Roma - Il Responsabile Tecnico Roberto Santamaria ha ufficializzato la lista dei 26 atleti - tutti classe 2005 - convocati per il primo raduno stagionale della Nazionale Under 18, che si terrà a Roma dal 1 al 5 novembre con conclusione affidata al test contro la selezione pari età “Irlanda Club/Exiles” in programma presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma, sede dell’intero stage.

Dopo il tour scozzese dello scorso mese di agosto, condiviso con Scozia e Galles, gli Azzurrini si ritroveranno dunque nella Capitale per l’avvio del nuovo ciclo, con un intenso programma spalmato in quattro giorni di lavoro dai quali lo staff tecnico si attende riscontri subito importanti in vista della prossima stagione internazionale:

“Grazie allo sforzo della Federazione siamo riusciti ad organizzare un’attività estiva piuttosto intensa”, commenta Roberto Santamaria. “Tra i raduni ed il tour di agosto in Scozia abbiamo potuto gettare come mai prima delle buonissime basi per valutare il gruppo, allargando il bacino dei ragazzi visionati anche direttamente nei Centri di Formazione e nei Club in questa prima parte di stagione. Il raduno di Roma rappresenta una bella opportunità per misurarsi sia internamente, alzando il livello competitivo tra i ragazzi, sia tramite il confronto con la selezione irlandese. Tutto questo lavoro va finalizzato al Festival Sei Nazioni di aprile, dobbiamo stare uniti e fare tutti i passi giusti verso quell’obiettivo”.

Prosegue il tecnico Azzurro: “La connessione con la Nazionale Under 20 da un lato e con i Centri di Formazione dall’altro è strategico, lavoriamo di fatto tutti in piena sintonia, condividendo ogni punto possibile dal punto di vista strategico, tecnico e tattico: si tratta di un lavoro di selezione estremamente capillare, che coinvolge direttamente le strutture tecniche dei Comitati ed i Club, non facile ma dal grande potenziale, come dimostrato dai risultati degli ultimi anni, l’ultimo in particolare, con giocatori formati da questo percorso capaci di fare direttamente il salto in URC, se non addirittura con la Nazionale Maggiore”.

In chiusura, un pensiero alla Nazionale femminile, impegnata all’alba italiana di sabato 29 novembre a rincorrere il sogno di una semifinale mondiale: Sono un super tifoso delle ragazze, loro sono davvero un esempio per come sanno fare gruppo, per il livello competitivo internazionale che hanno ormai stabilmente raggiunto, e per gli enormi sacrifici che tutto questo ha comportato e continua a comportare. Conosco molto bene lo staff tecnico, e so per certo che contro la Francia il match sarà combattuto fino all’ultimo minuto. Per fortuna che questa volta non ci dovremo alzare alle 2 di mattina, ma ad un orario decisamente più alla portata: in ogni caso non mi perderei mai una loro partita, anche perché Plinio Sciamanna (tecnico delle avanti, ndr) è il mio testimone di nozze ed io il suo, e se non lo facessi potrei avere gravi ripercussioni familiari… Scherzi a parte, sono state grandissime già ad arrivare fin qui, ora c’è un sogno da provare a trasformare in realtà, che varrebbe oro per tutto il movimento, forza Azzurre!!!!”.

Il match tra Italia U18 e Irlanda Club/Exiles sarà trasmesso sabato 5 novembre in diretta sul canale YouTube di FIR, con calcio d’inizio fissato alle ore 12:00.

Questo l'elenco dei convocati:

Bertossi Giacomo (Amatori&Union Rugby Milano Ssd Arl)

Bolognini Nicola (Asd Monti Rugby Rovigo Junior)

Borelli Francesco (Valpolicella Rugby 1974 Asd)

Bovo Ivan (Rugby Petrarca Srl S.D.)

Casartelli Nelson (Verona Rugby Srl Ssd)

Checchini Marco (Valsugana Rugby Padova Asd)

D'Apollonia Christian (Benetton Rugby Treviso Srl Ssd

Dell'Oglio Giacomo (Benetton Rugby Treviso Srl Ssd)

Desiderio Raffaele Attilio (Unione Rugby Capitolina Asd)

Favaretto Riccardo (Mogliano Veneto Rugby S.S.D. A R.L.)

Gaetano Matteo (Asd Unione Monferrato Rugby)

Gritti Piero (Benetton Rugby Treviso Srl Ssd)

Ioannucci Riccardo (Rugby Experience L'aquila Asd)

Melegari Pietro (Rugby Parma F.C.1931 Soc.Coop.S.D.)

Midena Mattia (Asd Rugby Paese)

Milano Giacomo (Unione Rugby Capitolina Asd)

Mussini Tommaso (Valorugby Emilia Ssd Arl)

Pasini Tiziano (Province Dell'ovest Rugby Ssd Arl)

Pelliccioli Sergio (Junior Rugby Brescia Asd)

Pensieri Alessio (G.S. Fiamme Oro Rugby Roma)

Pietramala Gianmarco (Florentia Rugby Asd)

Redondi Tommaso (Verona Rugby Srl Ssd)

Sari Giulio (Benetton Rugby Treviso Srl Ssd)

Scappato Alessandro (Rugby Petrarca Srl S.D.)

Vallesi Bruno (Rugby Viadana 1970 Ssd Arl)

Zanandrea Federico (Benetton Rugby Treviso Srl Ssd)



