Roma – Torna nel week-end l’appuntamento con il Peroni TOP10: il terzo turno del massimo campionato italiano maschile prenderà il via alle 13.30 di sabato prossimo, 15 ottobre, quando sul rettangolo di gioco dello Zaffanella di Viadana faranno il loro ingresso in campo la formazione di casa ed il Mogliano Veneto Rugby. A dirigere il match che RAI Sport HD trasmetterà in chiaro ed Eleven in streaming, Manuel Bottino (Cosenza). Un’ora più tardi il Mirabello di Reggio Emilia ospiterà Valorugby – CUS Torino, incontro affidato alle cure del fischietto di Bari Dante D’Elia. Tre i match in programma domenica 16 ottobre: alle 14.30 il XV della Polizia di Stato riceverà alla Caserma Gelsomini di Roma i rosso-blu della FEMI-CZ Rovigo (arbitrerà Federico Vedovelli di Sondrio); Federico Boraso (Rovigo) ed Andrea Pardi (Brescia) daranno il via alle 16.00 rispettivamente a Transvecta Calvisano-Sitav Lyons e Petrarca Rugby-HBS Colorno. Come di consueto tutti i match della terza giornata di gara saranno disponibili in Live Streaming su Eleven Sports. Di Seguito le designazioni arbitrali complete di assistenti arbitrali, quarto uomo e TMO. Peroni TOP10 – III giornata – 15.10.22 Ore 13.30 Rugby Viadana 1970 v Mogliano Veneto Rugby, diretta in chiaro RAI Sport HD e streaming Eleven Sports

Arb. Manuel Bottino (Cosenza)

AA1 Filippo Russo (Treviso), AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto Uomo: Piermatteo Sgura (Brescia)

TMO: Stefano Pennè (Lodi) Ore 16.00 Valorugby Emilia v CUS Torino Rugby, diretta streaming Eleven Sports

Arb. Dante D’Elia (Bari)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Lorenzo Imbriaco (Bologna)

Quarto Uomo: Mirco Sergi (Bologna)

TMO: Alan Falzone (Padova)



Peroni TOP10 – III giornata – 16.10.22 Ore 14.30 Fiamme Oro Rugby v FEMI-CZ Rugby Rovigo, diretta streaming Eleven Sports

Arb. Federico Vedovelli (Sondrio)

AA1 Franco Rosella (Roma), AA2 Luigi Palombi (Perugia)

Quarto Uomo: Francesco Pier’Antoni (Roma)

TMO: Vicenzo Schipani (Benevento) Ore 16.00 Transvecta Rugby Calvisano v Sitav Rugby Lyons, diretta streaming Eleven Sports

Arb. Federico Boraso (Rovigo)

AA1 Riccardo Angelucci (Livorno), AA2 Franco Matteo (Pordenone)

Quarto Uomo: Giona Righetti (Verona)

TMO: Giuseppe Vivarini (Padova) Rugby Petrarca v HBS Colorno, diretta streaming Eleven Sports

Arb. Andrea Piardi (Brescia)

AA1 Alex Frasson (Treviso), AA2 Simone Boaretto (Brescia)

Quarto Uomo: Roberto Lazzarini (Rovigo)

TMO: Stefano Roscini (Milano)