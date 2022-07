Roma – Al termine dell’allenamento mattutino, Andy Vilk, responsabile tecnico della Nazionale Seven maschile in raduno a Roma da domenica scorsa, ha reso nota la lista dei tredici atleti che domani partiranno alla volta di Bucarest per il torneo di qualificazione alla Coppa del Mondo di specialità in programma a Cape Town (Sudafrica) dal 9 all’11 settembre. Vilk ha selezionato gli Azzurri al termine della tre giorni romana cui hanno preso parte diciotto giocatori. Irlanda, Portogallo e Polonia sono le dirette avversarie della formazione capitanata da Massimo Cioffi nel girone di qualificazione (Pool A) del torneo in programma nella capitale rumena sabato 16 e domenica 17 luglio. Compongono la Pool B Spagna, Belgio, Lituania e Repubblica Ceca; la Pool C Galles, Germania, Georgia e Romania. I posti messi a disposizione dal torneo europeo sono quattro: esaurita la fase di qualificazione a gironi, si procederà con la disputa di quarti di finale per la definizione delle quattro formazioni qualificate a Sudafrica 2022. “A Bucarest affrontiamo Portogallo e Polonia, due squadre che conosciamo bene mentre è diverso tempo che non affrontiamo l’Irlanda sul campo” - ha esordito Vilk – “Possiamo considerare la partita contro il Portogallo come fosse una partita di ritorno, li abbiamo affrontati a Cracovia (22-19 per i portoghesi, ndr) e giocheremo con le stesse condizioni di allora, alle due del pomeriggio e con il caldo di Bucarest; conosciamo bene la Polonia e dobbiamo rispettarli così come l’Irlanda fra le prime nel ranking mondiale contro cui dovremmo impegnarci al massimo delle possibilità. L’importante è essere uniti, nel bene e nel male ed affrontare ogni difficoltà come una squadra. Le ultime esperienze fatte sul campo sono state fondamentali per recuperare quanto perso in questi anni di pandemia. L’allenamento è importante ma vivere la partita è determinante per acquisire le giuste capacità. I quattro posti messi a disposizione dal torneo sono un’opportunità incredibile e senz’altro stimolante. Ma lo è per noi come per i nostri avversari”. Di seguito gli atleti selezionati: Diego ANTL (Valorugby Emilia)

Francesco BONAVOLONTA’ (S.S. Lazio Rugby 1927

Lorenzo Maria BRUNO (Sitav Rugby Lyons)

Massimo CIOFFI (Valorubgy Emilia)

Francesco COZZI (S.S. Lazio Rugby 1927)

Mathias DOUGLAS (Valpolicella Rugby 1974)

Alessandro FORCUCCI (Fiamme Oro Rugby)

Paul Marie FORONCELLI (Rangers Vicenza)

Riccardo GHELLI (FEMI-CZ Rovigo)

Alessio Gianluca GUARDIANO (Fiamme Oro Rugby)

Giovanni MONTEMAURI (S.S. Lazio Rugby 1927)

Jacopo SALVETTI (Sitav Rugby Lyons)

Gianmarco VIAN (Fiamme Oro Rugby)