo 2021 a Roma tra Lazio Rugby 1927 e Rugby Viadana 1970.