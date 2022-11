Roma - E’ del Petrarca il centosettantaquattresimo Derby d’Italia.

I Campioni in carica del Peroni TOP10 piegano nella ripresa gli eterni rivali della Femi-CZ Rovigo per 23-15 e risalgono provvisoriamente al secondo posto in classifica alla pari con le Fiamme Oro che domani (ore 14.30, diretta Eleven Sports) riceveranno in uno dei tre posticipi domenicali in programma i Sitav Lyons.

Partit equilibrata, con il Petrarca che nel finale riesce ad imporre maggiormente il proprio gioco e, mentre il tempo vira al rosso, sceglie di piazzare per chiudere in vantaggio a +8, togliendo ai Bersaglieri il bonus difensivo e lasciandoli temporaneamente fuori dalla zona play-off.

Primato, in attesa delle sfide domenicali, per il Valorugby Emilia di Franco Properzi che al “Mirabello” riesce solo nel quarto d’ora finale ad avere la meglio su un combattivo Mogliano Veneto, che nel primo tempo ferma sul 21-21 gli emiliani prima che nella ripresa una meta di Sbrocco ed un piazzato allo scadere di Newton fissino il risultato sul 31-21 finale, negando ai Leoni di Costanzo un punto di bonus prezioso nella lotta di fondo classifica.



Peroni TOP10 - V giornata

12.11.22

Valorugby Emilia v Mogliano Veneto 31-21 (5-0)

Petrarca Rugby v Femi-CZ Rovigo 23-15 (4-0)

13.11.22 - ore 14.00 - diretta Eleven Sports

HBS Colorno v CUS Torino

ore 14.30 - diretta Eleven Sports

Fiamme Oro Rugby v Sitav Lyons

ore 15.00 - diretta Eleven Sports

Rugby Viadana v Transvecta Calvisano

Classifica: Valorugby Emilia punti 19; Fiamme Oro Rugby* e Petrarca Rugby 17; Rugby Viadana* 14; Femi-CZ Rovigo e HBS Colorno* 13; Transvecta Calvisano* 8; Sitav Lyons* 6; Mogliano Veneto 4; CUS Torino* 1

*una partita in meno



TABELLINI ANTICIPI

Reggio Emilia, Stadio “Mirabello” – sabato 12 novembre 2022

Peroni TOP10, V giornata

Valorugby Emilia v Mogliano Rugby 31-21 (21-21)

Marcatori: p.t. 4’ m. Catelan tr. Fadalti (0-7), 9’ m. Silva tr. Newton (7-7), 14’ m. Gerosa tr. Newton (14-7), 21’ m. Silva tr. Newton (21-7), 30’ m. Va’Eno tr. Fadalti (21-14), 35’ m. Rosario tr. Fadalti (21-21). s.t. 64’ m. Sbrocco tr. Newton (28-21), 79’ cp. Newton (31-21).

Valorugby Emilia: Dominguez T.; Costella, Castiglioni (70’ Bertaccini), Schiabel (61’-70’ Bertaccini), Colombo; Newton, Violi; Amenta (cap), Sbrocco, Cenedese (41’ Tuivaiti); Gerosa (59’ Ortombina), Dell’Acqua; Favre (68’ Mattioli)(78’ Favre), Silva (41’ Luus), Randisi.

All. Properzi

Mogliano Rugby: Douglas; D’Anna (59’ Dal Zilio), Abanga (68’ Bruniera), Va’Eno, Fadalti; Viotto, Battara (64’ Semenzato); Finotto, Lamanna, Catelan (68’ De Klerk); Baldino, Bocchi (64’ Marini); Ceccato N.(78’ Spironello), Rosario, Pasqual.

All. Costanzo

Arb.: Vedovelli (Sondrio)

AA1 Boraso (Rovigo), AA2 Merli (Jesi)

Quarto Uomo: Righetti (Verona), TMO: Pennè (Milano)

Calciatori: Newton (Valorugby Emilia) 5/5 ; Fadalti (Mogliano Rugby) 3/3

Cartellini: al 5’ cartellino giallo Favre (Valorugby Emilia), al 8’ cartellino giallo Pasqual (Mogliano Rugby), al 34’ cartellino giallo Sbrocco (Valorugby Emilia).

Note: giornata nuvolosa, circa 15°, campo in buone condizioni. Spettatori circa 650 .

Punti conquistati in classifica: Valorugby Emilia 5 ; Mogliano Rugby 0

Player of the Match: Sbrocco Nicolas (Valorugby Emilia)

Padova, Stadio del Plebiscito – Sabato 12 novembre 2022

Peroni TOP10, V giornata

Petrarca Rugby v Femi- CZ Rovigo 23-15 (10-15)

Marcatori: p.t. 14’ cp Montemauri (0-3), 19’ cp Lyle (3-3), 23’ cp Montemauri (3-6), 32’ cp Montemauri (3-9), 35’ cp Montemauri (3-12), 39’ cp Montemauri (3-15), 43’ m. Montagner tr Lyle (10-15). S.t. 46’ cp Lyle (13-15), 66’ m. Di Bartolomeo tr Lyle (20-15), 80’ cp Lyle (23-15).

