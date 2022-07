Ad ospitare gli ultimi appuntamenti di qualificazione due laghi, quello di Santa Croce in Veneto e quello di Bracciano nel Lazio Roma - In attesa delle omologazioni da parte del Giudice Sportivo, si sono svolte le ultime due tappe del Trofeo Italiano Beach Rugby della FIR: Veneto e Lazio le regioni protagoniste, in due contesti spettacolari come il Lago di Santa Croce ed il Lago di Bracciano. Di seguito il report dai nostri "inviati speciali" sul posto, con alcune delle immagini più significative. Appuntamento al Master Finale di Terracina: il 30 luglio in palio c'è il titolo nazionale, in una giornata che per la prima volta sarà coperta mediaticamente dalla Federazione in maniera decisamente importante, con le partite del pomeriggio in diretta straming e telecronaca live fino alle premiazioni!!



ALPAGO | Lago di Santa Croce Evento bellissimo quello andato in archivio ad Alpago (BL), presso la spiaggia del Lago di Santa Croce: una tradizione solida ormai da anni, incastonata nello splendido scenario del panorama montano bellunese con la Beach Arena protagonista per 48 ore. Le squadre presenti erano otto per la categoria maschile (due gironi da quattro) e quattro per la femminile (girone unico all’italiana), tra realtà ormai storiche e new entry subito agguerrite. Il programma prevedeva lo svolgimento delle fasi a gironi nella mattina e le fasi finali nel pomeriggio Il pronostico per quanto riguarda la finalissima maschile è stato centrato, con le due teste di serie, i Padova Beach ed i The Monsters, che si sono guadagnate la Finale al termine di una fase eliminatoria non priva di colpi di scena. Per le ragazze il girone è stato sostanzialmente equilibrato, ma le Sabbie Mobili hanno alla fine guadagnato la vetta della classifica senza troppi pensieri. Al termine del Torneo le premiazioni direttamente al centro dell’Arena alla presenza di tutte le formazioni e delle Autorità locali. I trofei sono stati infatti consegnati direttamente alle squadre dal Sindaco e dall’assessore allo Sport del Comune di Alpago, che non hanno nascosto la loro soddisfazione nel vedere atleti provenienti da diverse parti del Paese sfidarsi per l’ambito trofeo.

La classifica finale:

Categoria Maschile 1. The Monsters

2. Padova Beach

3. I Discepoli

4. Gli Imbriagatti

5. Bula Bula

6. Beach Busters

7. The Bithces

8. The Fox Categoria Femminile 1. Sabbie Mobili

2. Sabbiette

3. Le nutrie

4. 4Teams Spiccano inoltre il premio per il miglior giocatore, consegnato a Milo Pandocchi dei The Monsters, e quello per la miglior giocatrice, consegnato a Giulia Turrin della 4Teams. Il famoso terzo tempo, direttamente sul morbido prato della spiaggia del lago, ha chiuso magnificamente la giornata con tutti i ragazzi e le ragazze in pista per ballare e festeggiare insieme l’edizione 2022 dell’Alpago Beach Rugby, organizzato dalla società sportiva del Rugby Alpago, soddisfattissima per la riuscita dell’evento dopo due anni di stop.





VIGNA DI VALLE | Lago di Bracciano

Sabato 16 luglio, a Vigna di Valle sul bellissimo lago di Bracciano, è andata in scena la quarta ed ultima tappa laziale del Trofeo Italiano Beach Rugby. Il torneo ha visto la partecipazione di dieci formazioni maschili, che si sono date battaglia per tutta la giornata per la vittoria di una tappa dal livello tecnico e competitivo davvero alto. con giocate spettacolari e gare punto a punto spesso finite ail’extra-time. Due i gironi da cinque che hanno decretato la classifica per le Finali, ma mentre il primo girone veniva vinto agilmente dai Belli Dentro subendo solo quattro mete in altrettante partite, il secondo girone vedeva alla fine ben tre squadre prime a pari merito con tre vittorie ciascuna: nel computo delle mete segnate la spuntavano i Crazy Rats sui Rockets ed i Belli De Notte, quest’ultimi protagonisti di tre partite finite ai supplementari e della quarta sfida vinta solo con lo scarto di una meta. A differenza del girone di qualificazione, nella Finale la difesa dei Belli Dentro va in sofferenza, non riuscendo a contenere le folate dei Crazy Rats, che s’impongono per 6 a 5 alzando la Coppa del vincitore e portando a casa anche il “Man of the Tournament” con Niccolò Pilati. A fine torneo, dopo le premiazioni di tutte le squadre e degli arbitri che hanno condotto magistralmente le gare, si è svolto il terzo tempo nella splendida location dello stabilimento dell’Arcobaleno Beach. La classifica finale: 1. Crazy Rats

2. Belli Dentro

3. Rockets

4. Crazy Crabs

5. Belli De Notte

6. Razzi

7. Sabbie Mobili

8. Ironhill

9. Cimina Brothers

10. Mare e Monte