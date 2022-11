Roma – Nel fine settimana torna in campo il Peroni Top10, con le cinque partite spalmate tra sabato e domenica ed uno scenario decisamente interessante fin dal doppio anticipo che andrà in scena a pochi minuti dal fischio finale di Italia-Sudafrica di domani pomeriggio. In diretta simulcast su Raisport e Eleven Sports a partire dalle ore 16:00, da Calvisano la sfida tra i padroni di casa del Transvecta e le Fiamme Oro andate a prendersi la scorsa settimana la leadership della classifica. I gialloneri, corsari nell’ultima uscita al derby dello Zaffanella contro il Viadana, sono lanciati in una risalita verso le parti nobili del ranking dopo un inizio stagionale spigoloso, ma contro le maglie cremisi la sfida si prospetta certamente complessa, dato l’ottimo momento della squadra della Polizia di Stato fin qui capace di quattro successi ed una sola sconfitta. In contemporanea, al Battaglini di Rovigo si fronteggiano la Femi-CZ attualmente sesta con 13 punti e gli emiliani del Valorugby, allenati dall’ex tecnico degli avanti rossoblu Properzi. Per il XV di Reggio Emilia un’occasione importante per allargare il gap con i rodigini e tenere un passo da prima della classe, avendo nel mirino la prima posizione in caso di sconfitta della Fiamme Oro, ma i programmi di giornata per la squadra di coach Lodi sono ovviamente molto diversi. Domenica le altre tre partite a calendario: per i Campioni in carica del Petrarca Padova insidiosa trasferta a Piacenza, opposti ai Lyons targati Sitav che una settimana fa hanno veduta cara la pelle in casa delle Fiamme Oro. Al “Quaggia” di Mogliano arrivano gli universitari del CUS Torino: il confronto tra ultima e penultima del lotto si preannuncia decisamente caldo, in una sfida-salvezza che ha già il gusto dello scontro diretto quasi decisivo. Chiude il quadro della giornata il match tra Viadana e HBS Colorno: dopo la scoppola rimediata nel derby contro Calvisano, i mantovani puntano ad una reazione decisa, ma le motivazioni in casa dei colornesi – terzi e proiettati in piena zona-playoff - di sicuro non mancano, confezionando il contesto perfetto per una partita potenzialmente molto spettacolare. Classifica: Fiamme Oro Rugby punti 22; Valorugby Emilia punti 19; HBS Colorno 18; Petrarca Rugby 17; Rugby Viadana 14; Femi-CZ Rovigo 13; Transvecta Calvisano 12; Sitav Lyons 7; Mogliano Veneto 4; CUS Torino 1 Peroni TOP10 - VI giornata

Anticipi di sabato 19.11.22 – ultime dalle sedi: Transvecta Calvisano v Fiamme Oro Rugby | diretta Rai Sport e Eleven Sports

Arb. D’Elia (Bari)

Assistenti: Boraso (Rovigo), Sgardiolo (Rovigo) Transvecta Calvisano: Bozzoni; Vaccari, Waqanibau, Massari, Bronzini; Hugo, Palazzani (C); Vunisa, Bernasconi, Grenòn; Ortis, Van Vuren; D'Amico, Marinello, Brugnara.

A disposizione Ceciliani, Sassi, Leso, Boschetti, Botturi, Consoli, Regonaschi, Van Zyl.

Allenatore: Gianluca Guidi



Fiamme Oro Rugby: Spinelli; G. D’Onofrio, Forcucci, Vaccari, Guardiano; Canna, Marinaro (C); Vian, U. D’Onofrio, Chianucci; Chiappini, Stoian; Mancini-Parri, Taddia, Barducci.

A disposizione: Kudin, Iovenitti, Tenga, Fragnito, Angelone, Tomaselli, Di Marco, Angelini

All. Castagna

Femi-CZ Rovigo v Valorugby Emilia | diretta Eleven Sports

Arb. Frasson (Rovigo)

Assistenti: Angelucci (Livorno), Erasmus (Treviso) Femi-CZ Rovigo: Borin; Sarto, Lertora, Diederich Ferrario, Bachetti; Montemauri, Chillon; Casado Sandri, Lubian, Sironi; Ferro (cap.), Lindsay; Pomaro, Giulian, Leccioli.

A disposizione: Ferraro, Lugato, Swanepoel, Steolo, Cosi, Stavile, Visentin, Uncini, Ciofani.

All. Lodi Valorugby Emilia: T. Dominguez; Bertaccini, Majstorovic, Schiabel, Colombo; Newton, Violi; Amenta (C), Sbrocco, Tuivaiti; Gerosa, Dell’Acqua; Favre, Luus, Diaz. A disposizione: Silva, Garziera, Randisi, Rimpelli, Ortombina, Cenedese, Costella, Resino

All. Properzi ------------------------



20.11.22 - ore 15.00

Sitav Lyons v Petrarca Rugby | diretta Eleven Sports

Arb. Russo (Treviso)

Assistenti: Munarini (Parma), Bertelli (Ferrara)



Mogliano Veneto v CUS Torino | diretta Eleven Sports

Arb. Rosella (Roma)

Assistenti: Chirnoaga (Roma), Boaretto (Rovigo) Rugby Viadana v HBS Colorno | diretta Eleven Sports

Arb. Vedovelli (Sondrio)

Assistenti: Palombi (Perugia), Merli (Jesi)