VIADANA FERMA I VICE-CAMPIONI DI ROVIGO, COLORNO PASSA NELLA TANA DEI LYONS

Roma - Il primo turno del massimo campionato conferma le previsioni della vigilia, preannunciando una stagione regolare ricca di colpi di scena lungo la strada che porta alla Finale scudetto di Parma del prossimo 27 maggio.

I posticipi domenicali della giornata inaugurale vedono il Rugby Viadana, sul prato amico dello “Zaffanella”, costringere alla partenza ad handicap i vice-campioni della Femi-CZ Rovigo che contro i Leoni gialloneri, sotto la nuova guida tecnica di Urdaneta, devono accontentarsi del bonus difensivo, fermati sul 26-20, dopo aver faticato ad avere ragione dei mantovani la settimana scorsa in Coppa Italia al “Battaglini”.

Debutto complicato, contro le esperte Fiamme Oro, per la matricola Cus Torino che a Roma resiste per un quarto d’ora in vantaggio grazie ad una meta di Sangiorgio trasformata da Reeves prima di concedere ai poliziotti in cremisi: finisce 61-26 per il XV romano, ma gli universitari realizzano nel finale la quarta meta che vale un prezioso punto di bonus.

Il derby emiliano tra i Sitav Lyons e l’HBS Colorno, in casa dei piacentini, vede gli ospiti spuntarla 16-24 in fondo ad ottanta minuti equilibrati, con Colorno più abile a capitalizzare i propri possessi ed il XV di Carlo Orlandi che vede sfumare all’ultimo minuto il bonus difensivo per la meta di capitan Bruno non trasformata da Ledesma.

Peroni TOP10 - I giornata

01.10.22

Petrarca Rugby v Mogliano Veneto Rugby 54-6 (5-0)

Transvecta Calvisano v Valorugby Emilia 30-30 (2-2)

02.10.22

Sitav Lyons v HBS Colorno 16-24 (0-4)

Fiamme Oro Rugby v Cus Torino 75-26 (5-1)

Rugby Viadana 1970 v Femi-CZ Rovigo 26-20 (4-1)

Classifica: Fiamme Oro e Petrarca Rugby punti 5; HBS Colorno e Rugby Viadana 4; Transvecta Calvisano e Valorugby Emilia 2; Femi-CZ Rovigo e Cus Torino 1; Sitav Lyons e Mogliano Veneto 0.

prossimo turno - II giornata

08.10.22

ore 12.30

HBS Colorno v Fiamme Oro Rugby

ore 16.00

Cus Torino v Rugby Viadana 1970

ore 20.30

Femi-CZ Rovigo v Sitav Lyons

09.10.22 - ore 16.00

Valorugby Emilia v Petrarca Rugby

Mogliano Veneto v Transvecta Calvisano



TABELLINI

Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – domenica 2 ottobre 2022, ore 16.00

Peroni TOP10, I giornata

Fiamme Oro Rugby v Cus Torino Rugby (35-14) 75-26

Marcatori: p.t. 6’ cp. Canna (3-0); 8’ cp. Canna (6-0); 13’ m. Sangiorgi tr. Reeves (9-7); 16’ cp. Canna (9-7); 16’ m. Guardiano tr. Canna (16-7); 30’ m. Angelini tr. Canna (23-7); 33’ m. Guardiano (28-7); 39’ m. Sangiorgi tr. Reeves (28-14); 40’ m. D’Onofrio G. tr. Canna (35-14) s.t. 41’ m. D’Onofrio U. (40-14); 45’ m. Forcucci tr Canna (47-14); 54’ m. Cornelli S. tr Canna (54-14); 59’ m. Pais (54-19); 67’ m. Vaccari tr. Di Marco (61-19); 71’ m. Barbotti tr. Reeves (61-26); 77 m. Angelone tr. Di Marco (68-26); 80’ m. Tomaselli tr. Di Marco (75-26)

Fiamme Oro Rugby: Cornelli S.; D’Onofrio G., Forcucci (63’ Vaccari), Angelini, Guardiano; Canna (55’ Di Marco), Marinaro (cap.) (60’ Tomaselli); Angelone, Marucchini, Chianucci (41’ Cornelli); D’Onofrio U., Stoian; Mancini-Parri (63’ Vannozzi), Moriconi (41’ Kudin), Barducci (41’ Zago)

all. Alessandro Castagna

Cus Torino Rugby: Monfrino; Caiazzo (41’ Vaccaro); Modena; Reeves (Cap); Civita; Roger; Loro (41’ Cruciani); Ursache; Pedicini; Piacenza (41’ Spinelli); Dreyer (53’ De Biaggio); Lavorenti; Jeffery (41’ Barbotti); Sangiorgi (58’ Pais); De Lise (41’ Valleise)

all. Lucas D’Angelo

Arb. Dante D’Elia (Bari)

AA1 Franco Rosella (Roma), AA2 Matteo Franco (Pordenone)

Quarto uomo: Orazio Di Maio (Roma)

TMO: Emanuele Tomò (Roma)