Petrarca Rugby: Lyle; Cioffi (24’-34' Borean), De Masi, Broggin, Fou (70’ Scagnolari); Ormson, Tebaldi; Montagner (70’ Manni), Trotta (Cap.), Casolari (41’ Nostran); Ghigo, Galetto (62’ Michieletto); Huges (75’ Chistolini), Di Bartolomeo (70’ Carnio), Spagnolo (66’ Borean).

All. Marcato, Jimez

Femi-Cz Rovigo: Borin; Sarto, Lertora (62’ Uncini), Diederich Ferrario, Bacchetti; Montemauri, Chillon; Casado Sandri, Lubian, Stavile (56’ Sironi); Lindsay, Ferro (Cap.); Ciccioli (24’ Swanepoel), Giulian (56’ Ferraro), Leccioli (56’ Quaglio).

All. Lodi

Arb. Bottino (Roma)

AA1 Russo (Treviso), AA2 Taggi (Roma)

Quarto Uomo: Vianello (Treviso)

Tmo: Roscini (Milano)

Cartellini: 22’ giallo a Spagnolo (Petrarca), 50’ giallo a De Masi (Petrarca)

Calciatori: Lyle (Petrarca Rugby) 5/6, Montemauri (Femi-Cz Rovigo) 5/5

Peroni Player of the match: Mirco Spagnolo (Petrarca)

Note: serata fresca, campo in buone condizioni. Spettatori 800 circa. Derby d’Italia n. 174. Punti conquistati: Petrarca 4; Rovigo 0.

ULTIME DALLE SEDI

Colorno, Stadio “Maini” - domenica 13 novembre, ore 14.00

Peroni TOP10, V giornata - diretta Eleven Sports

HBS Colorno v CUS Torino

HBS Colorno: Cozzi; Pavese; Chibalie, Devoto (Cap); De Santis; Pescetto, Boscolo; Koffi; Ciotoli, Adorni; Kone, Butturini; Franceschetto, Ferrara, Lovotti

a disposizione: Fabiani, Leiger, Tangredi; Broglia, Popescu; Augello, Antl; Ceballos

CUS Torino: Reeves E., Civita, Groza, Reeves G. (Cap), Caiazzo, Roger, Cruciani, Noa, Pedicini, Lavorenti, Ursache, Dreyer, Jeffery, Sangiorgi, De Lise

a disposizione: Pais, Valleise, Liguori, Veroli, Spinelli, Loro, Modena, Vaccaro

arb. Russo (Treviso)

assistenti: Vedovelli (Sondrio), Franco (Pordenone)

quarto uomo: Smiraldi (Torino)

TMO: Schipani (Benevento)

Roma, Caserma “Gelsomini” - domenica 13 novembre, ore 14.00

Peroni TOP10, V giornata - diretta Eleven Sports

Fiamme Oro Rugby v Sitav Lyons

Fiamme Oro Rugby: Cornelli S.; D’Onofrio G., Forcucci, Angelini, Guardiano; Canna, Marinaro (cap.); Cornelli M., De Marchi, Vian; Chiappini, Stoian; Mancini Parri, Kudin, Barducci

a disposizione: Moriconi, Iovenitti, Tenga, Fragnito, Angelone, Tomaselli, Di Marco, Biondelli

all. Da Ponte

Sitav Lyons: Via G; Cuminetti, Paz, Conti, Bruno (cap); Zaridze, Fontana; Bottacci, Petillo, Moretto; Salvetti, Lekic; Aloè, Cocchiaro, Acosta

a disposizione: Buondonno L., Morosi, Salerno, Quaranta, Janse van Rensburg, Portillo, Via A., Ledesma.

all. Orlandi

arb. Angelucci (Livorno)

assistenti: Chirnoaga (Roma), Pompa (Roma)

quarto uomo: Pier’Antoni (Roma)

TMO: Tomò (Roma)

Viadana, Stadio “Luigi Zaffanella” - domenica 13 novembre, ore 15.00

Peroni TOP10, V giornata - diretta Eleven Sports

Rugby Viadana v Transvecta Calvisano

Rugby Viadana: Morosini, Ciardullo, Orellana, Dogliani, Sauze, Rojas, Gregorio; Locatelli (C), Romanini, Schinchirimini, Caila, Zottola, Mignucci, Montilla, Fiorentini

a disposizione: Grippo, Molina, Denti Ant., Fierro, Di Chio, Ferrarini, Arena, Crea

Transvecta Calvisano: Bozzoni; Vaccari, Waqanibau, Massari, Bronzini; Hugo, Palazzani (C); Vunisa, Bernasconi, Grenòn; Ortis, Van Vuren; D'Amico, Marinello, Brugnara.

a disposizione: Ceciliani, Sassi, Leso, Boschetti, Botturi, Maurizi, Contino, Regonaschi

arb. Frasson (Rovigo)

assistenti: Bottino (Roma), Vinci (Treviso)

quarto uomo: Garro (Treviso)

TMO: Vivarini (Padova)