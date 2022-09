Roma – Si conclude con una vittoria interna e due esterne la prima giornata di gare della Coppa Italia. A Calvisano – nell’unica gara disputata nel Girone 1 – i padroni di casa hanno battuto con il punteggio di 40-6 il Mogliano. Dopo un primo tempo equilibrato, conclusosi con il parziale di 14-6 per i gialloneri, nella ripresa la squadra guidata da Gianluca Guidi consolida il vantaggio segnando altre quattro mete. Prima della partita osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Dino Menegazzi, figura storica legata al Mogliano Veneto Rugby. Primato solitario per il Rovigo nel Girone 2 che espugna con il risultato di 28-17 lo Stadio Beltrametti di Piacenza. Partita molto vibrante ed equilibrata soprattutto nella prima frazione di gioco con sorpassi continui tra le due squadre: sblocca il risultato Van Reenen su calcio piazzato, poi i Lyons si portano in vantaggio con le mete di Portillo e Via per poi farsi superare prima dell’intervallo dai Bersaglieri grazie a due mete di Casado Sandri. Nella ripresa gli ospiti gestiscono il vantaggio con le mete di Stavile e Borin intervallate dalla marcatura di Cocchiaro. Sempre nel Girone 2 sul campo neutro di San Benedetto del Tronto il Valorugby Emilia supera, in rimonta, con il risultato di 24-14 le Fiamme Oro aggiudicandosi contestualmente la seconda edizione del “Trofeo Pierluigi Camiscioni”. Primo tempo che sorride ai cremisi che vanno in vantaggio all’intervallo con il parziale di 7-3. Nella ripresa gli emiliani ribaltano il risultato con i calci piazzati di Newton e le mete di Colombo e Costella. Questo il programma completo della prima giornata: Sabato 17 settembre, ore 16 Transvecta Rugby Calvisano v Mogliano Veneto Rugby 40-6 (5-0) – Girone 1 Sitav Rugby Lyons v FEMI-CZ Rovigo 17-28 (0-5) – Girone 2 Fiamme Oro Rugby v Valorugby Emilia 14-24 (0-4) – Girone 2 Domenica 18 settembre, ore 16 HBS Colorno v Cus Torino (Girone 1) Riposano Petrarca Rugby (Girone 1) e Rugby Viadana 1970 (Girone 2) Classifica Girone 1 Transvecta Rugby Calvisano 5; HBS Colorno*, Cus Torino*, Petrarca Rugby* e Mogliano Veneto Rugby 0 Girone 2 FEMI-CZ Rovigo 5; Valorugby Emilia 4; Rugby Viadana 1970*, Fiamme Oro Rugby e Sitav Rugby Lyons 0 *una partita in meno Calvisano, Stadio "San Michele" - sabato 17 settembre 2022 ore 16 Coppa Italia, Girone 1 – I giornata Transvecta Rugby Calvisano v Mogliano Veneto Rugby 40-6 (14-6) Marcatori: p.t. 5' c.p. Mare (0-3), 7' m. Bernasconi tr. Hugo (7-3), 11' c.p. Mare (7-6), 37' m. Vunisa tr. Contino (14-6); s.t. 43' m. Waqanibau tr. Contino (21-6), 49' m. Contino (26-6), 62' meta di punizione (33-6), 80' Consoli tr. Contino (40-6). Transvecta Rugby Calvisano: Contino; Regonaschi, Waqanibau (62' Vaccari), Massari, Bronzini; Hugo (30' Consoli), Palazzani (C); Vunisa (57' Botturi), Bernasconi, Grenón (55' Maurizi); Ortis (50' Boschetti), Van Vuren; Sassi (41' D'Amico), Ceciliani (41' Marinello), Schiavon (41' Brugnara). All. Guidi Mogliano Veneto Rugby: Fadalti; Coletto (46' Viotto), Abanga, Dal Zilio (41' Sangion), Guarducci; Mare, Semenzato (50' Garbisi); Derbyshire (50' Cattelan), Marini, Finotto (61' Al Akbal); Baldino, Grassi; Spironello (50' Rosario), Ceccato N (50' Tripodo), Chalonec (50' Ceccato A). All. Costanzo Arb.: Federico Vedovelli (Sondrio) AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma) AA2 Simone Boaretto (Rovigo) Quarto uomo: Davor Vidackovic (Milano) Cartellini: al 19' giallo a Ceciliani (Transvecta Rugby Calvisano); al 62' giallo a Tripodo (Mogliano Veneto Rugby); al 68' giallo a Bernasconi (Transvecta Rugby Calvisano) Calciatori: Hugo (Transvecta Rugby Calvisano) 1/1; Contino (Transvecta Rugby Calvisano) 4/5; Mare (Mogliano Veneto Rugby) 2/3 Note: Osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Dino Menegazzi, storica figura legata al Mogliano Veneto Rugby. Punti conquistati in classifica: Transvecta Rugby Calvisano 5, Mogliano Veneto Rugby 0 Player of the match: Poasa Waqanibau (Transvecta Rugby Calvisano) Piacenza, Stadio Walter Beltrametti – 17 settembre 2022 ore 16.00 Coppa Italia, Girone 2 – I Giornata Sitav Rugby Lyons v Femi-CZ Rovigo 17-28 (10-18) Marcatori: p.t. 11’ cp Van Reenen (0-3), 20’ m Portillo (5-3), 28’ m Via A. (10-3), 32’ m Casado Sandri tr Van Reenen (10-10), 39’ cp Van Reenen (10-13), 40’ m Casado Sandri (10-18) s.t. 53’ m Stavile (10-23), 58’ m Cocchiaro tr Zaridze (17-23), 77’ m Borin (17-28) Sitav Rugby Lyons: Biffi; Buondonno A. (11’ Cuminetti), Paz, Conti (39’ Via G), Bruno (CAP); Zaridze, Via A (54’ Cuoghi); Portillo (47’ Moretto), Petillo (69’ Cissè), Bance; Salvetti, Lekic; Salerno (70’ Morosi), Cocchiaro (61’ Borghi), Acosta (64’ Cafaro) all. Orlandi Femi-CZ Rovigo: Borin; Sarto (25’ Montemauri), Lertora, Diederich, Bacchetti; Van Reenen (75’ Uncini), Visentin (64’ Chillon); Casado Sandri, Lubian, Stavile; Steolo (Lindsay), Ferro (cap) (51’ Munro); Swanepoel (51’ Ciccioli), Cadorini (51’ Ferraro), Quaglio (64’ Lugato) all. Lodi Arb. Clara Munarini (Parma) AA1 Franco Rosella (Roma), AA2 Andrea Meschini (Teramo) Quarto uomo: Christian Covati (Piacenza) Calciatori: Zaridze 1/3 (Sitav Rugby Lyons) 1/3, Van Reenen (Femi-CZ Rovigo) 3/6, Montemauri 0/1 (Femi-CZ Rovigo) 0/1, Lertora (Femi-CZ Rovigo) 0/1 Note: Giornata soleggiata, terreno in perfette condizioni, Osservato un minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione nelle Marche. Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0 ; Femi-CZ Rovigo 5 Player of the Match: Lautaro Casado Sandri (Femi-CZ Rovigo) San Benedetto del Tronto (AP), Stadio “Nelson Mandela” – sabato 17 settembre 2022 ore 16 Coppa Italia, I giornata – Girone 2 Fiamme oro Rugby v Valorugby Emilia 14-24 (7-3) Marcatori: p.t. 9’ cp Newton (0-3); 27’ m. Cornelli M. tr. Canna (7-3); s.t. 44’ cp Newton (7-6); 49’ m. Guardiano tr Canna (14-6); 53’ cp Newton (14-9); 55’ m. Colombo tr. Newton (14-16); 63’ m. Costella (14-21), 78’ cp Newton (14-24) Fiamme Oro Rugby: Menniti-Ippolito (62’ Cornelli S.); D’Onofrio G., (62’ Gabbianelli) Forcucci, Vaccari, Guardiano; Canna, Marinaro (cap) (62’Tomaselli); Angelone, Vian (12’ Cornelli M.), Chianucci; Chiappini (45’ D’Onofrio U), Fragnito; Vannozzi (43’ Romano), Taddia (Kudin46’), Barducci (43’ Zago) All. Castagna Valorugby Emilia: Lazzarin (64’ Farolini); Colombo, Majstorovic, Bertaccini, Costella; Newton, Violi (51’ Dominguez); Sbrocco, Cenedese (75’ Mazzei), Ortombina; Du Preez (53’ Rimpelli), Gerosa; Favre, Silva (41’ Luus,) Randisi (41’ Diaz) All. Properzi Arb. Riccardo Angelucci (Livorno) AA1 Dante D’Elia (Bari), AA2 Lorenzo Imbriaco (Bologna) Quarto Uomo: Daniele Pompa (Chieti) Cartellini: al 37’ giallo a Angelone (Fiamme Oro Rugby) Calciatori: Newton (Valorugby Emilia) 5/7; Canna (Fiamme Oro Rugby) 2/2 Note: Terreno in perfette condizioni, vento forte a raffiche. Osservato un minuto di silenzio in commemorazione delle vittime causate dall’alluvione nel nord delle Marche. Durante l’intervallo, esibizione delle unità cinofile della polizia di Stato. Il Valorugby Emilia si aggiudica la seconda edizione del Trofeo “Pierluigi Camiscioni). Presenti in tribuna il questore di Ascoli Piceno, Vincenzo Massimo Modeo, e il sindaco di San Benedetto del Tronto, Antonio Spazzafumo. Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 0; Valorugby Emilia 4