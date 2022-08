Roma - La Federazione Italiana Rugby, il Presidente federale Marzio Innocenti ed il Consiglio tutto hanno appreso con profonda tristezza della prematura scomparsa del giovane atleta Filippo Dalla Venezia, tesserato per il Mogliano Veneto Rugby. L’intera struttura federale, interpretando il sentimento del movimento rugbistico italiano in ogni sua componente, si stringe affettuosamente alla famiglia ed al Club di Filippo in questo tragico momento. Succ. >