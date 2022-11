SPRINGBOKS: MARTEDI' LA FORMAZIONE DEI CAMPIONI DEL MONDO PER IL “FERRARIS” Genova - L’Italia è rientrata a Verona dove, al quartiere generale del Payanini Center, gli Azzurri di Kieran Crowley hanno iniziato oggi a preparare la sfida di sabato a Genova contro i Campioni del Mondo in carica, ultima tappa delle Autumn Nations Series. L’Italia partirà alla volta del capoluogo ligure nella mattinata di giovedì 17, dopo l’annuncio del XV titolare che sfiderà gli Springboks al “Ferraris” a ventun anni di distanza dall’unico precedente tra le due Nazionali ad essersi disputato nello stadio genovese. La Nazionale verdeoro, di contro, è arrivata a Genova nella serata di domenica dopo la sconfitta patita a Parigi ad opera della Francia: di base all’NH Centro, gli Springboks si alleneranno alla Sciorba e svolgeranno le sedute di palestra presso Crossfit Boost: per i Campioni del Mondo, la conferenza stampa di annuncio della formazione è previsto per mezzogiorno di martedì 15 novembre, presso l’NH Centro. Giovedì pomeriggio alle 15, dopo l’arrivo in città, una rappresentanza della Nazionale azzurra farà subito visita all’ospedale “Gaslini”, una delle eccellenze italiane in ambito pediatrico, mentre un altro gruppo di atleti sarà ospite di “Orientamenti”, un progetto promosso dalla Regione Liguria e volto ad aiutare i giovani a scegliere in modo più consapevole il proprio percorso di studi e a orientarsi nel mondo del lavoro. In serata, Palazzo Tobia Pallavicino e la splendida Sala del Bergamasco messa a disposizione dalla Camera di Commercio e dal Comune di Genova diventeranno teatro di una serata dedicata allo storico tour estivo del 1973 in Sudafrica guidato da Marco Bollesan, con letture tratte dal libro “Non puoi fidarti di gente così” pubblicato dal giornalista de La Repubblica Massimo Calandri ed affidate, oltre che all’autore, a due delle penne ovali di più lungo corso, Marco Pastonesi e Giorgio Cimbrico. Il venerdì sarà dedicato ai due Captain’s Run sul prato del Ferraris: alle 11 saranno gli Azzurri a svolgere la rifinitura pre-partita guidata da Capitan Lamaro, mentre alle 13 sarà la volta degli Springboks e dello skipper dei Campioni del Mondo Kolisi. In coda ai due allenamenti, la sala stampa del “Ferraris” ospiterà le rispettive conferenze stampa dei Capitani. In serata, al “Carlini-Bollesan” con calcio d’inizio alle 19.30, sfida da non perdere tra la selezione ligure dei Siluri - opportunamente rafforzata da una robusta partecipazione di Azzurrini U20 - e la Cambridge University mentre la cornice anglosassone dello Yacht Club Italiano accoglierà la cena dei vertici delle due Federazioni, con il Presidente federale Innocenti a ricevere i colleghi della delegazione della Rainbow Nation. Sabato, prima del calcio d’inizio, il pubblico del “Ferraris” tributerà un saluto collettivo alla Nazionale femminile, reduce dal traguardo dei quarti di finale iridati in Nuova Zelanda, e ricorderà nel cerimoniale prepartita Marco Bollesan, lo storico Capitano, CT e Manager dell’Italrugby, genovese di adozione ed unico italiano nella Walk of Fame CONI: a lui FIR ha anche dedicato un premio combattività che sarà consegnato dalle figlie Miride e Marella al termine di Itala v Sudafrica all’atleta che avrà dimostrato di rispondere maggiormente, nel corso degli ottanta minuti genovesi, allo spirito con cui Marco affrontava il rugby e la vita. A chiudere la settimana e le Autumn Nations Series, sabato sera nel post-partita, il tradizionale “Terzo Tempo” organizzato da FIR e Comune di Genova nella suggestiva cornice delle Cisterne di Palazzo Ducale, con le due Squadre e le rispettive delegazioni che si ritroveranno per rivivere insieme le emozioni del pomeriggio e per celebrare lo spirito del Gioco. Martedì 15 novembre

Ore 12 - NH Centro, Genova

Conferenza stampa Annuncio formazione Sudafrica Giovedì 17 novembre

ore 9.00 - via web

Annuncio formazione Italia

Ore 12.30 circa - Hotel Melia, Genova

Arrivo Italia

Ore 15.00 - Ospedale Pediatrico “Giannina Gaslini”, Genova

Visita Delegazione Squadra Nazionale

a seguire - Magazzini del Cotone, Genova

Visita Delegazione Squadra Nazionale al Salone “Orientamenti”

ore 19.30 - Palazzo Tobia Pallavicino, Sala del Bergamasco

“ZenAfrikaans” - letture teatrali iberamente ispirate al libro “Non puoi fidarti di gente così” Venerdì 18 novembre

ore 11.00 - Stadio “Luigi Ferraris”

Captain’s Run Italia Ore 12.00 - Stadio “Luigi Ferraris”

Conferenza Stampa Capitano Italia ore 13.00 - Stadio “Luigi Ferraris”

Captain’s Run Sudafrica ore 15 - NH Centro, Genova

Conferenza stampa Capitano Sudafrica ore 19.30 - Stadio “Carlini Bollesan”, Genova

Siluri v Cambridge University ore 20.00 - Yacht Club Italiano, Genova

Committee Dinner Sabato 19 novembre

ore 14 - Stadio “Luigi Ferraris”, Genova

Italia v Sudafrica Ore 17.30 - Cisterne di Palazzo Ducale, Genova

Terzo Tempo Italia v Sudafrica