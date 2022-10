Roma – Tornano puntuali nel week-end gli appuntamenti televisivi con Peroni TOP10, United Rugby Championship e RWC Femminile 2021.

Il palinsesto ovale si aprirà venerdì con il match relativo al sesto turno di URC tra Benetton ed i Bulls sudafricani che Eurosport 2 trasmetterà in diretta. Il match sarà disponibile anche in streaming su Discovery Plus e Eurosport Player, piattaforme sulle quali sarà possibile seguire in diretta sabato la formazione delle Zebre Rugby che riceverà al Lanfranchi Edinburgh Rugby.

Tra sabato e domenica sono in calendario le gare del quarto turno del Peroni TOP10: primi a scendere in campo HBS Colorno e Valorugby Emilia per il derby emiliano trasmesso in diretta in chiaro su RAI Sport HD ed in streaming su Eleven Sports.

Riflettori accesi sulla partita che chiude il girone di qualificazione azzurro con l’Italia impegnata ad Auckland contro il Giappone: in palio il passaggio ai quarti di finale. La partita in diretta su RAI 2 e Sky Sport Arena è in programma nella notte italiana tra sabato e domenica.

Di seguito il palinsesto in dettaglio.

Venerdì 21 ottobre, ore 18.30 - diretta Eurosport 2 e streaming Discovery Plus/Eurosport Player

BKT United Rugby Championship, VI giornata

Benetton Rugby v Vodacom Bulls

Sabato 22 ottobre, ore 8.15 – diretta Sky Sport Arena

Rugby World Cup 2021, Pool C - III giornata

Francia-Fiji

Sabato 22 ottobre, ore 14.00 - diretta streaming Discovery Plus/Eurosport Player

BKT United Rugby Championship, VI giornata

Zebre Rugby Club v Edinburgh Rugby

Sabato 22 ottobre, ore 15.00 - diretta Rai Sport HD/Eleven Sports

Peroni TOP10, IV giornata

HBS Colorno v Valorugby Emilia

Sabato 22 ottobre, ore 16.00 - diretta Eleven Sports

Peroni TOP10, IV giornata

Sitav Rugby Lyons v Rugby Viadana 1970

Domenica 23 ottobre, ore 1.45 – diretta RAI 2 / SKY Sport Arena

Pool A - III giornata

Giappone-Italia

Domenica 23 ottobre, ore 15.00 - diretta Eleven Sports

Peroni TOP10, IV giornata

Mogliano Veneto Rugby v Fiamme Oro Rugby

Domenica 23 ottobre, ore 16.00 - diretta Eleven Sports

Peroni TOP10, IV giornata

CUS Torino v Rugby Petrarca

Domenica 23 ottobre, ore 16.00 - diretta Eleven Sports

Peroni TOP10, IV giornata

Femi- CZ Rugby Rovigo v Transvecta R. Calvisano