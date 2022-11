Roma - Il solito, impeccabile piede di Carlo Canna dalla piazzola - cinque su cinque ed undici punti per l’apertura, con 53 caps azzurri al proprio attivo - riportano in testa alla classifica del Peroni TOP10 le Fiamme Oro.

I poliziotti romani, però, devono faticare non poco per aver ragione dei Sitav Lyons che scendono nella Capitale intenzionati a vendere cara la pelle e dopo essere andati al riposo in svantaggio per 24-3, riagguantano la partita con tre mete nel giro di nemmeno venti minuti, riportandosi in parità sul 24-24 prima che una meta di Biondelli a sette minuti dallo scadere fissi il risultato sul 31-24 finale. Cinque punti e vetta della classifica per le Fiamme Oro, mentre i Lyons si devono accontentare del punto di bonus che li mantiene comunque a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

Nessun punto, ma testa alta per il CUS Torino che, lontano da casa, tiene in scacco sino agli ultimi dieci minuti di gara l’HBS Colorno. All’HBS Stadium gli ospiti vanno allo scadere a metà gara, rientrano in partita in avvio di ripresa con una meta di capitan Reeves e spaventano gli uomini di Casellato con il piazzato del sorpasso firmato da Rogers al quarto d’ora della ripresa. Colorno si ricompone, va valere esperienza e peso specifico e con una meta di De Santis, una trasformazione ed un piazzato di Pescetto si riporta oltre break, 28-19. Roger cerca di ricucire, alla caccia del bonus difensivo, ma la meta di Ferrara a cinque minuti dal termine chiude i conti e la meta finale di Vaccaro vale solo per l’onore degli universitari. Colorno centra il bonus ed è terzo, Torino resta all’asciutto ed a fondo classifica con un solo punto.

Allo “Zaffanella” il derby lombardo e giallonero tra Rugby Viadana e Transvecta Calvisano va ai bresciani, che espugnano la casa dei Leoni mantovani per 10-33 dopo che i padroni di casa avevano chiuso in vantaggio per 10-9 la prima frazione di gioco. Nella ripresa gli uomini di Guidi prendono il controllo delle operazioni e segnano tre mete, abbastanza per dominare l’incontro ma non sufficienti per il bonus e per lasciare la settima posizione, con Viadana che - alla seconda sconfitta consecutiva - scivola al quinto posto ed è ora a tre lunghezze dalla zona play-off.

Sabato e domenica della prossima settimana si torna in campo per la sesta giornata.

Peroni TOP10 - V giornata

12.11.22

Valorugby Emilia v Mogliano Veneto 31-21 (5-0)

Petrarca Rugby v Femi-CZ Rovigo 23-15 (4-0)

13.11.22

HBS Colorno v CUS Torino 35-27 (5-0)

Fiamme Oro Rugby v Sitav Lyons 31-24 (5-1)

Rugby Viadana v Transvecta Calvisano 10-33 (0-4)

Classifica: Fiamme Oro Rugby punti 22; Valorugby Emilia punti 19; HBS Colorno 18; Petrarca Rugby 17; Rugby Viadana 14; Femi-CZ Rovigo 13; Transvecta Calvisano 12; Sitav Lyons 7; Mogliano Veneto 4; CUS Torino 1

Prossimo turno - VI giornata

19.11.22 - ore 16.00

Transvecta Calvisano v Fiamme Oro Rugby

Femi-CZ Rovigo v Valorugby Emilia

20.11.22 - ore 15.00

Sitav Lyons v Petrarca Rugby

Mogliano Veneto v CUS Torino

Rugby Viadana v HBS Colorno

Roma, Caserma “Stefano Gelsomini” – domenica 13 novembre 2022

Peroni TOP10, V giornata

Fiamme Oro Rugby v Sitav Rugby Lyons 31-24

Marcatori: p.t. 10’ m. Chiappini tr Canna (7-0), 19’ cp Zaridze (7-3), 22’ cp Canna (10-3). 28’ m. D’Onofrio G. tr Canna (17-3), 33’ m. Chiappini tr Canna (24-3); s.t. 46’ m. Salvetti tr. Ledesma (24-10), 54’ m. Ledesma tr Ledesma (24-17), 64’ m. Paz tr Ledesma (24-24), 73’ m. Biondelli tr Canna (31-24)

Fiamme Oro Rugby: S. Cornelli (60’ Tomaselli); D’Onofrio G. (51’ Biondelli); Forcucci; Angelini (68’ Di Marco); Guardiano; Canna; Marinaro; De Marchi; Vian; Angelone (70’ D’Onofrio U.); Chiappini; Stoian (55’ Fragnito); Mancini Parri (51’ Biondelli); Kudin (53’ Moriconi); Barducci (53’ Iovenitti)

all. Alessandro Castagna

Sitav Rugby Lyons: G. Via; Cuminetti; Paz; Conti (45’ Ledesma); Bruno; Zaridze; Fontana (51’ Via); Bottacci (59’ Hanse Van Rensburg); Petillo; Moretto (41’ Portillo); Salvetti; Lekic (24’ Quaranta); Aloè (51’ Salerno); Cocchiaro (55’ Buondonno); Acosta (51’ Morosi)

all. Carlo Orlandi

Arb. Riccardo Angelucci (Livorno)

AA1 Gabriel Chirnoaga (Roma), AA2 Daniele Pompa (Roma)

Quarto uomo: Francesco Pier’Antoni (Roma)

TMO: Emanuele Tomò (Roma)

Calciatori: Carlo Canna (Fiamme Oro Rugby) 5/5, Sebastien Zaridze (Sitav Rugby Lyons) 1/1, Maximo Ledesma (Sitav Rugby Lyons) 3/3

Punti conquistati in classifica: Fiamme Oro Rugby 5 – Sitav Rugby Lyons 1

Peroni Player of the match: Massimiliano Chiappini (Fiamme Oro Rugby)

Note: Giornata soleggiata ma ventilata. Spettatori: 150. Massimiliano Chiappini (Fiamme Oro Rugby) ed Andrea De Marchi (Fiamme Oro Rugby) tagliano, rispettivamente, il traguardo delle 100 e 150 presenze nel massimo campionato italiano.

