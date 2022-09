Roma – Prende il via domani, sabato 1 ottobre, l’edizione 2022/2023 del Peroni TOP10. La lunga corsa verso lo Scudetto inizia come da tradizione dal campo della squadra Campione d’Italia uscente, con il Petrarca di Andrea Marcato impegnato ad ospitare allo Stadio del Plebiscito di Padova il rinnovato Mogliano Veneto Rugby alle ore 16:00. Un’ora più tardi, alle 17:00, al “San Michele” di Calvisano spazio al confronto tra due squadre semifinaliste l’anno scorso: il Transvecta Calvisano, guidato da coach Gianluca Guidi e galvanizzato dal ritorno all’ovile del neo-capitano Guglielmo Palazzani, affronta un Valorugby notevolmente rinforzato dal mercato estivo, con entrambe le squadre a misurare immediatamente le rispettive ambizioni per il titolo. Domenica 2 ottobre le altre tre partite a calendario, tutte con kick-off programmato alle 16:00. A Piacenza il derby emiliano tra Lyons e Colorno si prospetta molto interessante: da un lato i padroni di casa, guidati dal ritorno di Carlo Orlandi in panchina, proveranno a confermare le prestazioni offerte nella scorsa stagione tra le mura amiche contro la squadra di Umberto Casellato, un XV profondamente rinnovato e con ambizioni decisamente importanti. In parallelo a Roma le Fiamme Oro – che potranno contare su nomi importanti al rientro in rosa – ospiteranno la neo-promossa Cus Torino, attesa ad un battesimo davvero di fuoco nel massimo campionato domestico. Completa il quadro del primo turno il match tra Viadana – alla prova del nove dopo un interessante pre-season - e Rovigo, con i Bersaglieri che ripartiranno dagli stimoli covati dopo la finale Scudetto persa lo scorso maggio a Parma nel derby d’Italia contro il Petrarca. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma Eleven Sports, mentre il match tra Calvisano e Valorugby è programmato in diretta anche su Rai Sport. Di seguito il programma completo della prima giornata: Peroni TOP10 – I giornata – 01.10.22 – ore 16 – diretta Eleven Sports Petrarca Rugby v Mogliano Veneto

Peroni TOP10 – I giornata – 01.10.22 – ore 17 – diretta Rai Sport e Eleven Sports Transvecta Rugby Calvisano v Valorugby Emilia



Peroni TOP10 – I giornata – 02.10.22 – ore 16 – diretta Eleven Sports Sitav Rugby Lyons v HBS Colorno Fiamme Oro Rugby v Cus Torino Rugby Viadana 1970 v FEMI-CZ Rovigo





Match del sabato, le formazioni annunciate: Padova, Stadio Plebiscito – sabato 1 ottobre 2022 ore 16 Peroni TOP10, I giornata – diretta Eleven Sports Petrarca Rugby v Mogliano Veneto Petrarca Rugby: Lyle; Fou, Scagnolari, Broggin, Schiabel; Ormson, Panunzi; Trotta (cap.), Makelara, Nostran; Marchetti, Galetto; Hughes, Di Bartolomeo, Spagnolo.

A disposizione: Braggiè, Scramoncin, Chistolini, Ghigo, Montagner, Tebaldi, Zini, Cioffi.

All. Marcato Mogliano Veneto: Fadalti; Douglas, Dal Zilio, Va'Eno, Abanga; Viotto, Semenzato; Finotto, Catelan, Baldino (Cap.); Grassi, De Klerk; Ceccato N., Chalonek, Ceccato A.

A disposizione: Boscain, Pasqual, Tripodo, Casarin, Vianello, Battara, Sangion, Derbyshire/Bocchi

All. Costanzo Arb. Manuel Bottino (Roma) AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Giorgio Sgardiolo (Rovigo) Quarto Uomo: Marco Vianello (Treviso) TMO: Federico Boraso (Rovigo) Calvisano, Stadio San Michele – sabato 1 ottobre 2022 ore 17 Peroni TOP10, I giornata – diretta Rai Sport e Eleven Sports Transvecta Rugby Calvisano v Valorugby Emilia Transvecta Rugby Calvisano: Regonaschi; Bozzoni, Waqanibau, Massari, Bronzini; Contino, Palazzani (C); Vunisa, Bernasconi, Grenón; Ortis, Van Vuren; D'Amico, Luccardi, Brugnara.

A disposizione: Ceciliani, Fioravanzo, Sassi, Wendt, Maurizi, Botturi, Consoli, Vaccari.

All. GuidiValorugby Emilia: Farolini; Costella, Castiglioni, Bertaccini, Colombo; Newton, Violi (cap); Tuivaiti, Sbrocco, Cenedese; Gerosa, Ortombina; Favre, Luus, Randisi.

A disp.: Garziera, Silva, Mattioli, Du Preez, Dell’Acqua, Amenta, Dominguez T., Lazzarin.

All. Properzi Arb. Gianluca Gnecchi (Brescia) AA1 Alex Frasson (Treviso), AA2 Filippo Bertelli (Brescia) Quarto Uomo: Giovanni Garro (Treviso) TMO Alan Falzone (Padova)