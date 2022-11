Dieci gli atleti classe 2004 presenti nel gruppo, da Francia e Inghilterra convocati Sante (Montpellier), Turrisi (Wasps), Gasperini (Stade Français), Berti (Montpellier), Bozzo (Arlequins Perpiganais) e Odiase (Oyonnax) Roma – Il responsabile tecnico Massimo Brunello ha convocato 20 giocatori classe 2003 e 10 giocatori classe 2004 per il raduno della Nazionale Under 20 in programma a Parma dal 21 al 24 novembre prossimi. Il gruppo si riunirà presso l’Hotel Villa Ducale del capoluogo emiliano alle 14:00 di lunedì, inaugurando l’intenso programma di allenamenti fissati presso le strutture federali della Cittadella del Rugby, casa delle Zebre Parma. Nell’occasione si arricchisce la “colonia” dei ragazzi tesserati con Club francesi (Sante, Gasperini, Berti, Bozzo e Odiase), con il solo Turrisi a rappresentare l’Inghilterra. Giovedì 24 novembre, ultimo giorno di attività, è prevista una sessione mattutina congiunta con il XV dell’HBS Colorno, cui seguirà il pranzo ed il rompete le righe per il rientro alle rispettive sedi di staff ed atleti. Di seguito la lista dei convocati: AMINU Destiny Ugiagbe (2003 – Mogliano Veneto Rugby) BATTARA Sebastiano (2003 - Mogliano Veneto Rugby) BERLESE LIZARDO Carlos (2003 - Ruggers Tarvisium) BERNARDINELLO Matteo (2003 – Petrarca Padova) BERTI LUCAS Pascal (2003 – Montpellier Hèrault Rugby) BOTTURI Jacopo (2004 - Rugby Calvisano) BOZZO Nicola (2004 – U.S. Arlequins Perpignanais) BOZZONI Filippo (2003 - Rugby Calvisano) BRISIGHELLA Simone (2004 – Rugby Viadana 1970) BRUNIERA Andrea (2003 - Mogliano Veneto Rugby) DOUGLAS Matthias Leon (2003 - Mogliano Veneto Rugby) ELETTRI Lorenzo (2004 - Rugby Rovigo Delta Srl Ssd) GALLORINI Marcos Francesco (2004 - Unione Rugby Capitolina) GASPERINI Nicholas (2004 – Stade Français Paris) HENDERSON Bradley Ross (2003 - Accademia Federale Zebre U22) LA TERZA Lorenzo (2004 - Petrarca Padova) LAVORENTI Filippo (2003 - Livorno Rugby) MATTIOLI Alex (2003 - Rugby Colorno 1975) NANNI Lorenzo (2004 – Livorno Rugby) ODIASE David (2003 – Oyonnax Rugby) PASSARELLA Dewi (2003 - Benetton Rugby Treviso) PONTARINI Enrico (2003 - Rugby Udine Union F.V.G.) QUATTRINI Giovanni (2003 - Asd Rugby Milano) RUARO Fabio (2003 - Rugby Parma F.C.1931) RUBINATO Matteo (2003 - Benetton Rugby Treviso) SANTE Giovanni (2003 – Montpellier Hérault Rugby) SCALABRIN Marco (2004 – Benetton Rugby Treviso) SIMONI Tommaso (2004 - Valpolicella Rugby 1974) TADDEI Samuele (2003 – Rugby Noceto FC) TURRISI Pietro (2003 – Wasps RFC)