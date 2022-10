Roma - I posticipi di domani, 23 ottobre, chiuderanno il programma di gare del quarto turno del Peroni TOP10. Mogliano - Fiamme Oro saranno le prime a scendere in campo alle ore 15.00 al Quaggia.



Seguiranno alle 16.00 le sfide tra CUS Torino e Petrarca Rugby (campo Albonico) e Femi CZ Rovigo - Transvecta Calviisano in scenza allo Stadio Battaglini. Di seguito le formazioni annunciate dai rispettivi staff tecnici. Tutte le gare saranno disponibili in diretta streaming su ELEVEN Sports.



Peroni TOP10 – IV giornata – 23.10.22 Ore 15:00 Mogliano Veneto Rugby v Fiamme Oro Rugby, diretta streaming Eleven Sports

Mogliano Veneto Rugby: Douglas; Fadalti, Dal Zilio, Va'Eno, Abanga; Mare, Semenzato; Derbyshire, Marini, Finotto; Baldino, Bocchi; Ceccato N., Rosario, Ceccato A.

A disposizione: Chaloneck/Boscain, Pasqual/Aminu, Spironello, Grassi, De Klerk, Lamanna, Battara, Viotto/D'Anna

All. S. Costanzo Fiamme Oro Rugby: Menniti-Ippolito; Cornelli S., Forcucci, Angelini, Guardiano; Canna, Marinaro (cap.); Cornelli M., Vian, Chianucci; Chiappini, Stoian; Iovenitti, Moriconi, Zago

A disposizione: Taddia, Barducci, Mancini-Parri, D'Onofrio U., Fragnito, Tomaselli, Di Marco, Spinelli.

All. A.Castagna Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Filippo Russo (Treviso) AA2 Gianluca Gnecchi (Brescia)

Quarto Uomo: Giovanni Garro (Treviso)

TMO: Emanuele Tomò (Roma)

Ore 16:00 CUS Torino v Rugby Petrarca, diretta streaming Eleven Sports

CUS Torino: 15-1: Reeves E., Civita, Groza, Reeves G. (Cap), Capone, Roger, Cruciani, De Biaggio, Lavorenti, Piacenza, Dreyer, Veroli, Barbotti, Sangiorgi, Valleise; 16-23: De Lise, Liguori, Jeffery, Andreica, Spinelli, Loro, Modena, Vaccaro

All. D’Angelo



Petrarca Rugby: Esposito; Cioffi, Fou, Broggin, Schiabel; Ormson, Tebaldi; Montagner, Trotta (cap.), Nostran; Ghigo, Bonfiglio; Hughes, Carnio, Spagnolo.

A disposizione: Braggiè, Cugini, Bizzotto, Michieletto, Goldin, Panunzi, Ferrarin, De Masi.

All. A. Marcato Arb. Dante D’Elia (Bari)

AA1 Dario Merli (Ancona) AA2 Daniele Vagnarelli (Milano)

Quarto Uomo: Antonio Luzza (Torino)

TMO: Stefano Pennè (Lodi)

Ore 16:00



Femi- CZ Rugby Rovigo v Transvecta R. Calvisano, diretta streaming Eleven Sports

Femi-CZ R. Rovigo: Diederich Ferrario; Lertora, Uncini, Van Reenen, Bacchetti; Montemauri, Chillon; Casado Sandri, Lubian, Stavile; Lindsay, Ferro (cap.); Ciccioli, Giulian, Leccioli.

A disposizione: Cadorini, Lugato, Pomaro, Steolo, Munro, Sironi, Visentin, Sarto.



Transvecta R. Calvisano: Regonaschi; Bozzoni, Waqanibau, Bronzini, Susio; Hugo, Palazzani (C); Bernasconi, Maurizi, Wendt; Ortis, Van Vuren; D'Amico, Ceciliani, Brugnara.

A disposizione Marinello, Sassi, Leso, Zanetti, Boschetti, Botturi, Consoli, Contino.

Allenatore: Gianluca Guidi Arb. Manuel Bottino (Cosenza)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Alex Frasson (Treviso)

Quarto Uomo: Maria Ausilia Paparo (Bologna)

TMO: Alan Falzone (Padova)