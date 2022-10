Genova - Un cast di alto livello per accompagnare il pubblico durante gli inni nazionali e per contribuire a creare, sul prato di Marassi, una grande atmosfera prima del calcio d’inizio di Italia v Sudafrica, ultimo test-match delle Autumn Nations Series in calendario nel capoluogo ligure sabato 19 novembre. Nicole Magolie, cantante e modella sudafricana, nota al pubblico italiano per la propria partecipazione a molti programmi sui principali circuiti televisivi nazionali, si esibirà nell’iconico simbolo della “Rainbow Nation”, Nkosi Sikelel’ iAfrika. Ad intonare l’Inno di Mameli, subito dopo, il cantante savonese Matteo Peirone, basso-baritono conosciuto ed apprezzato in tutti i principali teatri e festival del mondo; specializzato nei ruoli di carattere del grande melodramma italiano, da Rossini a Puccini, Peirone è uno dei soci fondatori del CUS Savona dopo una lunga militanza in numerosi Club della Liguria.