Colorno, “HBS Stadium” – domenica 13 novembre 2022

Peroni Top10, V Giornata

HBS Colorno v CUS Torino Rugby 35-27 (18-9)

Marcatori: p.t. 3’ cp. Roger (0-3); 15’ m. Pescetto (5-3); 18’ cp. Roger (5-6); 20’ cp. Pescetto (8-6); 23’ cp. Roger (8-9); 28’ m. Koffi (13-9); 35’ m. Ferrara (18-9) s.t. 50’ m. Reeves E. tr. Roger (18-16); 56’ cp. Roger (18-19); 61’ m. De Santis tr. Pescetto (25-19); 67’ cp. Pescetto (28-19); 73’ cp. Roger (28-22); 75’ m. Ferrara tr. Ceballos (35-22); 80’ m. Vaccaro (35-27)

HBS Colorno: Cozzi; Pavese (70’-79’ Ferrara); Chibalie (55’ Ceballos), Devoto (Cap); De Santis; Pescetto (68’ Antl), Boscolo (54’ Augello); Koffi, Popescu (62’ Mbanda), Adorni; Kone (47’ Broglia), Butturini; Franceschetto (54’ Tangredi), Ferrara (54’ Fabiani), Lovotti (54’ Leiger)

All. Casellato

CUS Torino Rugby: Reeves E.; Civita (68’ Vaccaro); Groza, Reeves G. (Cap); Caiazzo (25’-30’ Pais), Roger, Cruciani (59’ Loro); Noa; Pedicini (60’ Veroli), Lavorenti; Ursache (60’ Spinelli), Dreyer; Jeffery (52’ Liguori), Sangiorgi (52’ Pais), De Lise (52’ Valleise)

All. D’Angelo

Arb. Russo (Treviso)

AA1 Vedovelli (Sondrio), AA2 Franco (Pordenone)

Quarto Uomo: Smiraldi (Torino)

TMO: Schipani (Benevento)

Cartellini: al 7’ giallo a Kone (HBS Colorno); al 20’ giallo a De Lise (CUS Torino Rugby); al 67’ giallo a Lavorenti (CUS Torino Rugby); al 69’ giallo a Fabiani (HBS Colorno)

Calciatori: Pescetto (HBS Colorno) 3/6; Roger (CUS Torino Rugby) 6/8; Ceballos (HBS Colorno) 1/1

Note: Giornata nuvolosa, 13°. Campo in perfette condizioni. 250 spettatori.

Punti conquistati in classifica: HBS Colorno 5, CUS Torino Rugby 0

Player of the Match: Francesco Ferrara (HBS Colorno)





Viadana, Stadio “L. Zaffanella” – Domenica 13 Novembre 2022

Peroni TOP10, V giornata

Rugby Viadana 1970 v Transvecta Rugby Calvisano 10-33 (10-9)

Marcatori: p.t. 2’ c.p. Hugo (0-3), 12’ c.p. Hugo (0-6), 17’ c.p. Rojas (3-6), 25’ m. Montilla tr. Rojas (10-6), 30’ c.p. Hugo (10-9); s.t. 49’ m. Grenon tr. Hugo (10-16), 55’ c.p. Hugo (10-19), 60’ m. Marinello tr.Hugo (10-26), 75’ m. Bronzini tr. Hugo (10-33)

Rugby Viadana 1970: Morosini (40’ Fierro), Ciardullo, Orellana (76’ Ferrarini), Dogliani, Sauze, Rojas (76’ Crea), Gregorio (76’ Di Chio), Locatelli, Romanini, Schinchirimini (62’ Grippo), Caila, Zottola, Mignucci (62’ Denti Ant.), Montilla, Fiorentini (67’ Molina)

All. Bernardo Urdaneta

Transvecta Rugby Calvisano: Bozzoni (72’ Consoli), Vaccari, Waqanibau, Massari 75’ Regonaschi), Bronzini, Hugo, Palazzani, Vunisa, Bernasconi (54’ Botturi), Grenon (76’ Boschetti), Ortis (76’ Maurizi), Van Vuren, D’Amico (60’ Leso), Marinello (76’ Ceciliani), Brugnara (76’ Sassi).

All. Guidi

Arb. Frasson (Rovigo)

AA1 Bottino (Roma), AA2 Vinci (Treviso)

Quarto Uomo: Garro (Treviso)

TMO: Vivarini (Padova)

Cartellini: 16’ giallo Bernasconi (Transvecta Rugby Calvisano), 32’ giallo Sauze (Rugby Viadana 1970), 54’ giallo Locatelli (Rugby Viadana 1970) 74’ doppio giallo/rosso Locatelli (Rugby Viadana 1970)

Calciatori: Javier Rojas (Rugby Viadana 1970) 2/3; Hugo Shalk (Transvecta Rugby Calvisano) 7/7

Note: giornata fresca e soleggiata, circa 15°, campo in perfette condizioni. Spettatori 1000 circa.

Punti conquistati in classifica: Rugby Viadana 1970 0 – Transvecta Rugby Calvisano 4

Man of the Match: Samuela Vunisa (Transvecta Rugby Calvisano)