Roma – Si sono disputati quest’oggi i posticipi domenicali del quarto turno del Peroni TOP10. Le Fiamme Oro lasciano il Quaggia di Mogliano con un netto successo sulla formazione di casa; pesante il passivo per il XV di Salvatore Costanzo: 45 a 20. Il XV cremisi incassa 5 punti e scavalca Viadana e Valorugby portandosi al primo posto della classifica. All’Albonico di Torino campioni in carica del Petrarca a valanga sulla formazione universitaria: 91 a 0. Superiorità e vittoria schiacciante del Petrarca Padova che porta a casa il massimo e recupera fiducia dopo la sconfitta subita in casa la settimana scorsa ad opera di Colorno. Al Battaglini di Rovigo la Femi-CZ lascia a 0 Transvecta Calvisano e conquista 5 punti portandosi in terza posizione al fianco di Padova e Colorno.



Il Peroni TOP10 tornerà in campo nel week-end del 12/13 novembre. Peroni Top10, IV Giornata

HBS Colorno v Valorugby Emilia 13-42

Sitav Rugby Lyons v Rugby Viadana 1970 42-27

Mogliano Veneto Rugby v Fiamme Oro Rugby 20-45

FEMI-CZ Rovigo v Transvecta R. Calvisano 36-0

CUS Torino v Petrarca Rugby, 0-91 La Classifica: Fiamme Oro Rugby 17; Viadana Rugby 1970 e Valorugby Emilia 14; HBS Colorno e Femi CZ Rovigo, Rugby Petrarca 13; Transvecta Calvisano 8; Sitav Rugby Lyons 6; Mogliano Veneto Rugby 4; CUS Torino 1 Mogliano Veneto – Stadio "Maurizio Quaggia" – domenica 23 ottobre 2022

Peroni TOP10, IV giornata

Mogliano Veneto Rugby v Fiamme Oro Rugby 20-45 (3-26)

Marcatori: pt. 15' m. Cornelli, tr. Canna (0-7); 18' cp. Fadalti (3-7); 24' m. Cornelli (3-12); 32' m. Angelini, tr. Canna (3-19); 38' m. Moriconi, tr. Canna (3-26); st. 43' m. Douglas (8-26); 53' m. Rosario, tr. Fadalti (15-26); 60' m Bocchi (20-26); 75' m. Taddia (20-31); 84' m. Di Marco, tr. Di Marco (20-38); 88' m. Chianucci, tr. Di Marco (20-45) Mogliano Veneto Rugby: Douglas (80'-82' Ceccato A.); Fadalti (52' D'Anna), Dal Zilio, Va'Eno (77' Viotto), Abanga; Mare, Semenzato (52' Fabi); Derbyshire (34' Lamanna), Marini, Finotto (63' Grassi); Baldino (Cap.), Bocchi; Ceccato N. (77' Spironello), Rosario, Ceccato A. (63' Aminu)

All.: Salvatore Costanzo Fiamme Oro Rugby: Menniti-Ippolito; Cornelli S. (67' Di Marco), Forcucci, Angelini, Guardiano (67' Spinelli); Canna, Marinaro (Cap.) (70' Tomaselli); Cornelli M., Vian, Chianucci; Chiappini (64' Fragnito), Stoian (64' D'Onofrio); Iovenitti (64' Mancini Parri), Moriconi (64' Taddia), Zago (8' Barducci)

All: A. Castagna Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Filippo Russo (Treviso), AA2 Gianluca Gnecchi (Brescia)

Quarto Uomo: Giovanni Garro (Treviso)

TMO: Emanuele Tomò (Roma) Cartellini: 58' giallo Chianucci (Fiamme oro Rugby); 70' giallo Douglas (Mogliano Veneto Rugby); 72' giallo Aminu (Mogliano Veneto Rugby);

Calciatori: Fadalti 2/3, Mare 0/1 (Mogliano Veneto Rugby); Canna 3/4, Di Marco 2/3 (Fiamme oro Rugby)

Note: Pomeriggio soleggiato, temperatura 20° C., terreno di gioco in buone condizioni, spettatori circa 600. Gianmarco Vian festeggia le 150 presenze in TOP10 e Fabio Semenzato supera le 300 gare in carriera tra TOP10, Coppe Europee e Celtic League. Al kick off, osservato minuto di silenzio per la scomparsa della mamma del consigliere delegato delle Fiamme Oro, Tommaso Niglio.

