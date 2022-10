ALLA VIGILIA DI ITALIA v SUDAFRICA IL MEGLIO DI LIGURIA E ITALIA U20 IN CAMPO Genova - Una serata per ricordare Marco Bollesan nello stadio che porta il suo nome, offrendo al pubblico che sabato 19 novembre assisterà alla sfida tra gli Azzurri ed il Sudafrica Campione del Mondo al Ferraris un gustoso pre-match. Alle 19.30 di venerdì 18 novembre, al “Carlini-Bollesan”, da un’idea di Marco Rivaro - azzurro n. 513 ed unico italiano ad aver disputato il Varsity Match - ospiterà un incontro tra la Cambridge University, selezione dei college dello storico ateneo britannico, e la neonata formazione dei “Siluri”, una rappresentativa mista dei migliori atleti liguri e dei giovani prospetti italiani U20.

La sfida tra Siluri e Cambridge sarà il momento culminante di un intero pomeriggio dedicato alla pallaovale sul prato del “Carlini-Bollesan”, con un torneo che dalle ore 16 coinvolgerà squadre Old e una manifestazione giovanile Under 11 alle 18.30, prima del calcio d’inizio: ad accompagnare il tutto, un tipico terzo tempo in pieno stile rugbistico, a ritmo di DJ Set. Biglietti su www.diyticket.it