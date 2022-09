Roma – La terza giornata di URC e l’esordio stagionale del Peroni TOP10 andranno a popolare il palinsesto rugbistico del prossimo weekend. Si parte nel pomeriggio di domani – venerdì 30 settembre – con tre partite di URC in calendario tra le 18.30 e le 20.35 in diretta su Discovery Plus. Sabato 1 ottobre è in calendario il clou della programmazione con tutte le partite di URC in diretta su Discovery Plus, compreso il match delle Zebre che faranno visita al Munster alle 18.05 mentre il Benetton ospiterà gli Scarlets con diretta prevista su Eurosport 2 alle 18.15. Sabato prenderà il via la stagione 2022/23 del Peroni TOP10 con il Petrarca campione d’Italia in carica che ospiterà il Mogliano alle 16: diretta su Eleven Sports. Alle 17 il Calvisano affronterà il Valorugby con diretta prevista su Rai Sport e Eleven Sports. Nel pomeriggio di domenica 2 ottobre, alle 16, si chiuderà il turno del Peroni TOP10 che sarà trasmesso in diretta su Eleven Sports. Questo il palinsesto completo del weekend: URC – III giornata – 30.09.22 – ore 18.30 – diretta Discovery Plus Vodacom Bulls v Connacht URC – III giornata – 30.09.22 – ore 20.35 – diretta Discovery Plus Ulster v Leinster Cardiff v Emirates Lyons URC – III giornata – 01.10.22 – ore 14 – diretta Discovery Plus DHL Stormers v Edinburgh URC – III giornata – 01.10.22 – ore 16.05 – diretta Discovery Plus Ospreys v Glasgow Warriors Peroni TOP10 – I giornata – 01.10.22 – ore 16 – diretta Eleven Sports Petrarca Rugby v Mogliano Veneto Peroni TOP10 – I giornata – 01.10.22 – ore 17 – diretta Rai Sport e Eleven Sports Transvecta Rugby Calvisano v Valorugby Emilia URC – III giornata – 01.10.22 – ore 18.05 – diretta Discovery Plus Munster v Zebre Parma URC – III giornata – 01.10.22 – ore 18.15 – diretta Eurosport 2 Benetton Rugby v Scarlets URC – III giornata – 01.10.22 – ore 20.35 – diretta Discovery Plus Dragons v Cell C Sharks Peroni TOP10 – I giornata – 02.10.22 – ore 16 – diretta Eleven Sports Sitav Rugby Lyons v HBS Colorno Fiamme Oro Rugby v Cus Torino Rugby Viadana 1970 v FEMI-CZ Rovigo