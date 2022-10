A PADOVA PRESENTATA LA SFIDA INAUGURALE CONTRO SAMOA



Padova - Si è svolta nella tarda mattinata del 5 ottobre, presso la Sala Giunta di Palazzo Moroni, sede del Municipio di Padova, la conferenza stampa di lancio del primo dei tre test-match che compongono l’impegno Azzurro nelle Autumn Nations Series 2022.

Sabato 5 Novembre, ore 14:00: il count-down di Italia-Samoa è ufficialmente partito ad un mese esatto dal kick-off, con lo Stadio del Plebiscito pronto ad abbracciare i ragazzi del c.t. Kieran Crowley confermando lo stretto legame tra la città del Santo e la Nazionale, come spiegato dall’Assessore allo Sport Diego Bonavina. “Naturalmente porto i saluti del Sindaco, assente per impegni istituzionali ma certamente presente il giorno della partita. Ringrazio la Federazione e il Presidente Innocenti per aver confermato la fiducia nella nostra città, che quest’anno direi particolarmente meritata potendo vantare due squadre Campioni d’Italia in carica, Petrarca nel maschile e Valsugana nel femminile. Lo Stadio Plebiscito è nel cuore dei padovani e del rugby italiano: il lavoro di squadra tra i tecnici FIR e quelli del Comune garantirà la migliore delle ospitalità possibili. quanto accaduto in occasione della prima di campionato è stato frutto di un equivoco rispetto alla disponibilità dei settori non previsti per quella partita. Gli 8000 spettatori che verranno a vedere la partita godranno uno spettacolo a tutti i livelli, facilitato da un’organizzazione logistica e dei flussi del traffico cittadino appositamente studiati per ridurre al minimo gli eventuali disagi legati al forte afflusso verso l’impianto”.

CLICCA QUI PER I BIGLIETTI DI ITALIA v SAMOA

"È poi intervenuto il professor Dino Ponchio, Presidente del CONI Veneto: “Sono molto felice che questa città e questa regione tornino ad ospitare la Nazionale. Ringrazio l’Assessore Bonavina per il suo costante impegno a supporto dello sport cittadino, ma in particolare ringrazio il Presidente Marzio Innocenti, che da tecnico dell’atletica leggera ricordo come uno dei primi giocatori della nazionale con una mentalità di atleta vero, quando in solitaria veniva a prepararsi da solo sul campo di atletica dell’Arcella. Venendo alla gara, sono certo che l’evento con la nazionale samoana sarà un grande spettacolo sportivo ma non solo, e conto davvero che Padova continui a portare bene agli Azzurri".

Dopo i saluti del Consigliere CRV Fabio Incastrini, che ha confermato il supporto del Comitato Veneto sottolineando l’orgoglio di tutto il movimento nell’ospitare la Nazionale “nell’anno in cui il rugby veneto, grazie al lavoro quotidiano dei suoi Club, ha centrato grandi risultati come lo Scudetto maschile e quello femminile al termine di due Finali che erano due derby veneti, i titoli nazionali Under 17 maschie e femminile, un secondo posto nella finale Under 19 maschile, e poi le numerose promozioni e le tante soddisfazioni negli altri campionati”, spazio alle parole del Presidente federale Marzio Innocenti.

“Con questa amministrazione la sinergia e l’intesa è sempre stata ottimale, sono certo che il 5 novembre il Plebiscito sarà pieno, e che la giornata sarà una festa vera, aperta a tutti gli appassionati. Spiace, venendo al più recente episodio di cronaca, aver visto che la partita di esordio nello stadio dei Campioni d’Italia abbia ospitato poche decine di spettatori. La Federazione sta facendo sforzi molto importanti per alzare il livello del massimo campionato, ma questo può portare ai risultati desiderati solo se ognuno è disposto a fare la sua parte fino in fondo. Mi dicono che per i test di novembre le vendite dei biglietti stanno andando bene, mi aspetto stadi pieni di gente e di passione, così come mi aspetto grandi prestazioni da parte di giocatori e staff, confermando quanto le nostre due franchigie stanno facendo in questo inizio di stagione di URC. Di sicuro sbaglia chi considera il match con Samoa relativamente facile: a quesi livelli il Tier 1 non propone nazionali “minori”, Samoa metterà in campo i suoi migliori giocatori e non, come a volte accade, solo quelli disponibili".

Kieran Crowley, CT Italia: “Il lungo viaggio verso la coppa del mondo è cominciato un po’ di tempo fa, ma chiaramente le Autumn Nations Series rappresentano un passaggio fondamentale verso Francia 2023. Affrontiamo tre Nazionali che ci sono davanti nel ranking mondiale, in particolare Samoa è una squadra con grande qualità, che può contare su quattordici giocatori di Top 14, sette di Super Rugby, sette di Premiership e in virtù dei nuovi regolamenti di World Rugby anche su due ex All Blacks. La settimana prossima comunicheremo i selezionati per il primo raduno di Verona, siamo consapevoli del livello che andremo ad affrontare, ma lo siamo altrettanto del nostro livello. Il rugby è prima di tutto una sfida continua, in Georgia abbiamo pagato caro una giornata decisamente storta, performando molto al di sotto del nostro potenziale. A Padova, Firenze e Genova la situazione sarà diversa, senza quei fattori esterni che hanno influito negativamente a Batumi: siamo pronti a combattere, l’obiettivo è vincere e migliorare il nostro ranking”.