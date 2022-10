Roma – Il Campo Comunale di via Monte Cervino a Favaro Veneto, casa del San Marco Veneziamestre Rugby, ospita domenica 23 ottobre la quarta e penultima tappa del tour “Feste del Rugby con Eni”, progetto di sensibilizzazione sui valori condivisi tra la Federazione e l’azienda del settore energetico in ambito sportivo ed ambientale. La Festa, coordinata dal settore Promozione & Sviluppo di FIR rappresentata dal Responsabile nazionale Francesco Grosso, comincerà alle ore 10:00, e coinvolgerà oltre alla società ospitante anche Mogliano Veneto Rugby, Rangers Rugby Vicenza, Rugby Mirano 1957 e Venezia Rugby, pronte ad invadere gioiosamente il prato mestrino con le categorie di minirugby dall’Under 5 all’Under 13. A fare gli onori di casa il neo-eletto Presidente del sodalizio amaranto-oro Simone De Giosa ed il presidente del Comitato Regionale Veneto Sandro Trevisan, ma a far felici gli oltre 300 partecipanti tra rugbiste e rugbisti sarà la visita del campione veneziano doc Giovanni Pettinelli, flanker della Benetton Treviso e della Nazionale italiana impegnata a novembre con le Autumn Nations Series contro Samoa, Australia e Sudafrica. Attorno alle 12:30 il momento delle premiazioni e l’immancabile terzo tempo, con musica, festa e buon cibo per tutti. L’ingresso è libero, da segnalare le dovute attenzioni rispetto alla viabilità data la concomitanza con la Venicemarathon. Il Tour Eni-FIR, partito da Milano il 24 settembre scorso e sviluppato attraverso le successive quattro tappe di Livorno, Ravenna, Mestre e Brindisi (26 novembre), si propone di creare in ciascuna località un evento di promozione del gioco attraverso un articolato programma di momenti ludico-sportivi dedicati a giocatrici e giocatori delle categorie comprese tra Under 5 e Under 13, sensibilizzando nel contempo opinione pubblica, famiglie e mondo dello sport sui temi della coscienza ambientale in rapporto alle necessità energetiche della società contemporanea.