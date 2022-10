PALAZZANI TRASCINA IL CALVISANO, CON VALORUGBY E’ PAREGGIO 30-30

Roma - I Campioni d’Italia in carica del Petrarca Padova iniziano nel migliore dei modi la difesa del titolo conquistato la scorsa primavera al “Lanfranchi” di Parma e, davanti al pubblico di casa del Plebiscito, che il prossimo 5 novembre ospiterà gli Azzurri di Kieran Crowley contro Samoa nel primo test-match autunnale, piegano ogni resistenza di un Mogliano che conferma i limiti già espressi nei primi due turni di Coppa Italia e si arrende per 54-6.

Il derby veneto tra i ragazzi di Marcato e Jimenez e quelli di Salvatore Costanzo si risolve nel primo quarto d’ora di gioco, con tre mete dei padovani con una doppietta Di Bartolomeo ed una marcatura di Lyle alle quali il XV trevigiano risponde con due piazzati di Fadalti: si va a riposo sul 21-6, ma è nella ripresa che la maggior cilindrata del Petrarca finisce per scavare il solco, con cinque mete nel secondo tempo e nessun punto concesso.

Al ritorno nel Peroni TOP10 dopo dieci anni, di nuovo con indosso il giallonero del “suo” Calvisano, Guglielmo Palazzani strappa subito il titolo di Peroni Player of the Match nella sfida contro il Valorugby: per il numero nove calvino, 44 caps in Nazionale e due Rugby World Cup disputate, una prestazione impeccabile e, all’ultimo minuto, il calcio piazzato che permette al XV di casa di agguantare il 30-30 finale dopo aver subito la rimonta ed il sorpasso dei Diavoli.

Domani alle ore 16.00, tutte in diretta su Eleven Sports, le altre tre gare del primo turno del massimo campionato.

Peroni TOP10 - I giornata

01.10.22

Petrarca Rugby v Mogliano Veneto Rugby 54-6 (5-0)

Transvecta Calvisano v Valorugby Emilia 30-30 (2-2)

02.10.22 - ore 16.00 - diretta Eleven Sports

Sitav Lyons v HBS Colorno

Fiamme Oro Rugby v Cus Torino

Rugby Viadana 1970 v Femi-CZ Rovigo

Classifica: Petrarca Rugby punti 5; Transvecta Calvisano e Valorugby Emilia 2; Sitav Lyons*, HBS Colorno*, Fiamme Oro Rugby*, Cus Torino*, Rugby Viadana*, Femi-CZ Rovigo* e Mogliano Veneto 0.

*una partita in meno



Tabellini I giornata

Padova, Stadio del Plebiscito – Sabato 1 ottobre 2022

Peroni TOP10, I giornata

Petrarca Rugby v Mogliano Veneto Rugby 54-6 (21-6)

Marcatori: p.t. 3’ m. Di Bartolomeo tr Lyle (7-0), 7’ cp Fadalti (7-3), 12’ m. Di Bartolomeo tr Lyle (14-3), 15’ cp Fadalti (14-6), 17' m. Lyle tr Lyle (21-6). s.t. 52’ m. Broggin tr Lyle (28-6), 65’ m. Scagnolari tr Lyle (35-6), 69’ m. Nostran tr Lyle (42-6), 70’ m. Fou (47-6), 79’ m. Montagner tr Lyle (54-6).

Petrarca Rugby: Lyle; Fou, Scagnolari, Broggin, Schiabel; Ormson (70’ Cioffi), Panunzi (50’ Tebaldi); Trotta (cap.), Makelara (54’ Ghigo), Nostran; Marchetti, Galetto (60’ Montagner); Huges , Di Bartolomeo (70’ Scramoncin), Spagnolo (60’ Braggiè) .

all. Marcato, Jimenez

Mogliano Veneto Rugby: Fadalti; Douglas, Dal Zilio, Va’eno, Abanga; Viotto (56’ Boscain) , Semenzato (60’ Battara); Finotto, Catelan (68’ Vianello), Baldino (cap.); Grassi, De Klerk (70’ Casarin); Ceccato N. (61’ Pasqual), Chalonec (66’ Tripodo), Ceccato A. (66’ Derbishire)

all. Costanzo

Arb. Bottino (Roma)

AA1 Chirnoaga (Roma), AA2 Sgardiolo (Rovigo)

Quarto Uomo: Vianello (Treviso)

Tmo: Boraso (Rovigo)

Cartellini: 21’ giallo a Finotto (Mogliano Veneto Rugby), 52’ giallo a Chalonec (Mogliano Veneto)

Calciatori: Lyle (Petrarca Rugby) 7/8, Fadalti (Mogliano Veneto) 2/2

Peroni Player of the match: Luca Nostran (Petrarca Rugby)

Note: giornata ventosa, campo in buone condizioni. Spettatori 600 circa. Punti conquistati: Petrarca 5; Mogliano 0.





