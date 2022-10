Roma - Il terzo turno del Peroni TOP10 si è chiuso oggi con i posticipi giocati a Roma, Calvisano e Padova.



Una partita al cardiopalma quella giocata presso la Caserma Gelsomini, terminata 33 a 29 per la formazione della Polizia di Stato. Una vittoria importantissima per le Fiamme Oro Rugby che mettono in cassaforte 5 preziosi punti mentre il Rovigo ne conquista 2 in virtù delle quattro mete realizzate e del bonus difensivo. Un incontro giocato splendidamente da entrambe le squadre con continui capovolgimenti di fronte ma alla fine la spuntano i cremisi che riescono a trovare la meta della vittoria allo scadere.



Al San Michele la formazione di casa, il Transvecta Calvisano, supera il Sitav Rugby Lyons 35 a 30 e supera il Mogliano Veneto Rugby nella classifica parziale. Gli emiliani si aggiudicano il primo punto della stagione grazie al bonus difensivo.



Gran finale al Plebiscito con l’HBS Colorno che espugna per la prima volta lo stadio di Padova, continua la sua marcia imbattuta e torna a casa con 4 punti. Un traguardo importantissimo per il club emiliano contro i Campioni in carica del Petrarca Rugby che conquistano il punto di bonus difensivo.



Così la terza giornata del Peroni TOP10:



15/10/2022

Valorugby Emilia v CUS Torino R., 43-19

Rugby Viadana 1970 v Mogliano Veneto Rugby, 42-17

16/02/2022

Fiamme Oro Rugby v Femi-CZ Rugby Rovigo, 33-29

Transvecta Calvisano v Sitav R. Lyons, 35-30

Rugby Petrarca v HBS Colorno, 10-15



La Classifica: Viadana Rugby 1970 14; HBS Colorno 13; Fiamme Oro Rugby 12; Valorugby Emilia 9; Femi CZ Rovigo, Transvecta Calvisano e Rugby Petrarca 8; Mogliano Veneto Rugby 4; CUS Torino e Sitav Rugby Lyons 1.



I TABELLINI



Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – domenica 16 ottobre 2022, ore 14.30

Peroni TOP10, III giornata

Fiamme Oro Rugby v Femi-CZ Rugby Rovigo (14-10) 33-29

Marcatori: 3’ m. Guardiano tr. Canna (7-0), 5’ pz. Montemauri (7-3), 11’ m. Angelini tr. Canna (14-3), 33’ m. Ghelli tr. Montemauri (14-10), p.t. 41’ Van Reenen tr. Montemauri (14-17), 52’ m. Forcucci (19-17), 59’ m. Ferro (19-22), 70’ m. Menniti-Ippolito tr. Canna (26-22), 70’ m. Uncini tr. Van Reenen (26-29), 84’ m. Chianucci tr. Canna (33-29), s.t.

Fiamme Oro Rugby: Menniti-Ippolito (71’ Tomaselli); Forcucci, Gabbianelli (50’ Vaccari), Angelini (58’ Spinelli), Guardiano; Canna, Marinaro (cap.); De Marchi (63’ Fragnito), Vian, Chianucci; Chiappini (58’ D’Onofrio), Stoian; Mancini-Parri (66’ Iovenitti), Kudin (Taddia), Zago (66’ Mariottini).

All. Alessandro Castagna

Rugby Rovigo Delta: Montemauri; Bacchetti, Lertora, Diederich, Ghelli (35’ Uncini); Van Reenen, Bazan; Casado-Sandri (58’ Chillon), Stavile, Munro (53’ Lubian) ; Steolo (74’ Ruffato), Ferro (cap.); Swanepoel (41’ Ciccioli), Giulian (53’ Cadorini), Leccioli (’71 Lugato)

All. Allister Coetzee

Arb. Federico Vedovelli (Sondrio)

AA1 Franco Rosella (Roma), AA2 Luigi Palombi (Perugia)

Quarto uomo: Francesco Pier’Antoni (Roma)

TMO: Vincenzo Schipani (Benevento)

Cartellini: Giallo 31’ De Marchi (FFO),

Calciatori: Canna (FFO) 4/7; Montemauri (ROV) 3/5, Menniti (FFO) 0/1, Van Reenen (ROV) 0/1

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 5 – Rugby Rovigo 2

Peroni Player of the match: Gianmarco Vian (FFO)

Note: Spettatori 450 ca., giornata assolata, temperatura 25°





Calvisano, Stadio "San Michele" – Domenica 16 Ottobre 2022

Peroni TOP10, III giornata

Transvecta Rugby Calvisano v Sitav Rugby Lyons (35-30) (19-16)

