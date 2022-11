Roma - Il CNAr, Commissione Nazionale Arbitri della FIR, ha reso note le designazioni arbitrali per la quinta giornata del Campionato Italiano Peroni TOP10 in programma sabato 12 e domenica 13 novembre. Manuel Bottino dirigerà, sabato alle 18.05 al Plebiscito in simulcast RaiSport/Eleven Sports, il Derby d’Italia tra i Campioni in carica del Petrarca e la Femi-CZ Rovigo, nella riproposizione della Finale per il titolo 2022 e nello scontro diretto numero centosettantaquattro tra le due Società. Peroni TOP10 - V giornata - 12.11.22

ore 16.00 - diretta Eleven Sports

Valorugby Emilia v Mogliano Veneto

arb. Vedovelli (Sondrio)

assistenti: Boraso (Rovigo), Merli (Jesi)

quarto uomo: Righetti (Verona)

TMO: Pennè (Milano) ore 18.05 diretta RaiSport/Eleven Sports

Petrarca Rugby v Femi-CZ Rovigo

arb. Bottino (Roma)

assistenti: Russo (Treviso), Taggi (Roma)

quarto uomo: Vianello (Treviso)

TMO: Roscini (Milano) 13.11.22

ore 14.00 - diretta Eleven Sports

HBS Colorno v CUS Torino

arb. Russo (Treviso)

assistenti: Vedovelli (Sondrio), Franco (Pordenone)

quarto uomo: Smiraldi (Torino)

TMO: Schipani (Benevento) ore 14.30 - diretta Eleven Sports

Fiamme Oro Rugby v Sitav Lyons

arb. Angelucci (Livorno)

assistenti: Chirnoaga (Roma), Pompa (Roma)

quarto uomo: Pier’Antoni (Roma)

TMO: Tomò (Roma) ore 15.00 - diretta Eleven Sports

Rugby Viadana v Transvecta Calvisano

arb. Frasson (Treviso)

assistenti: Bottino (Roma), Vinci (Treviso)

quarto uomo: Garro (Treviso)

TMO: Vivarini (Padova) Classifica: Fiamme Oro Rugby punti 17; Valorugby Emilia e Rugby Viadana 14; Petrarca Rugby e HBS Colorno 13; Transvecta Calvisano 8; Sitav Lyons 6; Mogliano Veneto 4; CUS Torino 1