Punti conquistati in classifica: Mogliano Veneto Rugby 0; Fiamme Oro Rugby 5

Peroni Player of the Match: Matteo Cornelli (Fiamme Oro Rugby)

Rovigo, Stadio "Mario Battaglini" – domenica 23 ottobre 2022 ore 16.00

Peroni TOP10, IV giornata – diretta streaming ElevenSports

FEMI-CZ Rovigo v Transvecta R. Calvisano 36-0 (12-0)

Marcatori: p.t. 9'. m. Lertora tr. Montemauri (7-0), 19' m. Giulian (12-0); s.t. 52' m. Leccioli tr. Montemauri (19-0), 57' c.p. Montemari (22-0), 65' m. Casado Sandri tr. Montemauri (27-0), 69' m. Stavile tr. Montemauri (36-0) FEMI-CZ Rovigo: Diederich Ferrario; Lertora, Uncini (55' Sarto), Van Reenen, Bacchetti; Montemauri, Chillon (71' Visentin); Casado Sandri (71' Sironi), Lubian, Stavile; Ferro (cap.)(58' Steolo), Lindsay (76' Munro); Ciccioli (58' Pomaro), Giulian (58' Cadorini), Leccioli (71' Lugato

All. Coetzee. Transvecta R. Calvisano: Van Zyl (38' Bozzoni); Regonaschi, Waqanibau, Bronzini, Susio (6' Leso - 16' Susio – 60' Vaccari); Hugo, Palazzani (C); Bernasconi, Maurizi (50' Botturi), Wendt (50' Boschetti) ; Ortis, Van Vuren (64' Zanetti); D'Amico (58' Leso), Ceciliani (50'Marinello) , Brugnara (58' Sassi)

All. Guidi Arb. Manuel Bottino (Roma)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Alex Frasson (Treviso)

Quarto Uomo: Maria Ausilia Paparo (Bologna)

TMO: Alan Falzone (Padova) Cartellini: 5' cartellino giallo a D'Amico (Transvecta R. Calvisano), 39' cartellino giallo Uncini (FEMI-CZ Rovigo)

Calciatori: Lertora (FEMI-CZ Rovigo) 0/2, Montemauri (FEMI-CZ Rovigo) 5/6 ; Hugo (Transvecta R. Calvisano) 0/1

Note: Campo in ottime condizioni, circa 24°, circa 1400 spettatori

Punti conquistati in classifica: (FEMI-CZ Rovigo) 5, (Transvecta R. Calvisano) 0

Player of the Match: Facundo Diederich Ferrario (FEMI-CZ Rovigo)



Grugliasco, “Campo Angelo Albonico” – domenica 23 ottobre 2022 ore 16.00

Peroni TOP10, IV giornata

CUS Torino Rugby v Petrarca Rugby 0-91 (0-42)

Marcatori: p.t. 7’ m. Esposito tr. Ormson (0-7); 13’ m. Fou tr. Ormson (0-14); 21’ m. Carnio tr. Ormson (0-21); 29’ m. Nostran tr. Ormson (0-28); 30’ m. Ghigo tr. Ormson (0-35); 40’ m. Cioffi tr. Ormson (0-42); s.t. 42’ m. Cugini tr. Ormson (0-49); 46’ m. Ghigo tr. Ormson (0-56); 50’ m. Panunzi tr. Ormson (0-63); 58’ m. Bizzotto tr. Ormson (0-70); 59’ m. Goldin tr. Ormson (0-77); 69’ m. Cugini tr. Ormson (0-84); 78’ m. Cugini tr. Ormson (0-91) CUS Torino Rugby: Reeves E., Civita (46’ Vaccaro), Groza, Reeves G. (Cap), Capone, Roger (60’ Modena), Cruciani (46’ Loro), De Biaggio (45’ Spinelli), Lavorenti, Piacenza, Dreyer, Veroli (45’ Andreica), Barbotti (45’ Jeffery), Sangiorgi (32’ De Lise), Valleise (52’ Liguori)

All. D’Angelo Petrarca Rugby: Esposito, Cioffi, Fou (45’ Ferrarin), Broggin (46’ Panunzi), Schiabel (53’ De Masi), Ormson, Tebaldi, Montagner, Trotta (cap.), Nostran (51’ Goldin), Ghigo, Bonfiglio (26’ Michieletto), Hughes (50’ Bizzotto), Carnio (51’ Cugini), Spagnolo (45’ Braggiè).

All. Marcato Arb. Dante D’Elia (Bari)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Alex Frasson (Treviso)

Quarto Uomo: Maria Ausilia Paparo (Bologna)

Cartellini: giallo 50’ G. Reeves (CUS Torino); giallo 68’ Lavorenti (CUS Torino

Calciatori: Ormson (Petrarca Rugby) 12/12

Note: Giornata nuvolosa, 16°. Campo in buone condizioni. 600 spettatori.

Punti conquistati in classifica: Petrarca Rugby 5, CUS Torino Rugby 0

Player of the Match: Tito Tebaldi (Petrarca Rugby)