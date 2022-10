PER SITAV LYONS PRIMA VITTORIA STAGIONALE Roma - Si apre con la netta e pesante sconfitta in casa per il Colorno, fino ad oggi imbattuto, la quarta giornata del Peroni TOP10. 42 a 13 il risultato sul campo all’HBS Stadium in favore del XV del Valorugby Emilia che conquista 5 punti. Il XV di Reggio gioca molto bene le proprie carte soprattutto con il pacchetto di mischia e conquista tutti i palloni nei punti d’incontro. Una vittoria meritata dagli uomini di Casellato grazie anche al proprio “cecchino”, il mediano di apertura gallese Newton che mette a segno 7 calci su 7. Al Beltrametti di Piacenza colpaccio del Sitav Lyons che ferma la capolista Viadana e conquista la prima vittoria di stagione con 5 punti pieni e si scrolla di dosso un po’ di pressione. Una partita vibrante, tesa e sentita da parte delle squadre e delle tifoserie. Primo stop per la capoilsta Viadana raggiunta oggi dal Valorugby nella classifica parziale. Domani caleranno il sipario sulla quarta giornata del Peroni TOP10 Mogliano - Fiamme Oro (ore 15.00), CUS Torino - Petrarca Rugby e Femi CZ Rovigo - Transvecta Calvisano (ore 16.00). La Classifica: Viadana Rugby 1970 e Valorugby Emilia 14; HBS Colorno 13; Fiamme Oro Rugby 12; Femi CZ Rovigo, Transvecta Calvisano e Rugby Petrarca 8; Sitav Rugby Lyons 6; Mogliano Veneto Rugby 4; CUS Torino 1.



Colorno, “HBS Stadium” – sabato 22 ottobre 2022 ore 15.00

Peroni Top10, IV Giornata

HBS Colorno v Valorugby Emilia 13-42 (6-20) Marcatori: p.t. 3’ cp. Newton (0-3); 12’ m. Dell’Acqua tr. Newton (0-10); 22’ cp. Ceballos (3-10); 25’ cp. Ceballos (6-10); 37’ m. Schiabel tr. Newton (6-17); 40’ cp. Newton (6-20) s.t.: 41’ m. Schiabel tr. Newton (6-27); 65’ cp. Newton (6-30); 68’ m. Ferrara tr. Ceballos (13-30); 73’ m. Silva tr. Newton (13-37); 78’ m. Silva (13-42) HBS Colorno: Van Tonder; Leaupepe (73’ Cozzi); Ceballos, Antl; Batista, Pescetto, Augello (55’ Boscolo); Mbanda (54’ Popescu), Koffi, Mordacci (54’ Adorni); Broglia (62’ Ciotoli), Butturini; Tangredi (42’ Galliano), Fabiani (Cap) (60’ Ferrara), Singh (42’ Lovotti)

All. Casellato Valorugby Emilia: Farolini (35’ Dominguez T.); Colombo (73’ Costella); Majstrovic, Schiabel; Bertaccini, Newton, Dominguez T.; Amenta (Cap) (66’ Cenedese); Sbrocco, Tuivaiti (72’ Rimpelli); Dell’Acqua (50’ Ortombina), Gerosa; Favre (58’ Mattioli), Luus (58’ Silva), Diaz (58’ Randisi)

All. Properzi Arb. Gnecchi (Brescia

AA1 Frasson (Treviso), AA2 Vinci (Mantova)

Quarto Uomo: Sgura (Brescia)

TMO: Liperini (Livorno)

Cartellini: Nessuno

Calciatori: Ceballos (HBS Colorno) 3/4; Newton (Valorugby Emilia) 7/7; Dominguez T. (Valorugby Emilia) 0/1

Note: Giornata nuvolosa, 20°. Campo in perfette condizioni. 800 spettatori.

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 0, Valorugby Emilia 5

Player of the Match: Fabio Schiabel (Valorugby Emilia)



Piacenza, Stadio Walter Beltrametti – 22 ottobre 2022 ore 16.00

Peroni TOP10, IV Giornata

Sitav Rugby Lyons v Rugby Viadana 1970 42-27 (15-20) Marcatori: p.t. 10’ cp Rojas (0-3), 16’ cp Ledesma (3-3), 18’ m Peruzzo tr Rojas (3-10), 24’ cp Rojas (3-13), 27’ m Paz (8-13), 36’ m Locatelli tr Rojas (8-20), 40’ m Lekic tr Ledesma (15-20).

s.t. 41’ cp Ledesma (18-20), 47’ m Cocchiaro tr Ledesma (25-20), 59’ cp Ledesma (28-20), 65’ m punizione Viadana (28-27), 70’ m Cocchiaro tr Ledesma (35-27), 76’ m Cuminetti tr Ledesma (42-27). Sitav Rugby Lyons: Biffi; Cuminetti, Paz, Conti (69’ Zaridze), Bruno (cap); Ledesma, Via A (53’ Cuoghi); Portillo, Salvetti, Moretto (64’ Bance); Quaranta (55’ Cissè), Lekic; Minervino, Buondonno (41’ Cocchiaro), Acosta (66’ Morosi).

all. Orlandi Rugby Viadana 1970: Peruzzo (64’ Crea), Ciardullo, Orellana, Dogliani (58’ Morosini), Sauze, Rojas, Gregorio (64’ Di Chio), Locatelli, Paolucci (C), Romanini, Caila, Zottola (55’ Schinchirimini), Mignucci (66’ Molina), Montilla (64’ Grippo), Fiorentini (66’ Denti).

all. Urdaneta Arb. Franco Rosella (Roma)

AA1 Filippo Russo (Treviso), AA2 Fabio Taggi (Roma)

Quarto uomo: Marco Chiappa (Bergamo)

TMO: Vincenzo Schipani (Benevento) Cartellini: 9’ giallo a Paz (Sitav Rugby Lyons), 32’ rosso a Paolucci (Rugby Viadana 1970), 43’ giallo a Caila (Rugby Viadana 1970), 66’ giallo a Minervino (Sitav Rugby Lyons), 69’ giallo a Roas (Rugby Viadana 1970), 77’ giallo a Portillo (Sitav Rugby Lyons).

Calciatori: Ledesma 6/7 (Sitav Rugby Lyons), Sebastien Zaridze 1/2 (Sitav Rugby Lyons) Rojas 4/5 (Rugby Viadana 1970).

Note: Giornata soleggiata, terreno in perfette condizioni.

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 5 ; Rugby Viadana 1970 0

Peroni Player of the Match: Miralem Lekic (Sitav Rugby Lyons).