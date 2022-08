Roma – Inizierà il prossimo 2 ottobre l’edizione 2022/23 del Campionato Italiano di Serie A Maschile che assegnerà il 4 giugno 2023 – nella finale in gara unica in campo neutro – il Titolo di Campione d’Italia di Serie A Maschile e decreterà la squadra che disputerà la stagione 2023/24 inserita nel massimo campionato italiano, il Peroni TO10. Sono trentatrè le squadre partecipanti divise – su base geografica – in tre gironi da undici squadre. La Commissione Organizzatrice Gare della FIR ha reso noto questa mattina il calendario della Serie A.



Di seguito il programma della prima giornata: Girone 1 – I giornata – 02.10.22 – ore 15.30 (ritorno 29.01.23 – ore 14.30)

Rugby Milano v Pro Recco

Rugby Noceto v Biella Rugby

Rugby Parabiago v I Centurioni Rugby

Amatori Alghero v CUS Milano

CUS Genova v Rugby Parma 1931

Riposa: TK GROUP VII Rugby Torino Girone 2 – I giornata – 02.10.22 – ore 15.30 (ritorno 29.01.23 – ore 14.30)

Petrarca Rugby v Rugby Casale

Rugby Paese v Valsugana Rugby Padova

Ruggers Tarvisium v Patavium Rugby Union

Rangers Vicenza v Verona Rugby

Valpolicella Rugby 1974 v Rugby Badia 1981

Riposa: Romagna RFC Girone 3 – I giornata – 02.10.22 – ore 15.30 (ritorno 29.01.23 – ore 14.30)

S.S. Lazio Rugby 1927 v Pesaro Rugby

Primavera Rugby v Cavalieri Union Rugby Prato

Civitavecchia Centumcellae v Livorno Rugby

Isweb Avezzano v Unione Rugby Capitolina

Rugby Perugia v Amatori Rugby Catania

Riposa: Rugby Napoli Afragola



Termine: domenica 4 giugno 2023

Promozioni in Peroni TOP10: una

Retrocessioni: quattro Trentatré squadre partecipanti, tre gironi da undici squadre ciascuno su base geografica, con gare di andata e ritorno tra le componenti di ciascun girone. Accedono alle semifinali di andata (21 maggio) e ritorno (28 maggio) per la promozione nel Peroni TOP10 le prime classificate di ciascun girone e la migliore seconda (Art. 30 del Regolamento Sportivo).



Le vincenti del doppio turno di semifinale si affrontano nella Finale Promozione del 4 giugno (gara unica in campo neutro). La vincente della Finale viene dichiarata Campione d’Italia di Serie A maschile 2022/23 ed è promossa nel Peroni TOP10 2023/24.



Retrocedono in Serie B 2023/24 le undicesime classificate di ciascun girone e l’ultima classificata della Pool Play-Out tra le decime di ciascun girone.