Cartellini: 69’ giallo a Ludovico Vaccari (Fiamme Oro)

Calciatori: Canna (Fiamme Oro) 8/10; Di Marco (Fiamme Oro) 3/3; Reeves (Cus Torino) 3/4

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 5 – Cus Torino Rugby 1

Peroni Player of the match: Simone Cornelli (Fiamme Oro)

Note: Giornata soleggiata, temperatura 24°, spettatori 650 ca





Viadana, Stadio “L. Zaffanella” – Domenica 2 Ottobre 2022

Peroni TOP10, I giornata

Rugby Viadana 1970 v FEMI-CZ Rovigo 26-20 (13-8)

Marcatori: p.t. 3’ m. Montilla tr. Rojas (7-0), 11’ c.p. Van Reenen (7-3), 29’ c.p. Rojas (10-3), 32’ c.p. Rojas (13-0), 34’ m. Stavile (13-8); s.t. 47’ c.p. Van Reenen (13-11), 58’ c.p. Van Reenen (13-14), 62’ c.p Van Reenen (13-17), 69’ c.p. Rojas (16-17), 74’ c.p. Rojas (19-17), 80’ m. Ciardullo tr. Rojas (26-17), 81’ Van Reenen (26-20)

Rugby Viadana 1970: Morosini, Ciardullo, Orellana, Dogliani, Sauze, Rojas, Gregorio Paolucci, Locatelli (cap.) (63’ Zottola), Romanini, Caila (67’ Schinchirimini), Ruiz, Mignucci (’74 Molina), Montilla (69’ Grippo), Fiorentini (74 Denti Ant.)

All. Bernardo Urdaneta

FEMI-CZ Rovigo: Borin, Lertora, Uncini, Ferrario, Ciofani, Van Reenen, Chillon (63’ Visentin), Casado Sandri (54’ Cosi), Lubian (80’ Bacchetti), Stavile, Steolo (45’ Lindsay), Ferro (cap.), Swanepoel (45’ Ciccioli), Cadorini (63’ Giulian), Quaglio (’69 Lugato)

all. Allister Coetzee

arb.: Federico Vedovelli (Sondrio)

AA1 Dario Merli (Ancona), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Mirco Sergi (Bologna)

TMO: Stefano Roscini (Milano)

Cartellini: 40’ giallo Lertora (FEMI-CZ Rovigo), 47’ giallo Adolfo Caila (Rugby Viadana 1970), 74’ giallo Giulian (FEMI-CZ Rovigo)

Calciatori: Javier Rojas (Rugby Viadana 1970) 6/7; Van Reenen (FEMI-CZ Rovigo) 4/6

Note: giornata mite e soleggiata, circa 23°, campo in perfette condizioni. Spettatori 1200 circa.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 4 - FEMI-CZ Rovigo 1

Peroni Player of the Match: Javier Rojas (Rugby Viadana 1970)

Piacenza, Stadio Walter Beltrametti

Peroni TOP10, I Giornata

Sitav Rugby Lyons v HBS Colorno 16-24 (3-11)

Marcatori: p.t. 3’ cp Ledesma (3-0), 9’ cp Ceballos (3-3), 17’ cp Ceballos (3-6), 21’ m Leaupepe (3-11) s.t. 42’ cp Ledesma (6-11), 44’ cp Ceballos (6-14), 49’ m Buondonno L. (11-14), 57’ cp Ceballos (11-17), 78’ m tecnica HBS Colorno (11-24), 79’ m Bruno (16-24).

Sitav Rugby Lyons: Biffi, Cuminetti, Paz, Zaridze, Bruno (cap), Ledesma, Via A (70’ Cuoghi), Portillo, Petillo (58’ Moretto), Bance (41’ Van Rensburg, 70’ Via G.), Salvetti, Lekic (70’ Cemicetti), Salerno (47’ Minervino), Cocchiaro (47’ Buondonno L.), Acosta (50’ Morosi).

all. Orlandi

HBS Colorno: Cozzi (70’ Van Tonder), Batista (70’ Augello), Ceballos, Pavese, Leaupepe, Antl, Del Prete, Mbanda, Koffi, Adorni (61’ Broglia), Butturini (58’ Ciotoli), Gutierrez, Galliano (60’ Franceschetto), Fabiani (Cap) (67’ Singh), Lovotti (67’ Ferrara).

all. Casellato

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Filippo Russo (Treviso), AA2 Aex Frasson (Treviso)

Quarto uomo: Santi Carrubba (Torino)

TMO: Stefano Pennè (Milano)

Cartellini: 20’ giallo a Lekic (Sitav Rugby Lyons), 30’ giallo a Salerno (Sitav Rugby Lyons), 51’ giallo a Fabiani (HBS Colorno), 74’ giallo a Gutierrez (HBS Colorno).

Calciatori: Ledesma 2/4 (Sitav Rugby Lyons), Ceballos 4/5 (HBS Colorno)

Note: Giornata soleggiata, terreno in perfette condizioni.

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 0 ; HBS Colorno 4

Peroni Player of the Match: Andrea Lovotti (HBS Colorno)