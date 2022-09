Trento – Saranno presenti anche Michele Lamaro e Ange Capuozzo nella giornata di chiusura del Festival dello Sport in calendario domenica 25 settembre a Trento. Il capitano dell’Italia e del Benetton Rugby, insieme all’estremo del Tolosa suo compagno in Nazionale, saranno tra i protagonisti dell’ultima giornata dell’evento organizzato dalla “Gazzetta dello Sport” e che coinvolge – dal 2018 nel capoluogo trentino – un numero nutrito di personaggi che si sono distinti con le loro prestazioni nel mondo dello sport nel panorama nazionale e internazionale. Lamaro e Capuozzo raggiungeranno Trento nel primo pomeriggio per poi salire sul palco presso il Palazzo della Regione nel talk moderato da Simone Battaggia alle 16.30. La domenica a tinte vedrà anche la presenza di Maxime Mbandà alle 11 presso Piazza del Duomo e la leggenda Azzurra Martin Castrogiovanni alle 17.30 presso l’Auditorium Santa Chiara. Sempre nella giornata di domani – 25 settembre – si alterneranno presso le varie location del centro di Trento campioni del mondo dello sport come Paolo Maldini, Lindsey Vonn, Bebe Vio e Vincenzo Nibali. CLICCA QUI PER IL PROGRAMMA COMPLETO L’ingresso ad ogni evento è gratuito fino ad esaurimento posti. Non è prevista la prenotazione.