Marcatori: p.t. 4' c.p. Ledesma (0-3), 6' m. Portillo tr. Ledesma (0-10), 20' m.p. Calvisano (7-10), 23' c.p. Zaridze (7-13), 29' c.p. Zaridze (7-16), 33' Waqanibau tr. Palazzani (14-16), 40' m. Bozzoni (19-16) s.t. 45' m. Bozzoni tr. Palazzani (26-16), 50' c.p. Palazzani (29-16), 58' m. Paz tr. Zaridze (29-23), 64' c.p. Palazzani (32-23), 71' m. Bruno tr. Zaridze (32-30), 75' c.p. Palazzani (35-30).

Transvecta Rugby Calvisano: Contino; Vaccari, Waqanibau, Bronzini, Bozzoni (71' Regonaschi); Hugo, Palazzani (C); Bernasconi (55' Wendt), Grenòn, Maurizi (64' Botturi); Ortis, Van Vuren (69' Zanetti); D'Amico (69' Sassi), Luccardi (30' Ceciliani; 73' Luccardi; 76' Ceciliani), Brugnara (78' Schiavon).

All. Guidi

Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno; Ledesma (19' Zaridze), Cuoghi (55' Via); Portillo, Moretto (25' Caffaro; 31' Moretto; 65' Petillo), Salvetti; Quaranta (55' Cisse), Lekic; Minervino (50' Salerno), Buondonno (50' Cocchiaro), Acosta.

All. Orlandi

Arb.: Filippo Russo (Treviso)

AA1 Riccardo Angelucci (Livorno) AA2 Franco Matteo (Pordenone)

Quarto uomo: Giona Righetti (Verona)

TMO: Giuseppe Vivarini (Padova)

Cartellini: Al 12' cartellino rosso per Bautista Grenòn (Transvecta Rugby Calvisano), al 19' cartellino giallo per Cuoghi (Sitav Rugby Lyons), al 21' cartellino giallo per Acosta (Sitav Rugby Lyons).

Calciatori: Maximo Ledesma 2/2 (Sitav Rugby Lyons), Sebastien Zaridze 4/5 (Sitav Rugby Lyons), Guglielmo Palazzani 5/6 (Transvecta Rugby Calvisano),

Note: //

Punti conquistati in classifica: Transvecta Rugby Calvisano (5), Sitav Rugby Lyons (1)

Player of the match: Filippo Bozzoni (Transvecta Rugby Calvisano)







Padova, Stadio del Plebiscito – Domenica 16 ottobre 2022

Peroni TOP10, III giornata

Petrarca Rugby v HBS Colorno 10-15 (0-6)

Marcatori: p.t. 15' cp Ceballos (0-3), 39' cp Ceballos (0-6). S.t. 49' cp Ceballos (0-9), 51' cp Lyle (3-9), 64' cp Ceballos (3-12), 75' cp Ceballos (3-15), 79' m. Carnio tr Lyle (10-15).

Petrarca Rugby: Lyle; Scagnolari (65' Capraro), De Masi, Broggin, Fou; Ormson, Citton (55' Panunzi); Montagner (60' Makelara, 66' Chistolini), Trotta (cap.), Nostran; Ghigo, Galetto (40' Michieletto); Huges (67' Carnio), Di Bartolomeo, Borean (46' Spagnolo).

All. Marcato, Jimenez

HBS Colorno: Van Tonder; Leaupepe, Ceballos, Antl, Cozzi (29'-39' Leiger); Pescetto (73' Pavese), Augello; Mbandà, Koffi (74' Popescu), Mordacci (62' Adorni); Broglia, Butturini; Franceschetto (46' Galliano), Fabiani (Cap.)(57' Ferrara), Lovotti (39' Leiger, 70' Lovotti)

All. Casellato

Arb. Piardi (Brescia)

AA1 Frasson (Treviso), AA2 Boaretto (Rovigo)

Quarto Uomo: Lazzarini (Rovigo)

Tmo: Roscini (Milano)

Cartellini: 20' giallo a Broglia (HBS Colorno), 28' giallo a Lovotti (HBS Colorno)

Calciatori: Lyle (Petrarca Rugby) 2/4, Ceballos (HBS Colorno) 5/5

Peroni Player of the match: Antoine Koffi (HBS Colorno)

Note: giornata soleggiata, campo in buone condizioni. Spettatori 800 circa. Punti conquistati: Petrarca 1; Colorno 4.