Calvisano, Stadio "San Michele" – Sabato 1 Ottobre 2022

Peroni TOP10, I giornata

Transvecta Rugby Calvisano v Valorugby (30-30) (14-10)

Marcatori: p.t. 7' c.p. Newton (0-3), 9' m Palazzani tr. Palazzani (7-3), 13' m. Luccardi tr. Palazzani (14-3), 27' m. Luus tr. Newton (14-10), s.t. 45' m. Castiglioni tr. Newton (14-17), 49' c.p. Palazzani (17-17), 51' c.p. Newton (17-20), 56' c.p. Palazzani (20-20), 60' c.p. Newton (20-23), 64' m. Silva tr. Newton (20-30), 68' c.p. Palazzani (23-30), 78' m. Ceciliani tr. Palazzani (30-30).

Transvecta Rugby Calvisano: Regonaschi (56' Vaccari); Bozzoni (20' st Consoli), Waqanibau, Massari, Bronzini; Contino, Palazzani ©; Vunisa, Bernasconi (45' Botturi), Grenon (60' Maurizi); Ortis, Van Vuren (60' Wendt), D'Amico (60' Sassi), Luccardi (45' Ceciliani), Brugnara.

All. Guidi

Valorugby: Farolini; Costella, Castiglioni, Bertaccini, Colombo; Newton, Violi © (34' Dominguez), Tuivaiti, Sbrocco, Cenedese (48' Dell'Acqua); Gerosa (48' Du Preez), Ortombina (56' Amenta); Favre (62' Mattioli), Luus (33' Silva; 41' Luus, 56' Silva), Randisi (41' Garziera).

All. Franco Properzi

Arb.: Gianluca Gnecchi (Brescia)

AA1 Alex Frasson (Treviso) AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto uomo: Giovanni Garro (Treviso)

TMO: Alan Falzone (Padova)

Calciatori: Palazzani (Transvecta Rugby Calvisano) 6/6, Newton (Valorugby) 6/6

Punti conquistati in classifica: Transvecta Rugby Calvisano 2, Valorugby 2

Viadana, Stadio “Zaffanella” - domenica 2 ottobre, ore 16.00

Peroni TOP10, I giornata - diretta Eleven Sports

Rugby Viadana 1970 v Femi-CZ Rovigo

Rugby Viadana 1970: Morosini, Ciardullo, Orellana, Dogliani, Sauze, Rojas, Gregorio; Locatelli (C), Paolucci, Romanini, Caila, Ruiz, Mignucci, Montilla, Fiorentini

a disposizione: Grippo, Molina, Denti Ant., Schinchirimini, Zottola, Di Chio, Crea, Peruzzo

All. Urdaneta

Femi-CZ Rovigo: Borin; Lertora, Uncini, Diederich Ferrario, Ciofani; Van Reenen, Chillon; Casado Sandri, Lubian, Stavile; Steolo, Ferro (cap.); Swanepoel, Cadorini, Quaglio.

a disposizione: Giulian, Ciccioli, Lugato, Lindsay, Cosi, Visentin, Montemauri, Bacchetti

all. Coetzee

arb. Angelucci (Livorno)

Piacenza, Stadio “Beltrametti” - domenica 2 ottobre, ore 16.00

Peroni TOP10, I giornata - diretta Eleven Sports

Sitav Lyons v HBS Colorno

Sitav Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz, Zaridze, Bruno (cap); Ledesma, Via A; Portillo, Petillo, Bance; Salvetti, Lekic; Salerno, Cocchiaro, Acosta

a disposizione: Buondonno L., Minervino, Morosi, Cemicetti, Janse van Rensburg, Moretto, Cuoghi, Via G.

all. Orlandi

HBS Colorno: Cozzi; Batista; Ceballos, Pavese; Leaupepe; Antl, Del Prete; Mbanda; Koffi, Adorni; Butturini, Gutierrez; Galliano, Fabiani (Cap), Lovotti

a disposizione: Ferrara, Singh, Franceschetto; Broglia, Ciotoli; Popescu; Augello, Van Tonder

all. Casellato

arb. Vedovelli (Sondrio)

Roma, Caserma “Gelsomini” - domenica 2 ottobre, ore 16.00

Peroni TOP10, I giornata

Fiamme Oro Rugby v Cus Torino

Fiamme Oro Rugby: Cornelli S.; D’Onofrio G., Forcucci, Angelini, Guardiano; Canna, Marinaro (cap.); Angelone, Marucchini, Chianucci (v. cap.); D’Onofrio U., Stoian; Mancini-Parri, Moriconi, Barducci

a disposizione: Kudin, Zago, Vannozzi, Cornelli M., Taddia, Tomaselli, Di Marco, Vaccari

all. Castagna

Cus Torino: Monfrino; Caiazzo; Modena; Reeves (Cap); Civita; Roger; Loro; Ursache; Pedicini; Piacenza; Dreyer; Lavorenti; Jeffery; Sangiorgi; De Lise

a disposizione: Pais; Valleise; Barbotti; De Biaggio; Spinelli; Cruciani; Groza; Vaccaro

all. D’Angelo

arb. D’Elia (Bari)