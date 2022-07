Roma - Roberto Santamaria, Responsabile Tecnico della Nazionale Italiana Under 18, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Parma in calendario a partire da martedì 2 agosto.



Gli Azzurrini si ritroveranno presso il capoluogo ducale iniziando la preparazione verso il Tour in Scozia che li vedrà protagonisti - insieme ai padroni di casa scozzesi e al Galles - in allenamenti contrapposti con i pari età delle altre due nazionali in un momento di confronto importante a livello giovanile con l'obiettivo di contribuire alla formazione di tanti atleti che non hanno avuto poche possibilità di misurarsi a livello internazionale a causa dell'emergenza pandemica.



"Come all'inizio di ogno percorso c'è tanta energia e voglia di affrontare nel migliore dei modi la prossima annata. La stagione appena conclusasi ci ha regalato importanti soddisfazioni dal punto di vista della crescita formativa e umana degli oltre 40 giocatori coinvolti nel corso dell'anno che hanno avuto la possibilità di giocare a livello internazionale. Adesso inizieremo a lavorare con un nuovo gruppo, rinnovato e con le stesse ambizioni. Il prossimo raduno in Scozia sarà un primo tassello, fondamentale, nello sviluppo e crescita di un gruppo di atleti che non ha avuto molte opportunità di confronto a livello internazionale a causa dell'emergenza pandemica. Abbiamo in programma allenamenti contrapposti con Scozia e Galles durante la settimana per poi concludere il raduno con una sorta di triangolare. Non saranno vere e proprie partite ma momenti di confronto tra le squadre coinvolte volte ad approfondire la conoscenza dei rispettivi gruppi a dispozione e iniziare al meglio la pianificazione verso gli impegni internazionali che ci attendono durante la stagione sportiva" ha dichiarato Roberto Santamaria.



Gli Azzurrini partiranno venerdì 5 agosto per la Scozia per poi fare rientro in Italia una settimana più tardi, venerdì 12 agosto, chiudendo il raduno.



Questo l'elenco degli atleti convocati:



Alfonso BELLINO (Verona rugby)

Diego BENCINI (Cavalieri Union Prato)

Niccolò BENI (Polisportiva Lazio Rugby Junior)

Francesco BORELLI (Valpolicella Rugby 1974)

Ivan BOVO (Petrarca Rugby)

Nelson CASERTELLI (Verona Rugby)

Marco CHECCHINI (Valsugana Rugby Padova)

Nicolò Michele CORVASCE (Polisportiva Lazio Rugby Junior)

Giacomo DELL'OGLIO (Benetton Rugby)

Valerio DESTRO (Verona Rugby)

Riccardo FAVARETTO (Mogliano Rugby 1969)

Diego FRANCHINI (Verona Rugby)

Matteo GAETANO (Unione Monferrato)

Piero GRITTI (Benetton Rugby)

Giulio MANCIULLI (Verona Rugby)

Pietro MELEGARI (Rugby Parma F.C. 1931)

Mattia MIDENA (Rugby Paese)

Giacomo MILANO (Nuova Rugby Roma)

Alessandro MONTI (Verona Rugby)

Giacomo NDOUMBE (Rugby Piave)

Tiziano PASINI (Province dell'Ovest Rugby)

Sergio PELLICCIOLI (Junior Rugby Brescia)

Tommaso REDONDI (Verona Rugby)

Giulio SARI (Benetton Rugby)

Alessandro SCAPPATO (Petrarca Rugby)

Matteo URBANI (Polisportiva Lazio Rugby Junior)

Bruno VALLESI (Rugby Viadana 1970)

Federico ZANANDREA (Benetton Rugby)